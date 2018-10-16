Спиридон прокомментировал ничью с Белоруссией в Лиге наций

Главный тренер молдавской команды остался недоволен результатом прошедшей в Минске игры, но не имеет претензий к самоотдаче футболистов.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Сборная Молдовы по футболу расстроена ничейным результатом в выездной встрече с Белоруссией в Лиге наций. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер команды Александр Спиридон.

Обидная ничья

Матч прошел в понедельник вечером на стадионе "Динамо" в Минске и завершился со счетом 0:0. Таким же был итог матча между этими командами в Кишиневе.

"Конечно, мы разочарованы. Сейчас, по большому счету, от нас мало, что зависит. Путевку, видимо, будут разыгрывать сборные Беларуси и Люксембурга. Теперь можно только вспоминать и сетовать на первую игру, которую мы проиграли в Люксембурге", — сказал Спиридон, которого цитирует "Прессбол".

© Sputnik / Osmatesco Сборная Молдовы дважды не проиграла Белоруссии в Лиге наций

Главный тренер обратил внимание, что последующие три поединка в Лиге наций молдавские футболисты "провели на достаточно хорошем уровне, в том числе игру с белорусами, где местами доминировали.

"В завершающей стадии, может быть, белорусы были острее, но это объяснимо — они играли дома. Естественно, соперник тоже хотел победить. В целом доволен всей командой. Не могу предъявить претензии ребятам, пусть им и не хватило где-то хладнокровия в завершении. Хотя и расстроен. Остались еще две встречи в текущем цикле. Постараемся его завершить достойно", — добавил Спиридон.

Потеря шансов на победу

Поскольку в другой встрече Люксембург дома разгромил Сан-Марино (3:0), то молдавская сборная лишилась практически всех шансов на успешное выступление в Лиге наций. После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Несмотря на турнирное положение, молдавские футболисты, по словам Спиридона, будут предельно мотивированы в оставшихся двух играх групповой стадии Лиги наций.

"Мы сделаем все от себя возможное, чтобы доказать случайность выездного результата с Люксембургом. Хотим доказать, что это фиаско в гостях было несправедливым. Будем стараться не только для того, чтобы помочь белорусам, но и чтобы реабилитироваться", — подчеркнул главный тренер.

Равные по уровню команды

Все же наставник молдавской команды убежден, что наша сборная и команды Белоруссии и Люксембурга – примерно одного уровня.

"Остаюсь при своем мнении: все три команды, включая нас, примерно одного уровня. Кому-то чуть больше везет, кому-то чуть меньше. Вчера на пресс-конференции сказал, что у нас очень опытная линия обороны, где игроки из хороших европейских команд", — подчеркнул Спиридон.

Специалист отметил, что будет болеть за команду Белоруссии, надеясь, что она окажется выше Люксембурга по итогам всех матчей.

Завершится групповая стадия Лиги наций через месяц. 15 ноября подопечные Александра Спиридона на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

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