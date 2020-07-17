Быт Олимпиады-80: диковинные продукты, дискотеки и народные похороны Высоцкого

Новая еда и алкоголь, иностранцы и ярмарка билетов – чем еще жила Москва в дни Олимпиады-80, читайте в обзоре Sputnik.

Данара Курманова, Sputnik

Что интересного завезли в магазины олимпийских городов к играм 1980 года? Как простые граждане могли попасть на соревнования? Как атлеты отрывались на дискотеках и праздновали победы с шампанским? Об этом Sputnik рассказали спортсмены и болельщики – свидетели Олимпиады-80.

Атмосфера

Царило чувство радости и счастья, вспоминает уроженка Казахстана Анна Ким. В 1980 году она была аспирантом в одном из московских вузов. По ее словам, билеты предоставляли в институте.

"Состояние у всех было такое, что незнакомые люди в метро поздравляли друг друга с победой советских чемпионов. Мы спокойно могли уже в общежитии протопать до девятого этажа и скандировать: "Советский Союз! Советский Союз!"

Именно такие моменты запоминаются, - говорит болельщица.

"Ходили мы группами: все разных национальностей, из разных республик. Нам было весело. Перед входом на стадион раздавали флажки и картонные заготовки разных цветов – красные, зеленые, желтые… Сложив их, можно было соорудить что-то вроде панамы или кепи. И вот сидели мы в этих конструкциях, махали флажками, болели за всех спортсменов".

© Sputnik / Александр Гращенков Гарнет Шарват (Никарагуа) и Хосе Луис Лавердисна (Республика Куба) в Олимпийской деревне

Билеты на Олимпиаду было трудно достать. Профсоюзы не предлагали особого выбора, выдавая рабочим организациям билеты на определенный вид спорта. Поэтому во время Игр в районе проспекта Мира стали собираться люди, которые хотели поменяться. У кого-то был билет на легкую атлетику, но хотелось смотреть баскетбол. Кому-то выдали на плавание, но нравился бокс! На неформальной бирже даже сформировался своего рода курс. Билет на один зрелищный вид спорта мог стоить нескольких билетов на непопулярное соревнование. При этом официальный пункт обмена был и на арене "Лужники". По некоторым данным, неформальная "биржа" была и там.

Иностранцы

В условиях "железного занавеса" приезд иностранных туристов стал для Советского Союза настоящим событием. В народе даже возникли опасения: общаться с приезжими будет запрещено, болельщиков будут контролировать спецслужбы.

"На самом деле мы сидели вперемешку, и все зависело от знаний, - вспоминает болельщик из Москвы Александр Раздольский. – Мой отец спокойно говорил по-английски, а я на тот момент учился в школе, и ему приходилось что-то объяснить мне, когда он общался с иностранцами. Вообще, детей на время Олимпиады старались отправить из Москвы в какой-нибудь летний лагерь. Я тоже сначала поехал в спортлагерь, потому что сам занимался спортом, был байдарочником. Но нам повезло – нас специально отпустили домой и выдали билеты на греблю на байдарках, чтобы мы наблюдали за спортсменами и потом анализировали: кто за счет чего выиграл? Гонки проходили в Крылатском, и представьте: все идут толпой до места соревнований целых полтора километра. Кто бы стал за ними следить? Разумеется, люди общались – и общались спокойно".

Магазины

Продолжая тему бойкота, зарубежные газеты предсказывали: Советский Союз не справится с Олимпиадой из-за дефицита продуктов питания. Чтобы опровергнуть эти слова, власти страны закупили из Финляндии множество продуктов – для советских людей прежде невиданных.

"Мы тогда впервые увидели финский сервелат - именно нарезкой, - рассказывает Александр Раздольский. – А еще конфитюры, джемы, соки в маленьких упаковках. Соки фирмы "Marli" нам впервые раздали в спортлагере, и мы, привыкшие к сокам в здоровых банках, сначала даже не поняли, что это".

© Sputnik / Валерий Шустов Спортсменки из Конго в кафе Олимпийской деревни. XXII Олимпийские игры

Помимо соков и колбасы, на прилавках появились иностранные сигареты "Мальборо" и баночное пиво "Синебрюхофф". А вот жвачка была отечественной – несмотря на то, что в Советском Союзе ее долгое время считали идеологически вредным продуктом. Перед Олимпиадой фабрика "Ротфронт" запустила собственное производство жевательной резинки. Особенно всем запомнилась жвачка "Кофейная", ведь ни до, ни после Игр резинки с таким вкусом не было.

Если "Пепси" в Советском Союзе появилась задолго до Олимпиады, то вот "Фанту" в Москве стали разливать благодаря играм. Компания Coca-Cola, обладавшая правами на оранжевую газировку, была одним из спонсоров Олимпиады еще с 1928 года. В городе организовали точки продажи напитка, стоимость пластикового стаканчика (это тоже было в новинку) – 20 советских копеек. Специально для игр в СССР компания сделала своего рода ребрендинг, название напитка писалось на русском.

Олимпийская деревня

Ее построили на юго-западе Москвы, и это был целый комплекс из квартир, тренировочных баз, ресторанов и концертного зала.

В Олимпийской деревне часто устраивали дискотеки, но как вспоминает серебряный призер Игр, боксер Серик Конакбаев, даже они превратились в тренировки.

"Перед московской олимпиадой у меня была бешенная сгонка веса, пришлось скинуть 10 килограммов, - рассказывает спортсмен. - А ведь еще необходимо держать этот вес, фактически не есть и не пить. И по вечерам в нашей атлетической деревне проходили концерты с участием звезд самой большой величины: Иосиф Кобзон, София Ротару и другие. Для всех это был праздник, а мы, боксеры, на эти мероприятия приходили в специальных костюмах, чтобы дополнительно согнать вес. Наверное, со стороны назвать наши движения танцами было сложно".

© Sputnik / Виталий Савельев Одно из самых популярных развлечений молодежи - дискотека. Олимпийская деревня.

Когда у спортсменов появлялось свободное время, они имели возможность разнообразно проводить свой досуг, ведь в Олимпийской деревне была масса развлечений: кинотеатры, теннисные столы, много магазинов, в том числе и западных спортивных брендов.

"Была зона отдыха, где можно было утонуть в глубоком кресле, надеть наушники и заказать музыку, которую ты любишь", - вспоминает чемпион соревнований конному спорту Юрий Сальников.

В конце дня спортсмены любили собираться вместе с членами команд из других стран, они общались и обменивались значками.

"Мы сдружились с болгарами, поляками, итальянцами, кажется, их лошади даже в нашей конюшне стояли. Спортсмен всегда найдет способ пообщаться: кто-то на ломаном английском разговаривал, кто-то из иностранцев и русский знал, а иногда с помощью жестов и мимики находили общий язык", - говорит Сальников.

© Sputnik / Александр Лыскин Гости XXII Олимпийских игр - туристы из Ирака в павильоне "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР

В Олимпийской деревне можно было и отметить победу. Гимнаст Александр Дитятин решил сделать это с другом Виктором Санеевым - единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке.

"Мы с ним сидели в баре, разговаривали и пили шампанское. Честно говоря, не помню, бутылку можно было на месте купить или мы принесли свою. И вот сидим, празднуем, а тут японские журналисты подходят. Мы как подскочим! Быстро спрятали бутылку, пересели за другой столик и тут же поставили на него лимонад. Японцы ничего понять не успели – просто стали нас фотографировать и брать интервью, после чего ушли", - смеется Александр Дитятин.

Спортсменов часто вывозили в Москву на культурные мероприятия - концерты, фильмы, спектакли.

"Однажды мы ездили в театр «Сатирикон», и обратно нас вез Константин Райкин, - вспоминает чемпионка по гандболу Лариса Савкина. - И еще с ним был, по-моему, Николай Караченцев. Это были суперзвезды того времени".

Передвижение

Изменения коснулись и системы транспорта. В метро установили быстрые эскалаторы, а станции начали объявлять не только на русском языке, но еще на английском. Обслуживали Олимпиаду 5400 автобусов и 240 специальных автомобилей. Они должны были возить болельщиков, спортсменов, судей, почетных гостей и журналистов на стадионы и в Олимпийскую деревню.

© Sputnik / Борис Приходько Гости XXII Олимпийских игр - туристы из ФРГ на Красной площади

"Автобусы для Олимпиады выдали новые, только с завода, - вспоминает водитель автобуса ЛАЗ-695 Александр Марочкин. – Мы их получили за 3-4 месяца до Олимпиады и долго готовились: откатывали, проверяли, не поедешь же сразу новой машиной. К тому же я перевозил делегации иностранцев. Нас учили, что гости должны быть всем довольны. Поэтому мы проходили этикет вождения, затем специальный инструктаж: ничего у иностранцев не брать. А если кто-то что-то забыл, сдать проверяющим КГБ, которые каждый вечер обследовали автобусы по возвращению".

Пиктограммы

Чтобы туристам было легче ориентироваться по Москве, Мастерской промграфики поручили разработать пиктограммы. Именно они должны были объяснить гостям, в какой стороне находится парк, а где – закусочная. Создателями пиктограмм Олимпиады-80 стали дизайнеры Владимир Кричевский, Валерий Акопов, Василий Дьяконов, Александр Шумилин и Михаил Аникст.

© Sputnik / Александр Лыскин Гости XXII Олимпийских игр - туристы из Великобритании в павильоне "Космос" на Выставке достижений народного хозяйства СССР

В процессе работы им пришлось столкнуться с огромным количеством проблем – например, как изобразить в виде пиктограммы пельмени? А как вообще объяснить иностранцам, что кафе может закрыться на обед? Им ведь это в принципе понять сложно.

Сплоченность: победы спортсменов, потеря Высоцкого

Двадцать пятого июля 1980 года умер Владимир Высоцкий. По центральному телевидению об этом не сообщили. Тем не менее, новость о смерти артиста разлетелась мгновенно. Высоцкого любили в народе, и проводить его в последний путь собралось больше ста тысяч людей.

"Это был контраст, - рассказывает болельщик Олимпиады Темирбулат Билялиев. – Полупустая Москва – и целая толпа на Ваганьковском кладбище. Невероятное чувство единения".

Гибель Высоцкого действительно сплотила всех – и простых людей, и знаменитых артистов. Алла Пугачева, выступавшая в тот день в пресс-центре Олимпиады на Зубовском бульваре, в начале концерта сообщила публике о смерти артиста и в память о нем спела песню «Я несла свою беду".

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