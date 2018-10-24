Чего ждать от сборной Молдовы в Лиге наций - опрос

Примите участие в опросе и сделайте свой прогноз относительно игры сборной Молдовы в Лиге наций.

Лига наций - это главный спортивный турнир осени, основная задача которого – избавить поклонников футбола от зачастую бессмысленных товарищеских встреч, а также дать шанс командам третьего-четвертого эшелона побороться за выход в финальную часть чемпионата Европы.

Опрос Как сборная Молдовы по футболу выступит в Лиге наций УЕФА? Станет триумфатором группы 0% (0)

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На основании этого самого рейтинга УЕФА, дюжина сильнейших сборных отправилась в корзину А: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Франция, Англия, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Жеребьевка прошла 24 января, поэтому в когорте сильнейших можно не без удивления обнаружить и Польшу, которая наглухо провалила чемпионат мира, и Швейцарию, покинувшую мундиаль на стадии 1/8 финала, и Нидерланды, которые вообще не отобрались на минувший чемпионат мира.

В корзине В потеснились Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия, Дания, Чехия и Турция.

В корзине С, в соответствии с рейтингом, оказались Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения, Греция, Сербия, Албания, Норвегия, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Корзина D формировалась по остаточному принципу: вместе с завсегдатаями последних мест любых отборочных циклов в виде Сан-Марино, Андорры и Мальты расположились Азербайджан, Македония, Беларусь, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, а также Косово и Гибралтар.

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