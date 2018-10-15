"У Молдовы - крепкая команда": почему белорусы боятся нашу сборную по футболу

Национальная сборная Беларуси по футболу принимает дома команду из Молдовы в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Сегодня на стадионе "Динамо" в Минске состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги наций. Команда из Беларуси принимает у себя дома сборную Молдовы по футболу. Начало поединка в 21:45, отмечает Sputnik Беларусь.

Первая встреча двух сборных, состоявшаяся в сентябре в Кишиневе, завершилась со счетом 0:0.

"По первому матчу — хорошая, крепкая команда. Нужно отталкиваться от себя: как мы сыграем, как мы будем действовать на футбольном поле — так и заставим соперника играть", — сказал полузащитник белорусской сборной Никита Корзун.

Наставник команды Игорь Криушенко подчеркнул, что задача в предстоящей встрече — не потерять очки.

© Sputnik / Osmatesco Сборная Молдовы: наступил решающий момент в Лиге наций

Какая задача у белорусов

"Люксембург прошли, сейчас Молдова. Задача та же — не потерять очки", — сказал он.

Главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон призвал не расслабляться игроков, так как матч с белорусами молдавская команда должна обязательно выиграть, если она хочет продолжить борьбу за самые высокие места в лиге "D" Лиги наций.

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"С белорусами на выезде будет финальная игра. Если не добьемся победы, то этот цикл будет провален", — отметил Спиридон.

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Согласно данным УЕФА, сборные Молдовы и Белоруссии играли между собой восемь раз. При этом, трижды побеждали белорусы, три раза фиксировалась ничья (последние три очных встречи) и дважды успех праздновали игроки молдавской команды.

Что касается результативности, то всего в этих поединках было забито 17 голов, семь из которых — в ворота белорусов.

Каков расклад на этот момент

После трех туров белорусы лидируют в группе 2 дивизиона D с семью очками.

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У Люксембурга второе место и шесть баллов, Молдова располагается на третьей строчке с четырьмя баллами, Сан-Марино, не набрав ни одного очка, замыкает квартет.