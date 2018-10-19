Гацкан рассказал о Лиге наций, сборной Молдовы и "Ростове"

Молдавский полузащитник и капитан ФК "Ростов" поделился впечатлениями от выступления в Лиге наций, рассказал о развитии футбола в нашей стране и о своем будущем.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Лучший футболист Молдовы последних трех лет в интервью RT заявил, что недоволен выступлением сборной в Лиге наций.

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Шансов практически нет

После четырех игр на первом месте в промежуточной турнирной таблице второй группы лиги "D" в Лиге наций находится сборная Люксембурга, в активе которой 9 баллов, на втором месте — Белоруссия (8 очков), на третьем — Молдова (5 баллов), а замыкает турнирную таблицу Сан-Марино (0 баллов).

Молдавская команда практически потеряла шансы на продолжение борьбы за лидерство. Несмотря на турнирное положение, молдавские футболисты, по словам главного тренера сборной Александра Спиридона, будут предельно мотивированы в оставшихся двух играх групповой стадии Лиги наций.

"Я недоволен. Мы начали плохо, проиграли Люксембургу на выезде — матч который должны были выиграть, затем не смогли обыграть белорусов. Победа над Сан-Марино не сильно улучшила настроение. Гипотетически шансы пройти дальше, конечно, есть, но на деле они призрачны. Не думаю, что в следующем туре Белоруссия оступится в матче с Люксембургом", - сказал Гацкан.

Также игрок отметил, что у белорусов турнирная ситуация намного лучше.

"У них ситуация лучше. Все в их руках и голове, шансы не просто выйти дальше, но и сделать это с первого места — отличные", - сказал Гацкан.

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Сборной Молдовы 15 ноября предстоит на выезде сыграть Сан-Марино, а завершится групповой этап для Гацкана и его коллег 18 ноября домашней встречей с Люксембургом.

Футбол в Молдове в упадке

Молдавская национальная сборная 12 октября одержала первую победу в официальных матчах за последние пять лет, выиграв в Кишиневе у Сан-Марино – 2:0. Если в 2013 году сборная была на 96-й строчке рейтинга ФИФА, то с тех пор опустилась до рекордно низкой 175-й позиции. На данный момент – 173 место рейтинга ФИФА.

Гацкан также обратил внимание, что футбол в республике теряет позиции.

"Он (футбол – ред.), мягко говоря, не развивается, а скорее деградирует. Поля, которые остались еще с момента развала СССР или заброшены, или ликвидированы. На их месте возводят новостройки или бизнес-центры. На данный момент первые лица страны не особо обращают внимание на развитие футбола", - отметил Гацкан.

© Sputnik / Анна Фиаловская Гацкан – лучший футболист "Ростова" и Молдовы

Именно капитана "Ростова" признавали лучшим футболистом страны в течение последних трех лет. Всего это звание он завоевывал четырежды – в 2013, 2015, 2016 и 2017 годах.

"У нас есть парочка хороших ребят. Конкуренция есть. Так что для меня это важно и почетно. Стать лучшим в стране, да еще и три раза подряд. Наверное, не каждому такое по силам. Это некое официальное признание, которое важно для меня и для тех, кто рядом", - подчеркнул Гацкан.

Молдаване и исландцы похожи

В "Ростове" есть сразу несколько игроков из Исландии – это Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингансон. Гацкан считает, что у чем-то их характер похож на молдавский.

"Чем мы, молдаване, хуже исландцев? В корне не согласен. Да, темперамент у нас может быть и разный, но характер схожий. В его основу вложены трудолюбие и упорство. Так что я бы, наоборот, сказал, что нас этими ребятами многое объединяет", - добавил Гацкан.

Планы на будущее

Футболист признался, что в дальнейшем не сможет полностью покинуть этот вид спорта.

"Совсем расстаться с футболом я не смогу, это точно. Пол жизни отдано этой игре — без нее уже никак. Так что планы такие: останусь в футболе и надеюсь, что останусь в "Ростове". Честно, мне очень хочется быть с клубом и после окончания карьеры, приносить пользу уже вне поля", - сказал Гацкан.

При этом игрок признался, что пока не видит себя в роли тренера, хоть в настоящее время проходит обучение, чтобы получить лицензию

"Пока не вижу себя в роли чьего-то наставника. Даже не спрашивайте почему, я не знаю, может, просто не созрел, не готов сказать, что хочу этого", - отметил Гацкан, признавшись, что в его планах – остаться в Ростове.

Футболом Гацкан начал заниматься в родном Кишиневе — в клубе "Униспорт-Авто". Отыграв один сезон в высшей лиге чемпионата Молдовы, в середине 2004 года Гацкан был приглашен в дублирующий состав московского "Спартака". В феврале 2006 года пополнил ряды казанского "Рубина", а 15 июля 2008 года переехал на берега Дона. С тех пор молдавский спортсмен стал настоящей легендой ростовского клуба. 18 июля 2015 года Гацкан стал капитаном "Ростова".