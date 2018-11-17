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Лига наций
Александр Спиридон и Раду Гынсарь

Спиридон перед матчем с Люксембургом: "Ожидаем игру на встречных курсах"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Лига наций
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Сборная Молдовы провела тренировку перед матчем в Лиге Наций и хочет взять реванш за прошлое поражение.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Сборная Молдовы предельно серьезно относится к предстоящей игре с командой Люксембурга и настроена взять реванш за прошлое поражение. Такой вывод можно сделать после пресс-конференции, которую провели главный тренер сборной Молдовы по футболу Александр Спиридон и игрок молдавской сборной Раду Гынсарь.

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Наставник сборной Молдовы считает, что предстоящая игра будет серьезно отличаться от матча со сборной Сан-Марино. Сборная Люксембурга не станет отсиживаться в обороне, а значит игра получится напряженной, уверен он.

"Что касается наших тактических действий завтра, мы изменим, естественно, свое построение по сравнению с первой игрой, сказал Спиридон, отвечая на вопросы журналистов на предматчевой пресс-конференции. — Люксембург не сядет в оборону, это команда совсем другого уровня".

Главный тренер сборной Молдовы отметил хорошую подготовку соперников. Сборная Люксембурга "имеет очень техничных и тактически образованных полузащитников, двух хороших нападающих, поэтому мы ожидаем игру на встречных курсах", — заметил он.

У команды Люксембурга в турнирной таблице Лиги Наций на одно очко больше, чем у Молдовы, однако это вряд ли расслабит гостей.

"Они будут держать [это преимущество] в своей голове. Но я не думаю, что это команда, которая закроется и просто будет обороняться. Эта игра покажет, кто из нас сильнее и закономерен ли тот результат, который был в Люксембурге, или все-таки это просто "несчастный случай", — резюмировал Александр Спиридон.

Официальные мячи Лиги наций
© Sputnik / Alexey Filippov
Люксембург разгромил сборную Молдовы на старте Лиги Наций

Матч Лиги Наций Молдова — Люксембург состоится в воскресенье, 18 ноября, в 19.00 на стадионе "Zimbru" в Кишиневе.

В сентябре первый матч в Лиге Наций завершился для сборной команды Молдовы поражением от Люксембурга со счётом 0:4. Для люксембуржцев это стала вторая крупнейшая в истории сборной страны победа после разгрома Афганистана со счетом 6:0 в 1948 году.

А накануне сборная Молдовы победила команду Сан-Марино со счетом 1:0. Матч проходил на стадионе в Серравале.

Турнирную таблицу возглавляет Белоруссия с 11 очками, на втором месте команда Люксембурга (9 очков), за которой следует Молдова (8 очков). Замыкает таблицу команда Сан-Марино, которая проиграла все пять сыгранных матчей и не набрала ни одного очка.

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Теги:
сборная Молдовы по футболу, Футбол, Лига наций
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