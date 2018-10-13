10:30 13 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.01
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
УЕФА
Лига наций
Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла

Варрелла: несмотря на результат, доволен игрой футболистов Сан-Марино

© Sputnik / Miroslav Rotari
Лига наций
Получить короткую ссылку
28 0 0

Главный тренер сборной Сан-Марино признал, что в какой-то момент у его футболистов закончились силы в матче с Молдовой.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Наставник команды Сан-Марино Франко Варрелла признал, что сборная Молдовы в матче Лиги наций была сильнее. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в Кишиневе.

Сборная Молдовы со счетом 2:0 выиграла у соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. Поединок прошел на кишиневском стадионе "Зимбру". Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь.

"Должен сказать, что Молдова нас застала врасплох, потому что вышла на поле с другой схемой, которую не использовала в прошлых матчах. Они очень хорошо использовали фланги и доставили нам много проблем. В то же время меня полностью удовлетворило выступление моих футболистов", — сказал Варрелла. 

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Спиридон: сейчас главное - победа, а с белорусами будет финал

Он признал, что в определенный момент матча у футболистов Сан-Марино не осталось сил.

"Когда матч достиг 60-й минуты, наше топливо закончилось, у нас не осталось сил. В последние 15 минут хотел выпустить центрального нападающего, так как полузащитники не справлялись", — сказал главный тренер.

Специалист добавил, что проанализирует все три матча, которые сборная Сан-Марино сыграла в Лиге наций.

"Молдова не показалась мне по уровню очень далекой от Белоруссии, чей уровень примерно такой же. После встречи с Белоруссией мы примерно на 50% улучшили нашу игру. Могу отметить, что вратарь сборной Молдовы очень хорошо сыграл", — заключил Варрелла.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает этот квартет Сан-Марино (0 баллов).

Следующий матч молдавская команда проведет в Минске 15 октября.

Все новости о Лиге наций можно прочитать здесь.

По теме

Первая победа за пять лет: Молдова выиграла у Сан-Марино в Лиге наций
Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций
Сборная Молдовы готовится побеждать в Лиге наций
Теги:
комментарий, итог, футбол, матч, Лига наций, УЕФА, Франко Варрелла, Сан-Марино, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

  • Просим понять и простить: китайская компания извинилась перед Rustavi2
    Понять и простить

    Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.

  • Место гибели ребенка
    Смертельный ливень

    Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Подготовка сборных Молдовы и Сан-Марино к матчу в Лиге наций.
Матч между Молдовой и Сан-Марино: как готовятся футболисты к игре в Лиге наций
Акция солидарности с Кириллом Вышинским
Знак солидарности с журналистом: как в Москве поддержали Вышинского - видео
Прогноз численности населения Молдовы
Население Молдовы - прогнозы по численности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться