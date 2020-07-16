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Служат до сих пор: восемь Дворцов спорта, построенных к Олимпиаде-80

© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Олимпиада 1980
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/olimpiada-1980/20200716/30950414/olimpiada-80-dvortsy-sport.html

Столицей Летних Олимпийских игр в 1980 году стала Москва. К этому важному событию в городе было построено восемь Дворцов спорта для проведения массовых состязаний. Они и сейчас востребованы и активно используются.

 Олимпиада-80 сильно повлияла на архитектурный облик Москвы. Согласно утвержденному градостроительному плану город был разделен на восемь зон, каждая из которых получила по одному крупному объекту – стадиону или спортивному комплексу. Любое из этих сооружений было, как сейчас говорят, инновационным для своего времени и строилось с расчетом на дальнейшее использование.

"Олимпийский": спорткомплекс ценой в триста зданий

Самым грандиозным объектом олимпийского строительства в Москве стал спорткомплекс "Олимпийский" (архитекторы Михаил Посохин, Борис Тхор, Леонас Аранаускас).

Как отметили авторы путеводителя "Москва: архитектура советского модернизма. 1955-1991" Анна Броновицкая и Николай Малинин, для того чтобы возвести "Олимпийский", было снесено 300 зданий, переселено 6 тысяч жителей, а с карты столицы исчезло несколько переулков: Самарский, Тополев, Выползов, Барашков и Пальчиков.

Вид на Московский центральный стадион имени В.И. Ленина в Лужниках
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Вид на Московский центральный стадион имени В.И. Ленина в Лужниках

Здесь располагались дореволюционные заводы и целые кварталы старинной застройки. Но все-таки некоторые ценные здания, в том числе мечеть, церковь и ряд жилых домов, было решено оставить.

Район упоминается в знаменитом фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", где Глеб Жеглов говорит о "Божедомке". Ныне — это улица Дурова. Божедомка – ее старое название.

Олимпиада-80 в Молдове.
© Sputnik / Yana Zaharova
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"Спортивным" это место было и раньше. Еще в 1905 году здесь был построен стадион "Унион", переименованный впоследствии в "Буревестник". По словам историка Амирама Григорова, место было популярное. Здесь выступали легенды отечественного футбола. Например, братья Бобровы. Но все равно новый мегакомплекс на 25 видов спорта стал шоком для окружающего ландшафта.

"Крупнейший в Европе крытый стадион воплощался спешно, — говорит Анна Броновицкая. — Стройка была объявлена "ударной комсомольской", здесь трудились 5 тысяч добровольцев. Вместе с тем сооружение было очень сложным. Крыша представляла собой мембранное покрытие 224 на 183 метра. О таких покрытиях говорилось много, но установить аналогичное удалось только в Ленинграде, в спорткомплексе "Юбилейный". Мембрану толщиной в 5 мм привозили на стройплощадку в рулонах по 90 м, раскатывали на земле, затем поднимали и крепили к гигантскому кольцу на 32 пилонах".

Не менее инновационным был и бассейн в форме бабочки, распахнувшей крылья. Висячее седловидное покрытие было растянуто между двумя наклонными арками. Впервые в СССР были применены трехслойные стеклопакеты. Но, по словам историка архитектуры, строение не идеальное — стеклопакеты поделили поверхность на слишком частые ячейки, а ажурная по замыслу конструкция утонула в грубом фундаменте. Зато внутри был воплощен интересный эксперимент: бассейн оказался разделен на две части, что позволяло одновременно проводить два соревнования.

Плавательный бассейн спортивного комплекса Олимпийский.
© Sputnik / Владимир Родионов
Плавательный бассейн спортивного комплекса "Олимпийский"

Сразу после строительства один из архитекторов "Олимпийского" Борис Тхор отмечал, что строительство подобного спорткомплекса было сродни преодолению сверхзвукового барьера в авиации. Действительно, главное помещение спорткомплекса — тоже своего рода трансформер. Состоящая из 26 частей перегородка размером 24 на 156 метров делит здание пополам, это позволяло проводить на одной половине, например, соревнования по боксу, а на другой — по легкой атлетике.

Также изначально предполагалось, что в "Олимпийском" будут проводиться елки, балы и митинги. С конца 80-х здесь регулярно проходили рок-концерты. Уже в 1983-м здесь впервые выступила французская электронная группа Space. В 1989 именно здесь прошел концерт культовой рок-группы Pink Floyd. Выступали в Олимпийском Black Sabbath, Iron Maiden, Rammstein, Deep Purple, Мэрилин Мэнсон, Бьорк и многие другие.

С 1991-го"Олимпийский" стал переживать не самые лучшие времена, превратившись в огромную барахолку. В 2009-м в комплексе прошли концерты международного конкурса "Евровидение". Россия устроила очень сложное с технической точки зрения шоу. С 2019-го спорткомплекс закрыт на реконструкцию, которая продлится два года.

Крылатское: заповедник уникальных объектов

"Канал в виде буквы "О" проектировали впервые в советской истории, - рассказывает историк Амирам Григоров. — У нас никогда не проводилось подобных работ связанных со строительством целого гребного центра".

Уровень канала был выше Москвы-реки на 4 метра. Для подачи воды зимой и летом  разработали уникальную систему водозабора. Протяженность канала составляла 2,3 километра, ширина -125 метров, а глубина — 3,5 метра. Также необычными были трибуны, фактически не опиравшиеся на землю, а уравновешивавшиеся 18-метровым козырьком специальной конструкции.

Панорама олимпийского гребного канала в Крылатском.
© Sputnik / Полунин
Панорама олимпийского гребного канала в Крылатском.

В 90-е в Крылатском гребном канале завелись рыбы, и берега олимпийского объекта облюбовали рыбаки с удочками. В 2011-м началась реконструкция канала, и в 2012-м объект принял второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Также в Крылатском был построен велотрек, который историк архитектуры Анна Броновицкая называет редкой по гармоничности постройкой.

"Благодаря мягким изгибам кровли велотрек идеально вписывается в ландшафт, - отмечает Анна Броновицкая. — И все это несмотря на немаленькие размеры. Длина открытой трассы составляет 12,5 километра. К Олимпиаде-80 Москва получила самый большой в Европе крытый велотрек с длиной дорожки более трети километра. За конструктивную часть отвечал инженер Виктор Ханджи, в активе у которого была работа над Останкинской башней".

Золотая медаль XXII Олимпийских игр в Москве
© Sputnik / Б. Елин
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Для постройки велотрека использовалась чистая сталь, а не популярный железобетон, поскольку Ханджи заявил, что в последнем случае не гарантирует безопасность конструкции. Также для строительства была выделена высококлассная древесина сибирской лиственницы. Во время Олимпиады велотрек произвел настоящую сенсацию. На нем было установлено несколько мировых рекордов. Однако в 90-е его чудом спасли от запустения. Он не подходил для организации рынков, как другие олимпийские объекты, для тренировок детей из спортшкол он тоже не годился.

"Будущее велотрека пока не ясно, — говорит Анна Броновицкая. — Ведь подобные сооружения окупаются только в странах, где велогонки — часть национальной культуры. Но вместе с тем велотрек — удивительный пример того, как форма, следуя функции, рождает красоту".

Лужники: олимпийская "тюбетейка"

Главная спортивная арена Олимпиады-80 — спорткомплекс "Лужники" в общих чертах существовала и ранее. Сам Центральный стадион им. В.И. Ленина был построен за рекордный срок в 450 дней и открыт в 1956-м.

"Когда умер Иосиф Сталин, Никита Хрущев приказал срочно построить большую спортивную арену – как можно дешевле, как можно быстрее, — рассказывает Амирам Григоров. — И были построены "Лужники" за невероятный срок, но очень дешево, очень быстро и очень сердито. Это был доведенный до предела минимализм и совершенно безликое строение. Изначально там не было даже сидений, были деревянные лавки. Перед Олимпийскими играми он подвергся реконструкции, установили пластиковые сиденья, которые закупили специально".

Олимпийский конноспортивный комплекс Битца
© Sputnik / М. Барабанов
Олимпийский конноспортивный комплекс "Битца"

Непосредственно перед Олимпиадой был построен универсальный спортивный зал "Дружба", известный в народе, как "Черепаха" или "Тюбетейка". В разработке принимал участие архитектор Игорь Рожин, строивший еще большую спортивную арену.

"Авторы сосредоточились на выразительности "пятого фасада" — бетонной скорлупы, которая обнимает спортивный зал по всему объему, не делая различий между крышей и стенами, — замечает историк архитекторы Анна Броновицкая. — Олимпиада стала поводом для того, чтобы разработать такую нестандартную конструкцию. Впрочем, следует признать, что "Дружба" отлично смотрится с метромоста и высокого берега Москвы-реки, но вблизи не так красива – видны неряшливые стыки остекления, грубые швы и корявая поверхность бетона".

Олимпийский огонь в 1980 году
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Внутри, как и в "Олимпийском", удалось создать трансформируемое пространство, вмещающее почти четыре тысячи зрителей. Бетонная "тюбетейка" и сейчас используется теннисистами, посетителями катка и бегунами и является едва ли не самым востребованным объектом Олимпиады-80. Тем не менее постоянно обсуждаются проекты ее сноса в пользу чего-то более прибыльного.

В настоящий момент стадион "Лужники" остается самой большой спортивной ареной России и бывшего СССР. В 2018-м после реконструкции арену приспособили для проведения матчей в рамках чемпионата мира по футболу. Здесь также проходят музыкальные концерты.

Битца: спорткомплекс без спортсменов

Построенный в 1977-м, специально к московской Олимпиаде, конно-спортивный комплекс до настоящего времени является крупнейшим в Европе. Его площадь составляет 50 гектаров. Плюс в окружающем его Битцевском лесу к спорткомплексу относится еще 1500 гектаров.

Олимпийский велотрек Крылатское.
© Sputnik / М. Барабанов
Олимпийский велотрек "Крылатское".

"Комплекс был сделан прекрасно — и для конников, и для пятиборцев, — говорит мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион СССР по конкуру Харлам Симония. — Вся структура была в принципе сделана правильно. Конюшни были оборудованы так, что все лошади проходили по проходу и попадали из предманежника в большой манеж, не выходя на улицу. Рядом был сделан стадион, на котором во время Олимпийских игр проводились соревнования по пятиборью. Было оборудовано разминочное поле. Сразу можно было размяться и тут же выезжать на старт. Создатели предусмотрели тренировочные, песочные, зеленые поля. Гордостью комплекса являлось и выездковое поле. Рядом располагались бассейн, гостиница".

В настоящее время, по словам Харлама Симонии, на выездковом поле сделано конкурное поле.

Олимпийский огонь
© Sputnik / Владимир Астапкович
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На сегодняшний день, по словам чемпиона, этот комплекс как конноспортивный, уже не существует. Только как прокатный.

"Там уже нет квалифицированных спортсменов, — замечает Симония. — Нет ни одной лошади для сборной – ни для выездки, ни для троеборья, ни для конкура. Практически для спорта этот объект на сегодня полностью похоронен. Какие-то соревнования проводят – в прошлом году были организованы международные состязания. Но на сегодняшний день состояние комплекса плачевное — спорта там нет".

Развал, по словам чемпиона, начался в 90-е, когда из спортивного объекта стали пытаться извлечь прибыль. Потянулась череда директоров, стали сокращать поголовье спортивных лошадей, уделять больше внимания прокату. Как результат, спортсмены из комплекса ушли.

Сокольники: конец дачной жизни

Для Олимпиады-80 было решено модернизировать спорткомплекс "Сокольники". Он был построен в 1956-м на территории парка и первоначально представлял собой всего лишь хоккейную коробку под открытым небом. К международной универсиаде 1973-м спорткомплекс был накрыт крышей.

Стоял он в лесопарке, окруженный старинными дачами. Однако решение о присвоении бывшей хоккейной коробке статуса олимпийского объекта радикально изменило всю судьбу окружающего архитектурного ландшафта.

"Был снесен бульдозерами целый архитектурный ансамбль деревянной дачной застройки", — рассказывает историк Амирам Григоров.

Дворец спорта в Сокольниках
© Sputnik / М. Барабанов
Дворец спорта в Сокольниках

Сам спорткомплекс оказался весьма причудливым. Под крышу двухэтажного здания было втиснуто сооружение. Во время Олимпиады здесь проводились гандбольные матчи. Помимо спортивных площадок, здесь находились ресторан, пресс-центр, магазин спорттоваров.

В 90-е спорткомплекс, в отличие от большинства других, избежал разорения и превращения в рынок. Здесь и сейчас функционируют теннисные корты, хоккейная, мини-футбольная и гандбольная площадки, тренажерные и хореографические залы.

"Крылья Советов": снести новостройку

Одна из самых странных историй московской Олимпиады-80 связана с универсальным дворцом спорта "Крылья Советов". Дело в том, что для его постройки был снесен совершенно новый дворец спорта "Искра", построенный в 1973-м. В 1974-м началось новое строительство.

"Крылья Советов" строили к летней Олимпиаде, но он может принимать и соревнования по зимним видам спорта.

В конце 80-х спорткомплекс приобрел известность как концертная площадка. Здесь выступали, наверное, все российские поп- и рок-исполнители, проводились большие рок-фестивали, самый известный из которых назывался "Рок против террора" в 1991-м.

В 90-е "Крылья Советов" настигла стандартная судьба многих олимпийских объектов – он превратился в барахолку. В 2000-е из-за конфликта спонсора и клуба дворец спорта оказался закрыт. По сути, он не работает и до сих пор. В 2014-м появилась информация о ремонте здания. Но нельзя сказать, что комплекс пребывает в забвении. Здесь, например, проводились съемки сериала "Молодежка".

"ЦСКА": дворец спорта по любви

На карте Москвы не так много объектов, возникших благодаря любви. Кто бы мог подумать, но спорткомплекс ЦСКА — будущий олимпийский объект — возник именно из-за светлого чувства Василия Сталина, сына всемогущего вождя, к чемпионке-пловчихе Капитолине Васильевой.

Здание спорткомплекса ЦСКА
© Sputnik / М. Барабанов
Здание спорткомплекса ЦСКА

"Крытый бассейн на Ленинградском проспекте построил рядом с аэропортом Василий Сталин, — вспоминает историк архитектуры Анна Броновицкая. — Командующий ВВС Московского военного округа хотел таким образом сделать приятное своей возлюбленной. Через несколько лет, когда Иосиф Сталин умер, строительство бассейна стало одним из пунктов обвинения его сыну – нецелевое расходование государственных средств. Василия Сталина приговорили к 8 годам заключения. А бассейн остался".

В 1958-м к бассейну пристроили гимнастический зал. В начале 60-х — Ледовый дворец, в 1966 — дворец тенниса, в 1971 — тяжелой атлетики. Все три дворца проектировал армейский архитектор Юрий Кривущенко. Он же реконструировал дворец спорта к Олимпиаде-80.

ЦСКА сохранился до наших времен наиболее полно, практически в том же состоянии, что и сорок лет назад.

"Динамо": уютный и камерный

Этот спортивный дворец располагается неподалеку от метро "Водный стадион". Если приглядеться внимательно, здание напоминает струг или древнерусскую ладью.

"Это не случайно, — подчеркивает историк архитектура Анна Броновицкая. — Стадион изначально хотели возвести на берегу Химкинского водохранилища. Поэтому ребра здания похожи на шпангоуты корабля".

Дворец спорта Динамо на улице Лавочкина
© Sputnik / М. Барабанов
Дворец спорта "Динамо" на улице Лавочкина

Впервые в московской архитектуре была применена система висящих ферм с предварительно растянутыми поясами, шарнирно соединенными в середине. В отделке использованы натуральные камни – травертин, мрамор, гранит, известняк, ракушечник.

Олимпийский огонь в Кишиневе
© Photo : Игонь Зенин, из личного архива
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Пусть "Динамо" и вмещает в 9 раз меньше зрителей, чем Лужники, — 5 тысяч против 45, но выглядит куда дороже и роскошнее. В том числе из-за мерцающих проблесков стекла на боковом фасаде. Это удивительно на фоне довольно скудных, подчиненных строгой функциональности архитектурных решений того времени.

Дворец спорта "Динамо" предназначался для "камерных" видов спорта — гандбола и волейбола. Здесь были удобные сиденья. Комфортно было и спортсменам — специальное, впервые в СССР примененное поливинилхлорвиниловое покрытие предохраняло атлетов от того, чтобы поскользнуться.

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