Как цыганские бароны и воры в законе помогли силовикам на Олимпиаде-80

Вскрывали готовящиеся диверсии, изымали у населения незаконное оружие и организовали известную высылку за 101-й километр.
Однако стандартными мерами безопасности в СССР не ограничились, например, стражи порядка накануне Игр еще и проводили профилактические беседы с ворами в законе и цыганскими баронами.
Как у Советского Союза получилось избежать серьезных инцидентов в период соревнований и каких казусов удалось избежать во время церемонии открытия Олимпиады благодаря КГБ – в материале Sputnik.
О чем глава МВД попросил воров в законе перед Играми
Незадолго до начала Олимпиады министр внутренних дел СССР Николай Щелоков встретился с двадцатью ворами в законе.
"В здании МВД Щелоков обратился к ним с просьбой поддержки, чтобы они среди своих приверженцев провели работу, и в период Игр с их стороны не было попыток ограбить иностранцев", - рассказывает историк спецслужб Андрей Ведяев.
Навстречу советской милиции пошли не только воры в законе, но и цыганские бароны. В их задачу входило приструнить попрошаек и гадалок.
"Цыганские бароны приезжали на Киевский вокзал с кнутами. И как только появлялся шалман гадалок в разноцветных юбках с детьми – они их кнутами загоняли в эту же электричку, и те отправлялись в обратный путь", - говорит генерал ФСБ в запасе, который в 1980 году работал в штабе по обеспечению безопасности церемонии открытия и закрытия Олимпиады Александр Михайлов.
"За 101-й километр отправили бывших уголовников, проституток, бомжей, членов политических движений, которые протестовали против политики Советского Союза. С тех пор есть такое выражение "Мы тебя за 101-й", - отмечает заместитель главного редактора "Российской газеты", президент Федерации спортивных журналистов России, который с 1975 года был аккредитован при Оргкомитете московской Олимпиады Николай Долгополов.
Также в преддверии олимпиады по всей территории Советского Союза у населения изъяли незаконно хранящееся оружие. Известно, что с 10 марта по 25 мая 1980 года была проведена операция "Арсенал": у жителей забрали 290 тысяч патронов, 965 гранат, 13 самодельных взрывных устройств, еще нашли 160 стволов ранее похищенного огнестрельного оружия. Кроме того, КГБ совместно с прокуратурой и МВД нашли у местных жителей 6905 единиц огнестрельного оружия, в том числе 25 пулеметов, 146 автоматов, 1676 винтовок и карабинов, 828 пистолетов и револьверов, 1750 стволов малокалиберного оружия, 2480 обрезов и самодельного нарезного оружия.
Ведяев вспоминает операцию 1979 года "Огни Москвы". Тогда в аэропортах бандиты под видом таксистов похищали людей и грабили их. Все такие банды были с помощью оперативников КГБ выявлены и обезврежены.
Сотрудники КГБ спасли церемонию открытия от пикантных казусов
Из-за боевых действий в Афганистане более 60 стран бойкотировали Игры в Москве. И сотрудникам Комитета государственной безопасности СССР необходимо было помочь организовать Игры на максимально высоком уровне.
"Перед нами стояла задача создать такие условия, чтобы им (странам - ред.) было обидно за то, что они сюда не приехали. Мы прекрасно понимали, что многое будет зависеть от того, как мы откроем и закроем Олимпийские Игры. Это самые красивые знаковые мероприятия, которые на многие годы врезались в память нашим зрителям и участникам Олимпиады", - вспоминает Александр Михайлов.
Сотрудники комитета госбезопасности должны были "подвести структуры под каждый элемент торжественного открытия и закрытия Игр", но сценаристы не торопились раскрывать свои творческие замыслы.
Михайлов признается, режиссерскую группу раздражало присутствие сотрудников органов госбезопасности, им такие меры казались лишними. И вспоминает один момент, который поменял отношение к стражам порядка.
"Во время генеральной репетиции у режиссерской группы отказали рации. Поэтому все команды, которые проходили от главного режиссера – вниз, к исполнителям, осуществлялись через рации, которые были на сотрудниках, находящихся в конкретной точке", - говорит генерал ФСБ в запасе.
Но все-таки одно события стало для сотрудников КГБ сюрпризом – это полет Олимпийского Мишки на церемонии закрытия.
"Даже для нас, для штаба обеспечения безопасности Олимпийских игр, взлет Мишки стал большой неожиданностью. Это режиссерская группа сохранила втайне. А когда у Мишки покатилась слеза, это всех растрогало настолько, что даже люди, которые были готовы ко всему, невольно испытали чувство сожаления о закрытии Олимпийских Игр", - признается Михайлов.
В деревню пускали только по спецпропускам
"Охрана олимпийских объектов была устроена фантастически эффективно. На каждом шагу стоял милиционер. Милиция была стянута в Москву из многих городов", - вспоминает Долгополов.
В олимпийскую деревню могли попасть лишь люди, у которых были специальные олимпийские пропуска, они оформлялись заранее, отмечает президент Федерации спортивных журналистов России. По его словам, олимпийскую деревню особо охраняли, так как в 1972 году на Играх в Мюнхене палестинские экстремисты убили 11 членов израильской олимпийской сборной. Повторения такой ситуации никто не желал.
"Сравнивая работу спецслужб на Играх 1980 года с другими, которые я видел, а я был еще на двенадцати Олимпиадах, работа была организованна просто блестяще", - подчеркивает Долгополов.
"Мне было с чем сравнивать. Я участвовал в монреальской Олимпиаде 1976 года, когда после теракта в Мюнхене олимпийская деревня уже была закрыта для посторонних, когда охраняли спортсменов. На московской Олимпиаде также проход в деревню возможен был только по именным бейджам и через металлоискатели", - отмечает Сальников.
По словам Долгополова, и вероятность терактов в Шереметьево была в том числе исключена.
"Были предположения, что в период Игр планировали теракты в аэропорту. Но воздушная гавань была наводнена работниками спецслужб. Я ездил встречать некоторые делегации и, чтобы пройти в зал прилета, за 10-12 дней до начала Олимпиады требовалась официальная олимпийская аккредитация, без нее в терминал не пускали", - комментирует он.
Шести тысячам иностранцев было отказано во въезде
С 1975 года в Комитете государственной безопасности СССР появился 11-й олимпийский отдел - он отвечал за борьбу с идеологической диверсией, рассказывает Ведяев. Туда стекалась вся информация от других разведывательных органов, среди них: внешняя разведка, пограничная и таможенная службы.
К тому же, оперативные позиции были созданы и на Западе, где работала политическая эмигрантская организация Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС). НТС вел борьбу за свержение коммунистического строя в Советском Союзе и хотел использовать Олимпиаду в своих целях.
"НТС проводил вербовку среди туристов, планировавших поехать в Москву на Игры, для того, чтобы массово завезти в СССР антисоветскую литературу, организовать различные выступления. В этом пытались задействовать спортсменов, чтобы они, например, во время награждения озвучили какие-нибудь политические заявления", - говорит историк спецслужб.
Кроме того, в СССР ввели обязательный паспортный контроль и таможенный досмотр всех туристов. Раньше для них применялись упрощенные схемы въезда, практически, туристы могли приехать в страну как дипломаты, подчеркивает Ведяев.
Он обращает внимание на то, что в 70-е годы в основе системы госбезопасности были люди, прошедшие Великую Отечественную войну. Их опыт также помог избежать различных провокаций в период Игр.
"Скажем, опыт чекистов, которые организовывали партизанские действия в тылу врага, был несравнимо выше, чем у любой западной соответствующей службы. У нас в КГБ были люди, которые боролись с диверсиями, терроризмом, владели искусством диверсии по отношению к противнику и, соответственно, умели противодействовать этому. Это были специалисты высочайшего уровня", - описывает сотрудников КГБ Ведяев.
"На каждом углу поля находилось по 18 человек – это здоровые пацаны, которых отбирали практически по всем подразделениям, для того, чтобы они могли в случае непредвиденных обстоятельств повлиять на развитие ситуации. Например, только танцевальная программа включала в себя 4,5 тысячи человек. Когда такое большое количество людей, понятно, что всякое может быть: кто-то ногу подвернул, упал и так далее. Группа коррекции должна была своевременно среагировать и либо эвакуировать с поля человека, либо каким-то образом помочь ему с минимальными потерями для всего праздника", - объясняет генерал ФСБ в запасе.
Он подчеркивает, что впоследствии Штаб, который обеспечивал безопасность Олимпийских Игр, сохранился в том же составе и работал на других международных событиях, среди них: Игры доброй воли, Фестиваль советско-индийской дружбы, Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
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