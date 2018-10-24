13:25 24 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.05
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
УЕФА
Лига наций
Матч Молдова-Беларусь в Лиге наций 15/10/2018

Чего ждать от сборной Молдовы в Лиге наций - опрос

© Photo: FMF
Лига наций
Получить короткую ссылку
6910

Примите участие в опросе и сделайте свой прогноз относительно игры сборной Молдовы в Лиге наций.

Лига наций - это главный спортивный турнир осени, основная задача которого – избавить поклонников футбола от зачастую бессмысленных товарищеских встреч, а также дать шанс командам третьего-четвертого эшелона побороться за выход в финальную часть чемпионата Европы.

Опрос

Как сборная Молдовы по футболу выступит в Лиге наций УЕФА?
  • Станет триумфатором группы
    0% (0)
  • Наши игроки будут нарасхват у лучших клубов Европы
    0% (0)
  • Ни шатко ни валко
    50.0% (3)
  • Мне все равно
    50.0% (3)
Проголосовали: 6
Все опросы
Результаты
Все опросы

На основании этого самого рейтинга УЕФА, дюжина сильнейших сборных отправилась в корзину А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Жеребьевка прошла 24 января, поэтому в когорте сильнейших можно не без удивления обнаружить и Польшу, которая наглухо провалила чемпионат мира, и Швейцарию, покинувшую мундиаль на стадии 1/8 финала, и Нидерланды, которые вообще не отобрались на минувший чемпионат мира.

В корзине В потеснились Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия и Турция.

В корзине С, в соответствии с рейтингом, оказались Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Корзина D формировалась по остаточному принципу: вместе с завсегдатаями последних мест любых отборочных циклов в виде Сан-Марино, Андорры и Мальты расположились Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, а также Косово и Гибралтар.

Все о Лиге наций читайте в спецпроекте Sputnik>>>

По теме

Спиридон прокомментировал ничью с Белоруссией в Лиге наций
Гацкан рассказал о Лиге наций, сборной Молдовы и "Ростове"
Лига Наций: результаты очередного тура
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зал Рижского окружного суда, где проходило рассмотрение дела Александра Гапоненко
    "Просто стыдно"

    Объявление о вакансии консультанта в Рижский окружной суд вызвало бурю злобных насмешек у пользователей соцсетей.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Господин премьер-министр

    Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.

  • Дата-центр IT-парка
    Мы вас научим!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поведала жителям острова Вануату о преимуществах цифрового общества и кибербезопасности.

  • Президент-отель в Минске
    "Щит Союза"

    Оборонные ведомства Беларуси и России обсудят в Минске вопросы обеспечения военной безопасности Союзного государства.

  • Нино Бурджанадзе в своем рабочем кабинете
    Решительный шаг

    Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе объяснила, почему новый президент не будет готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

  • Горы Абхазии
    На страже природы

    Как работает природоохранная прокуратура Абхазии, какие нарушения выявляет, и какие пробелы существуют в законе – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Рентгеновский снимок родригесской летучей лисицы в Орегонском зоопарке
Угадай, кто я: зоопарк в Орегоне опубликовал рентгеновские фото животных
Как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь
Видео: как ночная бабочка и комар высасывают у птицы слезы и кровь
C-400
Все о зенитной ракетной системе С-400

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться