Молдова-Люксембург: игра без победителя

Эта игра стала последней в Национальной сборной для молдавского полузащитника Александра Гацкана, который накануне заявил о завершении карьеры.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Сборная Молдовы по футболу сыграла вничью с командой Люксембурга. Итоговый счет 1:1. Встреча состоялась в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

© Sputnik / Miroslav Rotari Гацкан рассказал о Лиге наций, сборной Молдовы и "Ростове"

В молдавской команде голом отметился Раду Гынсарь, забив с пенальти на 58-й минуте. Позже, на 70-й минуте игры счет сравнял Бенси.

Далее по ходу матча футболисты обеих сборных имели шансы вырваться вперед, но счет так и остался 1:1.

Эта игра стала последней в Национальной сборной для молдавского полузащитника Александра Гацкана, который накануне заявил о завершении карьеры.

Корреспонденты Sputnik следили за матчем в режиме онлайн. О самых ярких моментах мы рассказали в нашей текстовой трансляции.

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В сентября молдавские футболисты также сыграли с Люксембургом в гостях. Тогда игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Эта победа команды Люксембурга стала одной из самых крупных в их истории.

© REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO Лига наций: Молдова обыграла Сан-Марино

После очередного тура Лиги наций, Молдова располагается в группе "D" на третьей позиции. В активе нашей сборной 9 очков. На втором месте Люксембург (10 очков) и на первом Белоруссия (14 очков).

Кстати, в параллельном матче Национальная сборная Беларуси сыграла на выезде против команды Сан-Марино. Трансляция этого матча велась на сайте Sputnik Беларусь. Белорусы выиграли со счетом 0:2. Отметились Станислав Драгун и Антон Сарока. Теперь белорусская команда из группы D переходит в следующий дивизион и выходит в плей-офф за Евро-2020.