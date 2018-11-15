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Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с немцами

© Sputnik / Miroslav Rotari
Лига наций
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Сборная России по футболу в четверг проведет контрольную встречу с командой Германии и постарается одержать свою первую победу в истории противостояния с бундестим.

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Матч между сборными России и Германии пройдет в Лейпциге. Далее 20 ноября сборная России в Стокгольме сыграет со шведами в рамках Лиги наций УЕФА.

Echipa Naţională a Moldovei la antrenamentul oficial pe stadionul Olimpic din Serravalle
© Photo: Federația Moldovenească de Fotbal
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Во вторник российская команда прилетела в Германию, где в среду провела первую тренировку.

СТАТИСТИКА "ПРОТИВ", РЕАЛИИ – "ЗА"

В современной истории российские и немецкие футболисты встречались пять раз, но статистика этих игр говорит явно не в пользу сборной России: всего одна ничья при четырех поражениях, а разница забитых и пропущенных голов - 3:9. При этом недавний чемпионат мира и последующие игры показали, что дела у немецкой команды складываются не лучшим образом: подопечные Йоахима Лёва на мундиале не вышли из группы, а в трех матчах Лиги наций не одержали ни одной победы, уступив голландцам и набрав одно очко в двух встречах с французами.

Но все эти неудачи ни в коем случае не лишают немцев звания топ-сборной, и для россиян очень важна именно имиджевая составляющая предстоящего матча.

"Понятно, что контрольный матч — это имиджевая составляющая, после чемпионата мира нам будет снова противостоять топ-сборная, это важно. Матч со шведами — турнирная игра за очки, все в этом плане важно. Всегда хочется играть с топ-командами, чтобы знать свою силу", — заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В преддверии этой встречи у российской команды хватает проблем. Лазарет сборной пополнялся в геометрической прогрессии. Травмы получили форвард "Зенита" Артем Дзюба, полузащитники Ильзат Ахметов из ЦСКА, Денис Черышев из испанской "Валенсии" и Александр Головин из "Монако", защитник ЦСКА Марио Фернандес, к которым в последний момент добавился еще и Сергей Петров из "Краснодара". Не тренировался в общей группе накануне матча с немцами хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин.

Бухарест, архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
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ВОПРОС ПО АРИ

По словам Черчесова, в тренерском штабе стараются находить положительные моменты даже в таких трудностях. "Понятно, что планировали другое, но ситуация такая, мы не жалуемся ни на что. У всех бывают травмы, когда их много, это не радует, но футболисты, которые не так часто играют, получат шанс. Смотрим на ситуацию с этих позиций", — заявил тренер.

Зато шанс представился нападающему бразильского происхождения Ари, в июле получившему паспорт гражданина Российской Федерации. Его вызов в национальную команду вызвал бурную реакцию со стороны спортивной общественности, что, впрочем, Черчесова нисколько не смущает. Однако прямого ответа на вопрос, выйдет ли Ари на поле в четверг главный тренер не дал.

"Что касается Ари, мы никогда никого не просим делать паспорт, он сам принял это решение, девять лет в России играет. И если юридически может играть, то мы внимательно отслеживаем, смотрим на человеческие и игровые качества. К критике надо спокойно относиться. Для вас он бразилец, а для меня — россиянин. Кстати, (Константина) Рауша мы тоже не просили делать российский паспорт", — заявил Черчесов на пресс-конференции.

НЕМЕЦКИЕ ПОТЕРИ

Лёв также сообщил о кадровых потерях бундестим. В частности, матч со сборной России пропустят Марко Ройс и Тони Кроос.

"У нас была только одна тренировка вчера, сегодня проведем предыгровую. У меня уже есть представление, как мы будем играть. Хочется, конечно, победить, это главная задача. Что касается кадров, Тони Кроос сообщил, что несколько дней отдохнет. Юлиан Дракслер и Марк Ут также не примут участие в игре. Ут получил повреждение, у Дракслера несчастный случай в семье, но он, возможно, сыграет с Голландией (в понедельник)", — заявил главный тренер.

"Марко Ройс тоже травмирован и не сможет сыграть, у него воспаление голеностопа, а сыграет ли в понедельник — посмотрим", — добавил тренер.

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