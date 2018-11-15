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Лига наций
Echipa Naţională a Moldovei la antrenamentul oficial pe stadionul Olimpic din Serravalle

Матч Молдова - Сан-Марино: все готово к судьбоносной игре

© Photo: Federația Moldovenească de Fotbal
Лига наций
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Тема:
Будни молдавского футбола (79)
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В четверг, 15 ноября, молдавские футболисты сыграют на стадионе в Серравалле с командой Сан-Марино в рамках пятого тура группового раунда Лиги наций. Матч состоится в 21:45 (по кишиневскому времени).

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Cборная Молдовы по футболу проведет сегодня вечером ответный матч с командой Сан-Марино в рамках Лиги Наций УЕФА.

Игра стартует в 21.45, а пройдет она на Олимпийском стадионе в Серравалле.

Как рассказали Sputnik Молдова в Молдавской федерации футбола, игроки национальной сборной прибыли вчера во второй половине дня в Сан-Марино, они и технический персонал размещены в отеле "Best Western Palace".

Вечером молдавские футболисты провели официальную предматчевую тренировку на стадионе, на котором сегодня встретятся с соперниками. 

Известно, что с командой не полетели игроки Петру Раку, Дину Граур и Валерий Макрицкий. Они остаются в Кишиневе.

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© Sputnik / Osmatesco
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Молдова стартовала в турнире  Лиги Наций УЕФА с поражения от сборной Люксембурга (0:4). После четырех сыгранных туров подопечные Александра Спиридона занимают третью строчку в группе с пятью очками в своем активе. Отставание от первой позиции составляет 4 пункта, но даже при таком раскладе у молдавских игроков есть теоретические шансы занять первую строчку, для этого нужно в оставшихся турах одержать две победы и чтобы сборные Люксембурга и Беларуси сыграли между собой вничью.

Напомним, что Беларусь играет в Лиге наций с Люксембургом тоже сегодня. 

Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию встречи в Люксембурге. А за ходом игры молдавской сборной с футболистами Сан-Марино будет следить Sputnik Молдова. 

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Тема:
Будни молдавского футбола (79)
Теги:
игра, Лига наций, футбол
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