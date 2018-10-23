Лига Наций: результаты очередного тура

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев рассуждает о результатах второго тура Лиги наций и о наиболее интересных его моментах на этой стадии.

Что можно сказать сразу: Лига наций сделала еще один шаг к тому, чтобы доказать свое право на долгую и счастливую жизнь, рассуждает колумнист Олег Дмитриев в материале Sputnik Беларусь. Практически каждый из матчей во всех лигах показал: команды бьются с равными соперниками, и поэтому некоторые моменты игры получаются мини-шедеврами.

© Sputnik / Irina Leahova Петру Раку: Лига Наций – шанс для сборной Молдовы

Одно из чудес сотворила команда Италии на третьей гостевой минуте матча с Польшей в Варшаве. Это, безусловно, знаковый момент для всей сборной Италии и для всех итальянцев. Команда пропустила чемпионат мира из-за бездарного проигрыша шведам, да и после этого — уже при новом тренере, "экс-зенитовце" Роберто Манчини, — успехов у команды не было. Поэтому мяч в компенсированное время может сильно помочь команде и стране возродить боевой дух. И все это — в Лиге наций.

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Сборная России пока тоже радует. За три тура в Лиге наций у команды — ни одного поражения. Сборная продолжает влюблять в себя своей игрой, вот только не вся футбольная публика это замечает. Они больше сосредоточены на скандале вокруг футболистов Мамаева и Кокорина.

Тем не менее, победа России над Турцией получилась солидной — 2:0. Особенно запомнился гол, который забил Денис Черышев после фантастически точной передачи Александра Головина. Эта победа дает большие шансы выйти в группу сильнейших Лиги наций и играть с Испанией, Англией, Францией.

Кстати, о группе сильнейших. Там тоже баталии нешуточные. Англия сенсационно вырвала победу в Испании, хотя и не без труда. И опять не обошлось без фантастических мячей в исполнении Стерлинга и Рэшфорда.

Это еще раз доказывает, что молодая сборная Англии, которая блеснула на чемпионате мира, еще не сказала своего слова. И почему-то кажется, что успехи к команде Гарета Саутгейта обязательно придут.

Продолжают показывать свой класс и чемпионы мира — команда Франции. Видно, что сегодня, как и в июльские московские дни, Гризманн "живее" всех остальных футболистов. Оказывается в нужное время в нужном месте.

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А вот команда Германии продолжает разочаровывать своих поклонников. В матче с французами они были бледной тенью "немецкой машины", которая радовала поклонников еще 4-5 лет назад.

Мне кажется, что причина этого — в том, что наставник немецкой команды Йоахим Лев не сильно доверяет молодым. Почему-то после победы молодежи в Кубке Конфедераций — 2017 в строй вернулся Нойер и другие герои прошлого, которые никак не вписываются в ритм нынешнего футбола.

Радует Босния, восхищает Болгария, любо-дорого смотреть на Португалию. Очень много интересных комбинаций, тренерских находок, нестандартных действий игроков.

Поэтому уверен, что следующий тур Лиги наций также пополнится футбольными изюминками, которые украсят европейский футбол.

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