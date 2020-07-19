Олимпийский путь Ларисы Поповой: о жизни, спорте и победах над собой

Первое в истории Молдовы олимпийское золото было завоевано на Играх в Москве в 1980 году. Лариса Попова из Тирасполя выиграла соревнования по академической гребле. О ее спортивных и жизненных достижениях читайте в эксклюзивном материале Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. "Тираспольская стрела" – так прозвали спортсменку журналисты. Мы встретились с Ларисой Михайловной в Национальном олимпийском комитете Молдовы, где в настоящее время она занимает пост вице-президента. В теплом взгляде ее голубых глаз читается сила характера и несгибаемая воля.

В этом ли секрет впечатляющих достижений спортсменки? Лариса Михайловна рассказала нам, как ей удалось победить себя и достигнуть высочайших вершин в спорте.

Рожденная быть чемпионкой

Видимо, сама судьба уготовила Ларисе Поповой (в девичестве Александровой) стать рекордсменкой: олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой СССР… Ее отец был человеком спортивным и решил назвать дочь в честь прославленной советской гимнастки Ларисы Латыниной.

"В 1956 году на летних Олимпийских играх в Австралии Латынина выиграла свои медали, а я родилась в 57-м. Поэтому отец дал мне имя Лариса. Думаю, в глубине души он надеялся, что я стану великой спортсменкой", – вспоминает Лариса Михайловна.

© Sputnik / Давид Шоломович Лариса Латынина – чемпионка Олимпийских игр 1956, 1960 и 1964 годов в спортивной гимнастике

Будущая чемпионка Лариса Попова, тогда еще Александрова, росла здоровым, крепким ребенком. В первом классе она начала заниматься спортом: сначала баскетболом, потом легкой атлетикой. В греблю Ларису привела ее одноклассница, племянница тренера.

Спортсменка вспоминает: "На первой тренировке меня посадили в лодку. Был солнечный осенний день, мы катались по Днестру, и это создало особое настроение. Меня туда потянуло, и я начала тренироваться".

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой Тренировка на реке Днестр

Отец внимательно следил за спортивными успехами дочери и поддерживал ее во всем. Мама же поначалу была против и даже всячески препятствовала занятиям.

"Как любая мама, она переживала за меня: академическая гребля – это спорт на воде, а я не умела плавать. Но когда появились первые успехи, и я выиграла чемпионат республики, она изменила свое мнение и впоследствии очень гордилась моими достижениями", – рассказала собеседница.

Самая важная победа – над собой

Будущая чемпионка всегда отличалась от своих сверстников: была немного выше, сильнее и, видимо, трудолюбивее. Но и этого оказалось мало: спорт стал серьезной проверкой характера.

Таковой был чемпионат СССР, проходивший в литовском городе Шяуляй. Возраст юниоров - до 18 лет, а Ларисе было всего 14: пришлось соревноваться со спортсменами, которые намного старше. Несмотря на это девочка из Тирасполя с первых стартов показала свои способности.

"В предварительном заезде развернулась отчаянная борьба, и я шла первой. В азарте я зарулила с дорожки на буйки, разделяющие их, весло попало под буй, и я перевернулась. Мне оставалось буквально метров 100 до финиша… Было море слез", – смеется Лариса Михайловна.

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой Лариса Александрова стала самой молодой участницей сборной команды СССР по академической гребле на Олимпиаде 1976 года

Как ни странно, эта неудача стала первой значимой победой для спортсменки – победой над собой. В последующих заездах она поняла, что сильнее своих соперниц и может добиться в академической гребле высоких результатов. Это осознание подстегнуло на еще более усердные тренировки.

В 10 классе Лариса стала чемпионкой СССР, и перспективную девушку официально зачислили в советскую сборную. После окончания школы она поступила на факультет физического воспитания Кишиневского педагогического института имени Иона Крянгэ, а через год, в 19 лет, приняла участие в Олимпийских играх в Монреале (1976 год).

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой На Олимпийских играх в Монреале Лариса Александрова (первая справа) выиграла серебряную медаль на четвёрке парной

Дела семейные

После возвращения из Монреаля с серебряной медалью в жизни Ларисы произошли серьезные изменения. Она вышла замуж за мастера спорта СССР и тренера по академической гребле Анатолия Попова, а через год у них появилась дочь Лена. Между тем до Олимпиады в Москве оставалось 3 года…

Как удавалось совмещать заботу о дочке и тренировки? Лариса Михайловна смеется и отмахивается: "Куда там, ничего не удавалось совмещать. Выручали мама и свекровь, которые сидели с маленькой дочкой".

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой Лариса Попова с мужем Анатолием и дочерью Еленой

Уже через месяц после родов спортсменка начала тренироваться, а на сборы поехала, когда дочери было 7 месяцев. Семейные заботы и вынужденный перерыв в тренировках еще больше закалили волевую девушку.

"Думаю, преодоление этих сложностей сыграло свою роль и помогло мне на Олимпийских играх в Москве. После серебра на Олимпиаде в Монреале у меня была одна цель – исполнить свою заветную мечту и стать чемпионкой", – поделилась собеседница.

Жаркое олимпийское лето

К 1980 году Лариса полностью восстанавливает свою форму и начинает готовиться к участию в московских Олимпийских играх. На тот момент она была самой сильной среди советских спортсменок и планировала выступать в индивидуальной гонке. Но тренерский совет решает объединить ее в экипаж с Еленой Хлопцевой из Беларуси, рассудив, что именно в двойке у команды будут наивысшие шансы на золото.

Девушки были одинакового роста и идеально подошли друг другу по технике. Роль загребной взяла на себя более опытная молдавская спортсменка. Кстати, их экипаж считался "темной лошадкой".

© Photo : Лариса Попова, личный архив Елена Хлопцева и Лариса Попова

"Темная лошадка – потому что нас никто не знал в двойке, мы никогда не выступали на международных соревнованиях в таком составе. Никто не ожидал от нас мощного рывка, и это в каком-то смысле нам помогло. Между прочим, мы с Леной дружим до сих пор", – с теплотой вспоминает Лариса Михайловна.

Жеребьевка отправила спортсменок в сильнейший по составу предварительный заезд, но они заняли первое место и напрямую вышли в финал. Затем последовали пять томительных дней ожидания: по признаниям Ларисы, это были самые сложные дни в ее жизни. Олимпийское золото было почти в кармане, но груз ответственности по-прежнему давил на плечи. Нужно было не поддаться волнению и самое главное – выиграть.

Хотя олимпийское лето 80-го и выдалось жарким, 26 июля, в день решающего заезда, шел дождь. Кроме советских спортсменок претендентами на первую ступень пьедестала почета были немки, румынки и болгарки.

Но той гонкой руководила Попова: ее двойка сразу вышла в лидеры и финишировала первой, выиграв 1,3 секунды у своих ближайших преследовательниц из ГДР. "Я никогда не забуду тот гул трибун от старта до финиша, когда мы гребли", – вспоминает Лариса Михайловна.

Парная двойка Ларисы Поповой и Елены Хлопцевой стала первым женским экипажем в СССР, завоевавшим олимпийское золото. Его в Советском Союзе ждали 28 лет. Кстати, эта награда высшего достоинства оказалась единственной для всей команды советских гребцов на московской Олимпиаде.

© Sputnik / Андрей Соломонов Победительницы в академической гребле на двойке парной, среди женщин: Лариса Попова и Елена Хлопцева в центре

Молдавская спортсменка с большой теплотой рассказывает о XXII Играх и особой яркой атмосфере, которая царила в советской столице в июле 1980-го.

"Я участвовала во многих соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Монреале, но то, что творилось в Москве, не поддается описанию. Это был невероятный праздник: было очень торжественно, шумно, многолюдно. При этом игры были очень хорошо организованы, для спортсменов и тренеров было сделано все. Олимпийская деревня и объекты – все на высочайшем уровне", – вспоминает чемпионка.

Кстати, Лариса не участвовала в церемонии закрытия: уж очень хотелось быстрее домой, к семье и любимой дочери.

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой Лариса Попова с дочерью Еленой после прибытия с Олимпиады

Жизнь после большого спорта

Высшая награда, завоеванная на Играх в Москве, доказала: все испытания и невзгоды были пережиты не зря. К сожалению, отец Ларисы Михайловны, мечтавший о ее спортивных достижениях, не дожил до этого момента. Но сама спортсменка признается: заветная медаль круто изменила ее жизнь и помогла еще больше поверить в себя.

После развала Советского Союза Лариса с супругом занялись винным бизнесом, а потом чемпионку пригласили на работу в Национальный олимпийский комитет Молдовы. Она была очень рада вернуться в спорт и приступила к работе с большим рвением.

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой В 2003 году МОК наградил Ларису Попову всемирной премией "Женщины и спорт"

Теперь у Ларисы Михайловны еще одна мечта – вырастить новых олимпийских чемпионов. Попова принимает активное участие в подготовке молодых гребцов и уже гордится их результатами. В 2019 году команда молдавских юниоров завоевала серебро на первом этапе Кубка мира по академической гребле в болгарском Пловдиве.

Сейчас ребята готовятся к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры в Токио. Лариса Михайловна надеется, что они смогут пройти отбор и попасть на Игры в 2021 году.

"Я всегда говорю ребятам: если вы хотите чего-то добиться, то должны очень много работать. Не просто, сколько сказал тренер, а в два раза больше. Нужно полностью посвятить себя тренировкам", – подчеркнула она.

Как спортивный функционер Лариса Попова ратует за то, чтобы государство уделяло спорту больше внимания, ведь речь идет о здоровье нации. "Нынешняя ситуация с коронавирусом стала показательной: ни один спортивный работник не заболел. Даже если не все спортсмены станут чемпионами, они будут просто здоровыми людьми", – отметила собеседница.

Секреты побед чемпионки Ларисы Поповой

Лариса Михайловна – человек, состоявшийся во всех отношениях. В ее активе много побед, и не только спортивных. В свои 63 года Попова - прабабушка, и она очень гордится своей большой и дружной семьей. Рассказывает, что правнук, приходя в гости, с интересом рассматривает ее медали. И кто знает: может быть, в именитой семье подрастает новый олимпийский чемпион?..

"За моими достижениями стоит огромная поддержка близких людей. Три медали чемпионата мира мы завоевали вместе с мужем, а моя мама и свекровь уделяли много времени воспитанию маленькой дочки, когда я уезжала на сборы. Я им очень благодарна и счастлива, что мне удалось сохранить семью", – поделилась спортсменка.

© Photo : Личный архив Ларисы Поповой Лариса Попова с мужем Анатолием на тренировке, 1999 год

Лариса Михайловна признается: ради побед приходилось жертвовать многим, но она ни о чем не жалеет. Занятия спортом изменили ее характер и помогли стойко принимать неудачи. И это пригодилось не только в спорте, но и в жизни.

Так в чем же секрет побед олимпийской чемпионки Поповой? Лариса Михайловна отводит взгляд и на пару секунд задумывается: "Трудолюбие, целеустремленность ну и, наверное, упорство... Когда тяжело, важно ни в коем случае не отступать, а настойчиво идти к достижению цели. Несмотря ни на что," – улыбается она.

© Sputnik / Osmatesco Золотая медаль Ларисы Поповой

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