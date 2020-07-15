Только серебро было чистым. Все о медалях Олимпиады-80

Куда делись лишние медали Олимпиады-80? О невостребованных медалях московских Олимпийских игр, их дизайне и составе - в материале Sputnik.

Эскизы медалей ХХII Летних Олимпийских игр 1980 года начали создаваться сразу после того, как в октябре 1974 года Москва была выбрана столицей спортивных состязаний, а были утверждены в мае 1977 года на 80-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Афинах.

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Согласно данным Гознака, всего на Ленинградском монетном дворе (ныне - Санкт-Петербургский монетный двор Гознака) было отчеканено 444 золотых, 444 серебряных и 463 бронзовых награды.

В начале 1977 года Оркомитет Олимпиады-80 выбрал лучший эскиз медали. Лицевая сторона сохранилась неизменной - богиня победы Ника на фоне Колизея держала в левой руке пальмовую ветвь, а в правой - лавровый венок победителя. Этот рисунок флорентийского художника Джузеппе Кассиоли был утвержден МОК в 1928 году. С тех пор эта сторона медали сохраняла свой облик, менялись только цифры порядкового номера Игр и года проведения.

Также на гурте или ребре медали традиционно было выбито название вида спорта, за который присуждалась награда.

А вот на оборотной стороне была нарисована олимпийская чаша с пылающим огнем на фоне арены стадиона. Вверху справа — официальная эмблема Московской Олимпиады — стилизованное изображение Кремлевской башни в виде беговых дорожек и олимпийские кольца. С этим проектом члены Оргкомитета и полетели на очередную сессию МОК.

© Sputnik / Б. Елин Золотая медаль XXII Олимпийских игр в Москве

Автором медали московской Олимпиады стал молодой, талантливый скульптор Илья Постол – на тот момент ему было 30 лет. Он пошел по стопам отца – Алексея Постола, известного советского скульптора, реставратора и педагога. Автора множества монументальных сооружений, в том числе "28 Героям Панфиловцам" у разъезда Дубосеково и "Морякам атомарины К-19" в Москве.

Как говорили современники Ильи Постола, у него также была тяга к монументализму. Он много работал над созданием памятных медалей. Помимо наград к Олимпиаде-80 среди его работ медали "Тысячелетие Крещения Руси 988-1998", "800 лет памятнику древнерусской литературы "Слово о полку Игореве". При этом некоторые медали, имеющие особое государственное значение, отливались из платины.

Но судьба скульптора сложилась трагично - в 1988 году в возрасте 38 лет Илья Постол погиб. По некоторым данным, был зверски убит.

Куда подевались лишние медали?

Интересно, что из 444 золотых, 444 серебряных и 463 бронзовых медалей, изготовленных на Ленинградском монетном дворе, награды за первое место получили 204 спортсмена, за второе – 204, за третье – 223. Куда же делись остальные награды?

"Международный олимпийский комитет (МОК) всегда заказывает определенное количество медалей. Они обязательно изготавливаются с запасом, потому что в некоторых видах спорта может быть два чемпиона. А излишки всегда забирает себе. Также как в МОК переходят все права на олимпийскую символику, сувениры и прочее. Без согласия МОК нельзя оставлять медали в музеях страны-проведения Олимпиады, без разрешения нельзя даже изготовить реплику медали", - пояснил бывший председатель Олимпийского комитета СССР и президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

© Sputnik / Юрий Сомов Лицевая сторона золотой медали XXII Олимпийских игр 1980 года

В истории проведения Олимпиад бывали случаи, когда спортcмены не забирали свои награды, и они также уходили в МОК, напомнил Виталий Смирнов. Как это было в 1972 году с баскетболистами США, которые в полном составе не вышли на вручение медалей за второе место и награды получили только команды СССР – золото за первое место и Куба – бронзу за третье.

Как пояснил Виталий Смирнов, состав олимпийских медалей также строго регулируется правилами и требованиями МОК. Он может меняться от года к году, но должен четко соответствовать директивам Международного олимпийского комитета.

На Олимпиаде-80 пропорции были следующими: золотая медаль на самом деле была серебряной 925 пробы, покрытой шестью граммами золота, серебряная – 925 пробы без примесей, а бронзовая изготовлена из томпака - сплава меди (88–97%) и цинка (не более 10%).

По количеству завоеванных медалей команда СССР стала первой - советские спортсмены завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. Вторыми стали атлеты из ГДР, на их счету 47 золотых, 37 серебряных и 42 бронзовые медали. А третьими - спортсмены сборной Болгарии, у них было 8 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей.

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