Олимпиада-80: что осталось за кадром церемоний открытия и закрытия Игр в Москве

Особенности открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в воспоминаниях очевидцев: конский навоз, неприметные чекисты, самый старый болельщик из США и случайная слеза у Мишки.

Большинство участников и очевидцев открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве даже спустя сорок лет продолжают поражаться и гордиться масштабами, красотой исполнения и безупречной координацией всех служб на открытии и закрытии Игр.

Обе церемонии проходили на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина в Лужниках, как он тогда назывался.

Навоз на стадионе

Церемония открытия Олимпиады-80 начиналась красиво – проходящих по арене юношей и девушек в древнегреческих одеждах сопровождали три колесницы, запряженные в общей сложности 12-ю лошадьми. На бумаге сценарий смотрелся идеально, а на деле на первой же репетиции высветилась серьезная проблема – оказалось, что после прохода лошадей остаются следы их жизнедеятельности.

© Sputnik / Владимир Родионов Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве

"Проблема была весьма пикантной - отправление естественных надобностей лошадей могло омрачить в буквальном смысле слова само действо. Так придумали "окоп", который обрамлял спортивную арену, в котором сидели девчонки с совками и метелками для того, чтобы быстро убирать за лошадьми. Иначе тысячи участников Олимпийских игр после прохода колесниц могли разнести эту "радость" по всей спортивной арене", - вспоминает сотрудник штаба по обеспечению безопасности церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80 года, генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Неприметные сотрудники госбезопасности

О безопасности на Олимпиаде-80 думали очень много, хотя внешне могло показаться, что вокруг вообще нет спецслужб. К примеру, решено было выставить группу коррекции – на открытии и закрытии Игр на футбольном поле. В каждом углу стояло по 18 крепких молодых людей в белых олимпийских костюмах и белых кроссовках.

© Sputnik / Виталий Арутюнов Показательные выступления советских спортсменов на торжественной церемонии открытия Олимпийских игр.

"Мы отбирали их практически по всем подразделениям, для того, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств они могли каким-то образом повлиять на развитие ситуации. Например, только танцевальная программа включала в себя 4,5 тысячи человек, одномоментно находившихся на поле. Случиться с танцорами могло всякое – ребята из группы коррекции в случае травм и прочих неприятностей должны были своевременно среагировать и либо эвакуировать с поля человека, либо каким-то образом помочь ему с минимальными потерями для всего праздника", - продолжает Александр Михайлов.

© Sputnik / Валерий Шустов Концертная программа церемонии открытия XXII летних Олимпийских игр в Москве

О том, что присутствие спецслужб на Олимпиаде никак не ощущалось, рассказал и журналист Станислав Таратынов, присутствовавший на Олимпиаде в Москве: "Все было настолько завуалировано, что казалось, их вообще нет. И, между прочим, зрители проходили на трибуны без всяких досмотров, хотя было понятно, что спецслужбы присутствуют, но никак себя не выдают".

Сценарий держался в тайне

"Режиссерская группа, которая готовила открытие и закрытие Олимпийских игр, хранила все свои задумки втайне, что создавало нам большое количество неприятных моментов, потому что наша задача заключалась в том, чтобы подвести свои структуры под каждый элемент шоу. Достаточно долгое время, несмотря на наш авторитет и значение, получить сценарий не удавалось", - рассказал Александр Михайлов.

О том, что никто до последнего не знал, кто приедет, под какими флагами пройдут люди, прилетевшие из стран бойкотирующих Олимпиаду, и какой будет программа открытия и закрытия Игр рассказал и писатель-документалист Николай Долгополов, работавший в то время в отделе спорта газеты "Комсомольская правда".

© Sputnik / А. Князев Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага

"Обычно центральным изданиям подобные вещи сообщались заранее и детально, а тут до последнего все было засекречено. И лишь буквально за пару дней до открытия Олимпиады дюжину журналистов из "Правды", "Известий", "Комсомольской правды", АПН, ТАСС и еще каких-то изданий пригласили на генеральную репетицию Игр, но категорически запретили даже упоминать об этом в своих изданиях", - вспоминает Долгополов, спустя много лет возглавивший Федерацию спортивных журналистов России.

© Sputnik / Владимир Вяткин Танцевальная сюита "Дружба народов" на торжественной церемонии открытия XXII Олимпийских игр в Москве

Он был поражен размахом программы, потрясающей синхронностью физкультурников, тому, как выступали ансамбли по тысяче человек. А еще живым панно на Восточной трибуне - напротив журналисткой ложи и VIP-трибун, где тысячи человек по сигналу переворачивали картонки, меняли кепки и шарфы, благодаря чему рождались разноцветные живые картинки. Сколько человек делали это, точно неизвестно – в одних источниках утверждается, что это были 4,5 тысячи человек, в других - пять. Александр Михайлов утверждает, что "живые картинки" делали восемь тысяч солдат.

© Sputnik / Игорь Костин Зажжение Олимпийского огня. Открытие предварительного футбольного турнира в группе "С". Республиканский стадион. XXII Олимпийские игры

"Во время генеральной репетиции кроме нас, журналистов, и людей, меняющих картинки, на стадионе не было никого – трибуны были пустыми. Но все было так слаженно и четко, что олимпийское открытие можно было проводить уже тогда. Я очень надеялся, что зажигать огонь будет мой товарищ - лучший баскетболист Совестного Союза Сережа Белов. В надежде на это я заранее сделал с ним интервью, но все могло измениться. Однако на репетиции стало ясно, что моя статья в "Комсомолке" выйдет и работа выполнена", - гордится Николай Долгополов.

© Sputnik / Валерий Шустов Советский баскетболист Сергей Белов зажигает олимпийский огонь во время торжественной церемонии открытия XXII Олимпийских игр в Москве

Нагоняй от зятя Брежнева

Когда генеральная репетиция закончилась, журналистов повели к выходу, но Николай Долгополов с коллегой чуть задержались, а потом едва не заблудились, но им указали путь через какие-то служебные ворота. И тут перед ними предстала врезавшаяся на всю жизнь в память "назидательная картинка".

"В ряд были выстроены сотни офицеров в звании не ниже подполковника, а пред ними стоял генерал, который орал благим матом, упрекая в плохом обеспечении безопасности. Это при том, что мне показалось – все было сработано идеально. Да кто он такой, чтобы орать на подполковников и полковников?! А мне коллега говорит: "Ты что, правда, не знаешь? Это же Юрий Чурбанов - муж Галины Брежневой, заместитель министра внутренних дел. Он обеспечивал безопасность. И я подумал: если Чурбанов сейчас, на репетиции, нашел какие-то ошибки, устроил разнос, на торжественном открытии никаких ошибок точно не будет", - вспоминает Долгополов.

Он говорит, что во время генеральной репетиции шла речь о том, что стадион оцепят войсками, но к моменту проведения самой церемонии от этой идеи было решено отказаться.

© Sputnik / А. Князев Национальная олимпийская команда СССР на церемонии открытия Олимпиады-80

К слову, безопасность незаметно обеспечивали и внутри сборной Советского Союза. Одним из факелоносцев Олимпийского огня был боксер в полутяжелом весе, серебряный чемпион Олимпиады в Хельсинки Леонид Каратаев. Вместе с этим он был не только спортсменом, но и подполковником КГБ.

Прерванная традиция – американцы не получили флаг

Согласно олимпийскому протоколу на флагштоке в Лужниках должны были поднять четыре флага: Международного олимпийского комитета, который находится повыше и больше в размерах, и три стандартных полотнища – Греции, как родоначальницы Игр, принимающей страны – СССР и США – как хозяйки следующей Олимпиады. Однако из-за бойкота американцами Игр в Москве традиция была нарушена.

© Sputnik / Дмитрий Донской Подъем олимпийского флага на торжественной церемонии открытия Игр XXII Олимпиады. Центральный стадион имени В.И. Ленина 19 июля 1980 года

"Что мне бросилось в глаза на Олимпиаде в Москве, так это необычный и веселый флаг с гербовой печатью посредине – его подняли вместо государственного флага США. Оказалось, это флаг города Лос-Анджелес, где должны были пройти следующие Олимпийские игры. Не звучал гимн США - вместо него поставили Олимпийский гимн. Даже мэр американского города не приехал", - говорит Станислав Таратынов.

На закрытии Олимпийских игр должна была состояться эстафета олимпийского флага. По протоколу, от мэра города, где Игры завершились, флаг передается председателю Международного олимпийского комитета, а из его рук - представителю города, где пройдут следующие Олимпийские игры. Но поскольку мэра Лос-Анджелеса в Москве не было, эта традиция также оказалась прерванной.

© Sputnik / Вольдемар Мааск Спуск Олимпийского флага, во время торжественного закрытия парусной регаты XXII летних Олимпийских игр

Непокорный американец, не пропускавший Олимпиады

Станислав Таратынов вспоминает, что во время Олимпиады многие советские и западные издания писали про американца Ника Пола. А ему посчастливилось лично видеть этого легендарного старика в шортах – в тот момент американцу было 88 лет.

Ник Пол известен тем, что не пропустил практически ни одной Олимпиады, начиная с самой первой в современной истории – с 1896 года, куда его младенцем брали родители. Проигнорировал только Берлин-36 и Токио-64, считая те игры политическим инструментом. Но при этом отказался бойкотировать Москву, прилетев в столицу СССР, да еще ослушался вместе с 21-летним Дэном Паттерсоном своего президента.

Почему заплакал Мишка

"Президент Картер запретил демонстрировать флаг США на Олимпиаде в Москве, - писали журналисты The New York Times. – Но за сорок пять минут до приезда Брежнева Дэн Паттерсон из города Ховарда, штат Огайо, и Ник Пол из Нью-Йорка развернули шестифутовый флаг США и держали его на вытянутых руках. Публика стадиона, вмещающего 103 тысячи человек, разразилась овацией".

Не менее грандиозной по размаху оказалась церемония закрытия Олимпиады-80. Все олимпийские чемпионы СССР, участники и гости Игр, с которыми мы общались, говорили, что если открытие было грандиозным, они гордились тем, как Советский Союз провел Игры, то закрытие ко всему этому стало еще и трогательным зрелищем. Многих поразила слеза Олимпийского Мишки, скатившаяся по его щеке на том самом живом панно, которым управлял режиссер Игр.

© Sputnik / Сергей Гунеев Знаменосцы стран-участниц, с флагами Международных и национальных олимпийских комитетов. Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени Ленина (Лужники)

Но легендарные слезы не были задуманы и получились случайно. Член постановочной группы Олег Орлов рассказал, что парень, сидевший на месте, где у Мишки был глаз, во время репетиции забыл открыть флажок. А Лев Немчик, руководивший художественным фоном, стал командовать – "такой-то ряд, такое-то место открой флажок", произошла заминка, и флажки перевернули несколько человек. Немчик скомандовал "стоп" и попросил повторить – и тогда увидел, что при поэтапном перевороте флажков сверху вниз у мишки как будто текут слезы.

Полет медведя держался в тайне

Находка получилась гениальной – осталось только отработать синхронность, что и было сделано. И эти слезы Олимпийского Мишки стали первым трогательным моментом закрытия Игр.

"С уверенность могу сказать - такого закрытия как у нас, не было нигде, а я официально отработал на 13 Олимпийских играх. Это было лучшее, что я мог представить, а не то, что увидеть. Хотя начало чуть было не проспал – мы с моим другом и коллегой по "Комсомолке", журналистом, писавшим свои заметки с Олимпиады стихами, Александром Шумским так много работали в те дни, что совершенно вымотались, заранее пришли на еще пустой стадион и в тишине уснули в креслах на трибуне прессы. А когда проснулись, вокруг нас все было забито, а церемония уже началась", - вспоминает Долгополов.

Он признается, что не смог удержать слезы, когда на стадион буквально выплыл тот самый знаменитый восьмиметровый Мишка, запели Лев Лещенко с Татьяной Анциферовой "До свиданья, Москва" и медведь начал подниматься в небо.

© Sputnik / Сергей Гунеев Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени Ленина (Лужники)

"Мы журналисты циники, а Саша Шумский вообще всегда смеялся над нашей советской действительностью. И вдруг Мишка полетел, зазвучала, я считаю, лучшая спортивная песня всех времени и народов, и у меня потекли слезы. И вдруг смотрю - Алик тоже заплакал. "Долгополов - ты тоже? Ну ладно ты, а я-то чего?", - только и спросил он. Стали смотреть по сторонам – а вокруг очень многие журналисты, в том числе иностранные, утирают слезы", - рассказал Долгополов.

Тайна воздушного шарика

"Время для закрытия Игр было выбрано интересное. Когда все начиналось, было еще светло, а когда появился Мишка, стемнело и его, видимо, как и было задумано, красиво высветили прожекторами, чтобы он ярче смотрелся в своем полете", - дополнил его слова Станислав Таратынов.

Во время церемонии закрытия Олимпиады произошло одно загадочное событие, которое стало в то время мишенью для шуток. Незадолго до взлета от олимпийского мишки оторвался один шарик и взлетел вверх.

"Информация о том, что Мишка полетит, была закрытой, - рассказывает член президиума Олимпийского комитета СССР Андрей Кислов. - Это был сюрприз. Но подготавливался этот полет уже давно. А также согласовывался в высоких кабинетах. Были мнения и против. Кому-то казалось, что этот полет будет напоминать о вознесении Христа. А это – мишка!"

Большинство зрителей не обратили внимания на оторвавшийся от медведя шарик.

"Я слышал много реплик по этому поводу: "Осрамили! Не могли привязать шарик, чтобы он не оторвался во время церемонии! Вот безалаберный народ!" - вспоминает Андрей Кислов. - Самым злым языкам казалось, что этот шарик сам оторвался и улетел, на смех всему народу. А он – не оторвался! Шарик отпустил научный сотрудник. Ни больше, ни меньше! По этому шарику в последний момент определяли – есть ли ветер на стадионе, какой он силы и куда дует?"

Дело в том, что шарики были надуты газом. Они должны были потащить Мишку ровно вверх. Но любой случайный порыв внезапного ветра мог привести к катастрофе.

"Ветром Мишку могло сдуть на чашу Олимпийского огня, и тогда произошел бы взрыв, - говорит Андрей Кислов. - Скорость полета рассчитывали ученые. Притом, скорость была небольшая, это же не выстрел. Мишка должен был подниматься медленно. Ему надо было подняться выше Олимпийского огня и не сгореть – а там страшная температура. И только после набора высоты мишку отпустили в свободный полет".

Где нашли Мишку

О том, куда именно упал Миша, до сих пор ходят легенды. Одни утверждали, что медведь упал на пивной ларек в спальном районе Москвы, едва не разрушив его и напугав завсегдатаев этого питейного заведения. Другие рассказывали, что он сел в районе Ленинского проспекта. Третьи распускали слухи о том, что якобы видели, как Мишка садился в районе Можайского водохранилища, а перед этим из него катапультировался летчик, который стравил из олимпийского талисмана воздух.

Но спустя годы курировавший изготовление Мишки начальник отдела пневматических конструкций Загорского филиала НИИ резиновой промышленности Владимир Шпаков заявил, что медведь не был управляемым, и сидеть внутри никто не мог – из-за гелия дышать в нем было попросту нечем. Даже чтобы выпустить Мишку на стадион, приходилось стравливать воздух – он не пролезал через выход, а потом срочно подкачивать.

"На следующее утро после закрытия Игр совершенно случайно мы отыскали Мишку. Мне позвонил читатель: "Вы столько писали про Олимпиаду, я вашу фамилию хорошо знаю. Поэтому первым вам позвонил – Мишка лежит у нас на ВДНХ". Я сразу же послал туда кого-то из молодых корреспондентов. И "Комсомолка" первой дала новость про то, куда приземлился наш Мишка. По крайней мере, мне так казалось, а потом начались перепевы", – утверждает Николай Долгополов.

И добавляет: "Хороший получился аккорд".

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