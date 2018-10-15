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Матч Молдова-Беларусь в Лиге наций

Сборная Молдовы дважды не проиграла Белоруссии в Лиге наций

© Sputnik / Osmatesco
Лига наций
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Встреча в Минске была очень упорной, так как обе команды понимали, что им нужна победа.

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Сборная Молдовы сыграла вничью в выездном поединке с командой Белоруссии в четвертом матче второй группы лиги "D" в Лиге наций. 

Матч прошел в Минске на стадионе "Динамо" и завершился нулевой ничьей. Таким же был итог матча между этими командами в Кишиневе.

В другой встрече этого квартета Люксембург дома победил Сан-Марино — 3:0. 

Матч между сборными Молдовы и Сан-Марино в Лиге наций
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самые яркие моменты матча между Молдовой и Сан-Марино в Лиге наций
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Таким образом, после четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Завершится групповая стадия Лиги наций через месяц. 15 ноября подопечные Александра Спиридона на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

Все новости о Лиге наций читайте в спецпроекте Sputnik.

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Теги:
матч, футбол, Лига наций, УЕФА, Белоруссия
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