Лукашенко прокомментировал игру молдавских футболистов: молодцы ребята

Белорусский лидер на встрече с премьером оценил игру национальной футбольной команды с Молдовой.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Президент Белоруссии похвалил молдавских футболистов, проявивших характер в выездном матче Лиги наций, прошедшем во вторник в Минске, пишет БЕЛТА.

Игра закончилась вничью — 0:0. Таким же был итог матча между этими командами в Кишиневе.

"Молодцы ребята (молдавские футболисты): вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши, как всегда. Очень жаль", — сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом.

© Sputnik / Miroslav Rotari Спиридон прокомментировал ничью с Белоруссией в Лиге наций

После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Молдавская команда практически потеряла шансы на продолжение борьбы за лидерство. Несмотря на турнирное положение, молдавские футболисты, по словам главного тренера сборной Александра Спиридона, будут предельно мотивированы в оставшихся двух играх групповой стадии Лиги наций. 15 ноября они на выезде сыграют Сан-Марино, а 18 ноября примут Люксембург.

Все новости об этом турнире читайте в спецпроекте Sputnik.