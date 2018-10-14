Сборная России обыграла Турцию в Лиге наций

Футбольный поединок в Сочи между Россией и Турцией проходил на высоких скоростях и был полон запоминающихся моментов.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Сборная России со счетом 2:0 победила команду Турции во второй группе лиги "В" в Лиге наций.

Поединок прошел на стадионе "Фишт" в Сочи. Гол на 20-й минуте матча забил защитник россиян Роман Нойштедтер. Его коллега по обороне Георгий Джикия нанес сильный удар и попал в штангу, после чего мяч отскочил к Нойштедтеру, который тут же отправил его в сетку ворот. На 78-й минуте преимущество своей команды удвоил вышедший на замену Денис Черышев.

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Россия - Турция © Sputnik / Виталий Тимкив

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Россия - Турция © Sputnik / Алексей Филиппов

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Россия - Турция © Sputnik / Виталий Тимкив

Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Россия - Турция © Sputnik / Виталий Тимкив 1 / 4 © Sputnik / Виталий Тимкив Футбол. Лига наций УЕФА. Матч Россия - Турция

Подопечным Станислава Черчесова осталось провести всего один матч на групповой стадии Лиги наций. 20 ноября они сыграют в Швеции.

На данный момент сборная России набрала 7 баллов (3 игры), команда Турции — 3 балла (3 игры), у Швеции — 1 балл (2 игры).