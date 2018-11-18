Тренер сборной Люксембурга Хольц рассказал, что он ждет от матча в Кишиневе

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц ответил на вопросы журналистов перед гостевым матчем с Молдовой в рамках Лиги наций.

Он отметил, что его команда рассчитывает получить путевку на чемпионат Европы по футболу, поэтому игроки настроены решительно.

Печальный для Люксембурга футбольный матч с Беларусью в рамках Лиги наций никоим образом не скажется на настрое игроков, которые встретятся в Кишиневе на стадионе "Зимбру" с молдавскими футболистами в воскресенье, отметил Хольц. Он пожелал удачи молдавским игрокам, отметив, что никогда нельзя недооценивать соперников.

После пресс-конференции состоялась тренировка сборной Люксембурга на поле стадиона "Зимбру".