Лига наций: Молдова обыграла Сан-Марино

Молдавские футболисты добыли важные три очка в гостевой игре.

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу обыграла в четверг вечером команду Сан-Марино в матче второй группы лиги "D" в Лиге наций.

© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO Как сборная Молдовы по футболу разгромила игроков Сан-Марино

Встреча прошла на стадионе "Олимпико ди Серравалле" в Сан-Марино. Итоговый счет 0:1.

Игроки молдавской сборной были активными весь матч. Они то и дело осаждали территорию соперников. В первом тайме несколько шансов забить гол имел Ион Николаеско, но ему, как и другим "сборникам" упорно не везло в этот день. Первый тайм завершился "нулевой ничьей".

Во время перерыва свое мнение об игре для Sputnik Молдова высказал футбольный эксперт Эмиль Писаренко.

"Команда играла первым номером. Владела мячом, пыталась атаковать. Наверное, 80% владения в нашу пользу. Но как такового рисунка игры и какой-то идеи не видно. Не чувствуется командной игры и не заметно, чтобы кто-то из футболистов брал на себя ответственность и игру", - заявил Писаренко.

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Также он прогнозировал, что тренер сборной Александр Спиридон произведет несколько замен игроков на поле. Так оно и случилось: например, Иона Николаеско сменил Виталий Дамашкан, который и принес победу нашей команде.

Корреспонденты Sputnik следили за матчем в режиме онлайн. О самых ярких моментах мы рассказали в нашей текстовой трансляции.

В октябре молдавские футболисты также сыграли с Сан-Марино на кишиневском стадионе "Зимбру". Тогда игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль сделал Раду Гынсарь.

После очередного тура Лиги Наций, Молдова располагается в группе "D" на третьей позиции. В активе нашей сборной 8 очков. На втором месте Люксембург (9 очков) и на первом Белоруссия (11 очков).

Кстати, Национальная сборная Беларуси сыграла в четверг против команды Люксембурга. Подопечные Игоря Криушенко справились с задачей, выиграв со счетом 2:0. Дублем отметился Станислав Драгун (37-я и 54-я минуты).

В воскресенье, 18 ноября, с Люксембургом уже сыграет сборная Молдовы.