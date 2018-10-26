Наказание УЕФА: сборная Румынии проведет матч без зрителей

Расистское поведение румынских болельщиков обернулось для футбольной сборной матчем при пустых трибунах и штрафом для федерации.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Ближайшую домашнюю игру сборная Румынии по футболу проведет при пустых трибунах.

© Sputnik / Alexey Filippov Лига Наций: результаты очередного тура

Таким является наказание Федерации футбола Румынии (FRF), вынесенное УЕФА за действия румынских фанатов в матче Лиги наций против сборной Сербии. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Поединок команд Румынии и Сербии в рамках четвертой группы лиги "С" состоялся в Бухаресте 14 октября и завершился нулевой ничьей. Как отмечается, фанаты команды хозяев позволяли себе скандирования и баннеры расистского содержания, а также использовали пиротехнику и прорывались на поле.

За расистское поведение фанатов FRF должна также выплатить штраф в 50 тысяч евро. Кроме того, румынская сторона заплатит еще 23 тысячи евро штрафа за остальные нарушения.

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