Сборная России проиграла Швеции и не вышла в высший дивизион Лиги наций

Сборная России по футболу проиграла команде Швеции и не сумела выйти в высший дивизион Лиги наций.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Встреча группы 2 лиги В, состоявшаяся в Стокгольме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).

© Sputnik / Grigoriy Sysoev Пока вы спали: ЧП в аэропорту Москвы, свадьба Алибасова и поражение сборной России

Сборные Швеции и России набрали по семь очков, однако команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе, уступив шведам по дополнительным показателям (результаты личных встреч). Шведская команда добилась повышения в классе, в следующем розыгрыше Лиги наций она выступит в лиге А. Россияне остались в лиге В, сборная Турции (3 очка) стала последней и опустилась в лигу С.

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Идею о создании подобного турнира начали озвучивать еще в конце 2000-х, а в 2014 она сформировалась в официальный документ. На первый взгляд простой формат создает потрясающие возможности для команд, входящих в третью десятку европейского рейтинга.