Наказание УЕФА: сборная Румынии проведет матч без зрителей

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Ближайшую домашнюю игру сборная Румынии по футболу проведет при пустых трибунах.
Поединок команд Румынии и Сербии в рамках четвертой группы лиги "С" состоялся в Бухаресте 14 октября и завершился нулевой ничьей. Как отмечается, фанаты команды хозяев позволяли себе скандирования и баннеры расистского содержания, а также использовали пиротехнику и прорывались на поле.
За расистское поведение фанатов FRF должна также выплатить штраф в 50 тысяч евро. Кроме того, румынская сторона заплатит еще 23 тысячи евро штрафа за остальные нарушения.
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