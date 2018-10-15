Завершился первый тайм матча Белоруссия-Молдова

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Первый тайм матча между Белоруссией и Молдовой, который проходит в Минске, завершился со счетом 0:0.

Встречу обслуживает бригада арбитров из Шотландии во главе Кевином Клэнси. На бровке ему помогают Дэвид Макгичи и Грэм Стюарт. Судьи за воротами — Дональд Робертсон и Дэвид Мунро. Четвертый рефери — Аластер Матер.

Кстати, по сравнению с поединком с Сан-Марино главный тренер сборной Молдовы Александр Спиридон произвел всего одну замену в стартовом составе, выпустив четверых защитников вместо трех. Так, Евгения Кочука в старте сменил Ион Жардан.

До этого сборные Молдовы и Белоруссии играли между собой восемь раз. При этом, трижды побеждали белорусы, три раза фиксировалась ничья (последние три очных встречи, в том числе в Кишиневе в рамках Лиги наций — 0:0) и дважды успех праздновали игроки молдавской команды.

Что касается результативности, то всего в этих поединках было забито 17 голов, семь из которых — в ворота белорусов.

© Sputnik / Irina Leahova Сергей Пащенко о сборной Молдовы в Лиге наций: мы созрели для победы

После трех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Белоруссии, в активе которой семь баллов, на втором месте — Люксембург (6 очков), на третьем — Молдова (4 балла), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Выездная встреча в Минске — решающая для молдавской сборной с точки зрения турнирной борьбы. Чтобы сохранить шансы на первое место в группе, молдавским футболистам нужна только победа.

В понедельник молдавская сборная по футболу проводит 225-й матч в современной истории, одержав до этого 44 победы, 55 раз сыграв вничью и потерпев 125 поражений.

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