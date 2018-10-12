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Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

Первая победа за пять лет: Молдова выиграла у Сан-Марино в Лиге наций

© Sputnik / Miroslav Rotari
Лига наций
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Тема:
Будни молдавского футбола (73)
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Подопечные Александра Спиридона сумели в третьей встрече группового этапа Лиги наций добиться первой победы.

КИШИНЕВ, 12 окт – Sputnik. Сборная Молдовы сломила сопротивление соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций.

Поединок прошел на на кишиневском стадионе "Зимбру". Итоговый счет — 2:0. Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь.

  • Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    © Sputnik / Miroslav Rotari
  • Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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© Sputnik / Miroslav Rotari
Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций

Сборная Молдовы в официальных играх не побеждала ровно пять лет. Последний раз игроки национальной команды выигрывали именно у Сан-Марино. Произошло это 11 октября 2013 года в Кишиневе. Тогда матч завершился со счетом 2:0.

Затем были всего три победы в товарищеских матчах. 5 марта 2014 года сборная Молдовы разгромила на выезде Андорру – 3:0, 28 марта был обыгран этот же соперник – 1:0, а 19 марта 2017 года одержан верх над Сан-Марино – 2:0.

Во второй встрече квартета "D" команда Белоруссии играла дома с Люксембургом. Матч завершился со счетом 1:0.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

До этого матча сборные Молдовы и Сан-Марино встречались между собой шесть раз. Все поединки завершились победой молдавской команды. 

Все новости о Лиге наций читайте здесь.

Тема:
Будни молдавского футбола (73)

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Теги:
групповой этап, результат, футбол, Лига наций, УЕФА, Сан-Марино, Молдова
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