19:12 14 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.01
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
УЕФА
Лига наций
Матч Молдова-Беларусь в Лиге наций

Сборная Молдовы: наступил решающий момент в Лиге наций

© Sputnik / Osmatesco
Лига наций
Получить короткую ссылку
Тема:
Будни молдавского футбола (76)
34 0 0

Молдавским футболистам, которые готовятся к своему четвертому матчу в Лиге наций, некуда отступать - в игре с Белоруссией им нужна только победа.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Сборная Молдовы по футболу в воскресенье прибыла в Минск, где начала подготовку к своему четвертому матчу во второй группе лиги "D" в Лиге наций.

Основные факты об игре

Поединок пройдет 15 октября на стадионе "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по кишиневскому времени. 

Белорусы идут в атаку
© Sputnik / Osmatesco
Самые яркие моменты матча Молдова-Белоруссия в Лиге наций
14

Матч обслужит бригада арбитров из Шотландии во главе Кевином Клэнси. На бровке ему помогут Дэвид Макгичи и Грэм Стюарт. Судьи за воротами — Дональд Робертсон и Дэвид Мунро. Четвертый рефери — Аластер Матер.

Турнирные расклады

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Сборная Молдовы в этом соревновании движется по-нарастающей. На старте подопечные Александра Спиридона были в гостях разгромлены Люксембургом (0:4), затем дома сыграли вничью с Белоруссией (0:0), а 12 октября в Кишиневе одержали первую за пять лет победу в официальных играх, выиграв у Сан-Марино 2:0.

А вот команда Белоруссии в Лиге наций еще не уступала своим оппонентам. Подопечные Игоря Криушенко в первом поединке уверенно одержали верх над Сан-Марино (5:0), сумели не уступить в Кишиневе (0:0), а после в Минске победили на тот момент лидера квартета — Люксембург (1:0). 

Сергей Пащенко
© Sputnik / Irina Leahova
Сергей Пащенко о сборной Молдовы в Лиге наций: мы созрели для победы

История противостояний

Кстати, согласно данным УЕФА, сборные Молдовы и Белоруссии играли между собой восемь раз. При этом, трижды побеждали белорусы, три раза фиксировалась ничья (последние три очных встречи) и дважды успех праздновали игроки молдавской команды.

Что касается результативности, то всего в этих поединках было забито 17 голов, семь из которых — в ворота белорусов.

Последний шанс для Молдовы

Выездная встреча в Минске станет для национальной сборной решающей с точки зрения турнирной борьбы. Чтобы сохранить шансы на первое место в группе, молдавским футболистам нужна только победа.

"С белорусами на выезде будет финальная игра. Если не добьемся победы, то этот цикл снова будет провален", — заявил Спиридон после победы над Сан-Марино.

В свою очередь, наставник Сан-Марино Франко Варрелла заявлял, что команды Молдовы и Белоруссии находятся примерно на одном уровне.

Все новости о Лиге наций можно найти в спецпроекте Sputnik.

Тема:
Будни молдавского футбола (76)

По теме

Александр Бойчук: Лига наций позволит нам выйти на чемпионат Европы
Георге Антон: игра в Лиге наций - возможность пробиться на Чемпионат Европы
Петру Раку: Лига Наций – шанс для сборной Молдовы
Теги:
подготовка, матч, футбол, Лига наций, УЕФА, Франко Варрелла, Александр Спиридон, Белоруссия, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

  • Эстонский солдат с гранатометом
    Хотим еще!

    Милитаризация Эстонии на средства налогоплательщиков набирает обороты: объявлен тендер на закупку еще 18 "Джавелинов".

  • Яблоки, архивное фото
    Эх, яблочко…

    Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси обязало магазины вдвое увеличить количество отечественных яблок.

  • Просим понять и простить: китайская компания извинилась перед Rustavi2
    Понять и простить

    Китайская железнодорожная компания извинилась перед грузинским телеканалом из-за инцидента с журналистами.

  • Место гибели ребенка
    Смертельный ливень

    Хозяин гостиницы в Лазаревском, где во время сильного дождя в ливневой канализации утонул ребенок, признал свою вину.

  • Билурта
    Краски осени

    Самые яркие и теплые оттенки осени, запечатленные при восхождении на вершину Билурта - в фотоленте Sputnik Южная Осетия.

  • Фуры на пункте пропуска Каменный Лог
    Заплати и кати!

    Россия предупредила Латвию о повышении стоимости проезда по ее дорогам для автоперевозчиков.

  • Евро деньги
    Проштрафились

    Литва в течение трех месяцев выплатит назначенную ЕСПЧ компенсацию пострадавшему в деле о тайной тюрьме ЦРУ.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

День города
Горожане массово празднуют Храм: Кишиневу 582 года
На Храм города кишиневцы совершили променад по центру и отведали шашлык
Кишинев отметил Храм города традиционным гулянием
582-летие Кишинева: как будем гулять
582-летие Кишинева: как будем гулять

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться