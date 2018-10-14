Сборная Молдовы: наступил решающий момент в Лиге наций

Молдавским футболистам, которые готовятся к своему четвертому матчу в Лиге наций, некуда отступать - в игре с Белоруссией им нужна только победа.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу в воскресенье прибыла в Минск, где начала подготовку к своему четвертому матчу во второй группе лиги "D" в Лиге наций.

Основные факты об игре

Поединок пройдет 15 октября на стадионе "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по кишиневскому времени.

© Sputnik / Osmatesco Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций 14

Матч обслужит бригада арбитров из Шотландии во главе Кевином Клэнси. На бровке ему помогут Дэвид Макгичи и Грэм Стюарт. Судьи за воротами — Дональд Робертсон и Дэвид Мунро. Четвертый рефери — Аластер Матер.

Турнирные расклады

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Сборная Молдовы в этом соревновании движется по-нарастающей. На старте подопечные Александра Спиридона были в гостях разгромлены Люксембургом (0:4), затем дома сыграли вничью с Белоруссией (0:0), а 12 октября в Кишиневе одержали первую за пять лет победу в официальных играх, выиграв у Сан-Марино 2:0.

А вот команда Белоруссии в Лиге наций еще не уступала своим оппонентам. Подопечные Игоря Криушенко в первом поединке уверенно одержали верх над Сан-Марино (5:0), сумели не уступить в Кишиневе (0:0), а после в Минске победили на тот момент лидера квартета — Люксембург (1:0).

© Sputnik / Irina Leahova Сергей Пащенко о сборной Молдовы в Лиге наций: мы созрели для победы

История противостояний

Кстати, согласно данным УЕФА, сборные Молдовы и Белоруссии играли между собой восемь раз. При этом, трижды побеждали белорусы, три раза фиксировалась ничья (последние три очных встречи) и дважды успех праздновали игроки молдавской команды.

Что касается результативности, то всего в этих поединках было забито 17 голов, семь из которых — в ворота белорусов.

Последний шанс для Молдовы

Выездная встреча в Минске станет для национальной сборной решающей с точки зрения турнирной борьбы. Чтобы сохранить шансы на первое место в группе, молдавским футболистам нужна только победа.

"С белорусами на выезде будет финальная игра. Если не добьемся победы, то этот цикл снова будет провален", — заявил Спиридон после победы над Сан-Марино.

В свою очередь, наставник Сан-Марино Франко Варрелла заявлял, что команды Молдовы и Белоруссии находятся примерно на одном уровне.

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