Матч Молдова - Сан-Марино: все готово к судьбоносной игре

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Cборная Молдовы по футболу проведет сегодня вечером ответный матч с командой Сан-Марино в рамках Лиги Наций УЕФА.
Игра стартует в 21.45, а пройдет она на Олимпийском стадионе в Серравалле.
Как рассказали Sputnik Молдова в Молдавской федерации футбола, игроки национальной сборной прибыли вчера во второй половине дня в Сан-Марино, они и технический персонал размещены в отеле "Best Western Palace".
Вечером молдавские футболисты провели официальную предматчевую тренировку на стадионе, на котором сегодня встретятся с соперниками.
Известно, что с командой не полетели игроки Петру Раку, Дину Граур и Валерий Макрицкий. Они остаются в Кишиневе.
Молдова не дала себя обыграть Белоруссии в Лиге наций>>>
Напомним, что Беларусь играет в Лиге наций с Люксембургом тоже сегодня.
Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию встречи в Люксембурге. А за ходом игры молдавской сборной с футболистами Сан-Марино будет следить Sputnik Молдова.
Также читайте на наших сайтах комментарии спортивных экспертов. Следите за обновлениями.