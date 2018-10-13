Варрелла: несмотря на результат, доволен игрой футболистов Сан-Марино

Главный тренер сборной Сан-Марино признал, что в какой-то момент у его футболистов закончились силы в матче с Молдовой.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Наставник команды Сан-Марино Франко Варрелла признал, что сборная Молдовы в матче Лиги наций была сильнее. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции в Кишиневе.

Сборная Молдовы со счетом 2:0 выиграла у соперников из Сан-Марино в домашнем матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. Поединок прошел на кишиневском стадионе "Зимбру". Оба мяча на свой счет записал Раду Гынсарь.

"Должен сказать, что Молдова нас застала врасплох, потому что вышла на поле с другой схемой, которую не использовала в прошлых матчах. Они очень хорошо использовали фланги и доставили нам много проблем. В то же время меня полностью удовлетворило выступление моих футболистов", — сказал Варрелла.

Он признал, что в определенный момент матча у футболистов Сан-Марино не осталось сил.

"Когда матч достиг 60-й минуты, наше топливо закончилось, у нас не осталось сил. В последние 15 минут хотел выпустить центрального нападающего, так как полузащитники не справлялись", — сказал главный тренер.

Специалист добавил, что проанализирует все три матча, которые сборная Сан-Марино сыграла в Лиге наций.

"Молдова не показалась мне по уровню очень далекой от Белоруссии, чей уровень примерно такой же. После встречи с Белоруссией мы примерно на 50% улучшили нашу игру. Могу отметить, что вратарь сборной Молдовы очень хорошо сыграл", — заключил Варрелла.

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает этот квартет Сан-Марино (0 баллов).

Следующий матч молдавская команда проведет в Минске 15 октября.

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