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Лига наций
Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон

Спиридон: сейчас главное - победа, а с белорусами будет финал

© Sputnik / Miroslav Rotari
Лига наций
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Тема:
Будни молдавского футбола (74)
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Главный тренер сборной Молдовы отметил важность успеха национальной команды и тот факт, что была прервана пятилетняя серия без побед.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Главное в игре с Сан-Марино — победа, заявил главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Молдовы со счетом 2:0 выиграла у соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. Поединок прошел на кишиневском стадионе "Зимбру". Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь.

"Думаю, что главное — это победа после пятилетней серии без побед. Как мы и думали, было очень сложно вскрыть оборону соперника. У нас было очень много моментов, к сожалению, не все мы реализовали. Пока досконально не анализировал матч, радуемся победе", — подчеркнул тренер.

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Наставник молдавской команды отметил, что если бы Виталий Дамашкан реализовал свои моменты, то команда гораздо раньше почувствовала бы облегчение.

"Да, отсутствие игровой практики сказывается, но нужно поддержать игрока", — сказал Спиридон.

Он также обратил внимание, что в матче с Сан-Марино тренерский штаб решил проверить действия Олега Рябчука на непривычной для него позиции.

"Замена Рябчука была плановая. Мы решили проверить его на новой позиции. Лучше он играет левого защитника, чем инсайда. Мы сегодня играли в три защитника. Это первый такой случай", — сказал главный тренер.

Спиридон добавил, что "Раду Гынсарь справился с теми задачами, которые перед ним поставили перед игрой".

Однако специалист призвал не расслабляться, так как следующий матч молдавской команде также обязательно выиграть, если она хочет продолжить борьбу за самые высокие места в лиге "D" Лиги наций.

"С белорусами на выезде будет финальная игра. Если не добьемся победы, то этот цикл снова будет провален", — заключил Спиридон.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает этот квартет Сан-Марино (0 баллов).

Следующий матч молдавская команда проведет в Минске 15 октября.

Все новости о Лиге наций можно прочитать здесь.

Тема:
Будни молдавского футбола (74)

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Теги:
групповой этап, футбол, Лига наций, УЕФА, Александр Спиридон, Сан-Марино, Белоруссия, Молдова
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