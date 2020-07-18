От штор до стопок – какие сувениры делали к Олимпиаде-80

Сувенирная продукция, изготовленная к олимпийским играм в Москве, поражала своим разнообразием. Модели машин, кувшины, посуда, одежда, перстни и колье – на что только не наносили олимпийскую символику.

Наличие заветных колец или Мишки автоматически повышало цену продукции. Спустя 40 лет некоторые образцы сувенирки Олимпиады-80 стоят тысячи евро.

© Photo : Архив Александра Никишина ОИ-80 сувениры

Искусство и неликвид

Десятки предприятий легкой промышленности СССР готовили сувенирную продукцию для олимпийских игр в Москве 1980 года, рассказывает историк, почетный президент Союза коллекционеров России Александр Никишин.

"Не было ни одной незадействованной республики, - говорит специалист. - И медведей шили, и фарфор делали. Взлет интереса начался за несколько лет до Олимпиады. С одной стороны, производители нашли способ избавиться от складских неликвидов, нанеся на них символику. А с другой стороны, встречались и образцы высочайшего искусства".

© Photo : Архив Александра Никишина ОИ-80 сувениры

Сувениры с олимпийской символикой продавались за большие по тем временам деньги. Предметы, которые в обычное время стоили, например, 5 рублей, на Олимпиаде уходили за 15-20. Все игрушки с олимпийской тематикой были очень дорогими.

© Photo : Архив Александра Никишина ОИ-80 сувениры

"Были совершенно потрясающие среднеазиатские кувшины, - вспоминает президент Союза коллекционеров России. – Один из таких сосудов оказался больших размеров. Когда его несли по улице два человека, я думал, что они тащат матрас. Но это был гигантский кувшин с олимпийской символикой".

"Чемпионами" в производстве олимпийской керамики, по словам Александра Никишина, были республики Средней Азии. Из регионов РСФСР много керамики поставила Дагестанская АССР.

© Photo : Архив Александра Никишина ОИ-80 сувениры

"Также много было керамики латышской, эстонской, литовской, где традиции керамические очень крепкие, - говорит историк. – Много олимпийской керамики произвел завод в Елгаве, где делали бутылки для рижского бальзама. Также широко были представлены Грузия, Азербайджан, Армения".

Олимпийскую символику активно наносили на свои изделия и предприятия, изготавливавшие одежду и трикотаж.

"Это рубашки, нейлоновые куртки с капюшонами, ватники. Были даже шторы с олимпийской символикой", - привел примеры Никишин.

Активно использовала символы Олимпийских игр и парфюмерная промышленность.

"Много было стеклянных медведей-флакончиков, - говорит историк. – Например, такой: мишка стоит на пеньке, а тот представляет собой пробку и откручивается".

Стаканчики на вес золота

"Спорт и алкоголь, как оказалось, связаны друг с другом – и даже не в плохом смысле, - говорит историк Александр Никишин, являющийся также директором национального музея русской водки. – Алкоголь необходим, чтобы отметить победу, поражение, для лечения (если у вас, например, растяжение). Мне встречались посеребренные и позолоченные водочные рюмки с надписью "Олимпиада-80".

© Photo : Архив Александра Никишина ОИ-80 сувениры

По словам историка, такая сувенирная посуда предназначалась, в основном, для иностранцев.

© Photo : Архив Александра Никишина ОИ-80 сувениры

"В коллекции нашего музея хранится набор из шести хрустальных рюмок в коробочке, на которой написано: "Водочный набор "Москва-80", - говорит Александр Никишин. - В основном, продукция была подарочная, продавалась в "Березках" со всякого рода олимпийскими элементами".

© Photo : Архив Александра Никишина ОИ-80 сувениры

По словам историка, не обошла Олимпиада и ювелирную промышленность.

"Были мощные золотые перстни с олимпийскими кольцами. Производились колье, цепочки, клипсы, украшения, сережки. Сейчас очень высоко ценятся наборы монет – золотых, серебряных, в упаковках и коробках. На двадцати золотых, серебряных и даже платиновых монетах номиналами от одного рубля до ста были изображены сюжеты из видов спорта. Прилагался сертификат на разных языках. Сейчас такие наборы стоят от 200 до 400 тысяч рублей", - отметил специалист.

© Photo : ОИ-80 сувениры

Есть и более редкие предметы сувенирной продукции московской олимпиады.

"Это пластиковые стаканчики с логотипом Пепси-Колы, - говорит Александр Никишин. – Когда-то их было много, и они разлетелись по всей олимпийской Москве. Сейчас эти стаканчики – по-настоящему на вес золота".

Олимпийские объекты помогали строить коллекционеры

Тысячи коллекционеров охотятся за моделями советских автомашин (масштабом 1:43), которые, начиная с марта 1972 года, выпускались на саратовском заводе "Тантал". Особым спросом пользуются изделия с символикой Олимпиады-80.

"В 1978 году "Тантал" получил разрешение оргкомитета Олимпиады-80 наносить на модели олимпийскую символику, и огромное количество таких коллекционных автомобилей пошло на экспорт, - рассказывает автоисторик и коллекционер Владимир Киреев. – Удачный ход. За границей рекламировались и советские автомобили, и Олимпийские игры в Москве".

© Photo : из личного архива Владимира Киреева ОИ-80 сувениры

В его коллекции собрано около пяти тысяч редких коллекционных моделей советских автомашин, среди них особое место на полках занимают машины с олимпийской символикой. Эти раритеты могут продаваться и за несколько сот рублей, и за тысячи евро.

"Помимо стандартных заводских моделей коллекционных автомашин были и околозаводские исполнения, созданные в одном экземпляре. Они не шли в магазин, а создавались из заводских деталей либо для себя, либо на сторону. На них наносились надписи уже не по ГОСТу – это могли быть только головы олимпийского Миши, или как вот у меня на одной из "Чаек" аляповато много Мишек нескольких цветов. Эти модели сейчас стоят безумных денег, потому что они штучные и двух одинаковых нет. Цены могут быть в десятках тысяч евро за одну модель", - говорит Владимир Киреев.

ОИ-80 сувениры © Photo : из личного архива Владимира Киреева

ОИ-80 сувениры © Photo : из личного архива Владимира Киреева

ОИ-80 сувениры © Photo : из личного архива Владимира Киреева

ОИ-80 сувениры © Photo : из личного архива Владимира Киреева

ОИ-80 сувениры © Photo : из личного архива Владимира Киреева

ОИ-80 сувениры © Photo : из личного архива Владимира Киреева 1 / 6 © Photo : из личного архива Владимира Киреева ОИ-80 сувениры

А, например, редкая модель "РАФ 2907", предназначенного для перевозки олимпийского огня с макетами факелов в багажнике, может стоить до 200 тысяч рублей.

Разница в цене между обычными коллекционными моделями и олимпийскими была и накануне Игр. Правда, тогда не настолько существенная. Скажем, обычная модель "Москвича" стоила 3 рубля 50 копеек, а "олимпийская" – уже 5 рублей 10 копеек. Наценка шла не в карман предприятия, а на финансирование строительства олимпийских объектов.

"Олимпийскими были "Москвичи" 408, 412, 426, 427, 433, 434, "Жигули" - копейка и двойка, "Волга" - "ГАЗ 24" с олимпийским мишкой на капоте, и "Чайки" - "ГАЗ 13" с Мишей на заднем стекле малинового цвета. Плюс сам Мишка был в нескольких вариантах – разная прорисовка ушей, носа, глаз"», - поясняет коллекционер.

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