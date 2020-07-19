Олимпийский путь Ларисы Поповой: о жизни, спорте и победах над собой

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. "Тираспольская стрела" – так прозвали спортсменку журналисты. Мы встретились с Ларисой Михайловной в Национальном олимпийском комитете Молдовы, где в настоящее время она занимает пост вице-президента. В теплом взгляде ее голубых глаз читается сила характера и несгибаемая воля.
В этом ли секрет впечатляющих достижений спортсменки? Лариса Михайловна рассказала нам, как ей удалось победить себя и достигнуть высочайших вершин в спорте.
Рожденная быть чемпионкой
Видимо, сама судьба уготовила Ларисе Поповой (в девичестве Александровой) стать рекордсменкой: олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, восьмикратной чемпионкой СССР… Ее отец был человеком спортивным и решил назвать дочь в честь прославленной советской гимнастки Ларисы Латыниной.
"В 1956 году на летних Олимпийских играх в Австралии Латынина выиграла свои медали, а я родилась в 57-м. Поэтому отец дал мне имя Лариса. Думаю, в глубине души он надеялся, что я стану великой спортсменкой", – вспоминает Лариса Михайловна.
Будущая чемпионка Лариса Попова, тогда еще Александрова, росла здоровым, крепким ребенком. В первом классе она начала заниматься спортом: сначала баскетболом, потом легкой атлетикой. В греблю Ларису привела ее одноклассница, племянница тренера.
Спортсменка вспоминает: "На первой тренировке меня посадили в лодку. Был солнечный осенний день, мы катались по Днестру, и это создало особое настроение. Меня туда потянуло, и я начала тренироваться".
Отец внимательно следил за спортивными успехами дочери и поддерживал ее во всем. Мама же поначалу была против и даже всячески препятствовала занятиям.
"Как любая мама, она переживала за меня: академическая гребля – это спорт на воде, а я не умела плавать. Но когда появились первые успехи, и я выиграла чемпионат республики, она изменила свое мнение и впоследствии очень гордилась моими достижениями", – рассказала собеседница.
Самая важная победа – над собой
Таковой был чемпионат СССР, проходивший в литовском городе Шяуляй. Возраст юниоров - до 18 лет, а Ларисе было всего 14: пришлось соревноваться со спортсменами, которые намного старше. Несмотря на это девочка из Тирасполя с первых стартов показала свои способности.
"В предварительном заезде развернулась отчаянная борьба, и я шла первой. В азарте я зарулила с дорожки на буйки, разделяющие их, весло попало под буй, и я перевернулась. Мне оставалось буквально метров 100 до финиша… Было море слез", – смеется Лариса Михайловна.
Как ни странно, эта неудача стала первой значимой победой для спортсменки – победой над собой. В последующих заездах она поняла, что сильнее своих соперниц и может добиться в академической гребле высоких результатов. Это осознание подстегнуло на еще более усердные тренировки.
В 10 классе Лариса стала чемпионкой СССР, и перспективную девушку официально зачислили в советскую сборную. После окончания школы она поступила на факультет физического воспитания Кишиневского педагогического института имени Иона Крянгэ, а через год, в 19 лет, приняла участие в Олимпийских играх в Монреале (1976 год).
Дела семейные
После возвращения из Монреаля с серебряной медалью в жизни Ларисы произошли серьезные изменения. Она вышла замуж за мастера спорта СССР и тренера по академической гребле Анатолия Попова, а через год у них появилась дочь Лена. Между тем до Олимпиады в Москве оставалось 3 года…
Как удавалось совмещать заботу о дочке и тренировки? Лариса Михайловна смеется и отмахивается: "Куда там, ничего не удавалось совмещать. Выручали мама и свекровь, которые сидели с маленькой дочкой".
Уже через месяц после родов спортсменка начала тренироваться, а на сборы поехала, когда дочери было 7 месяцев. Семейные заботы и вынужденный перерыв в тренировках еще больше закалили волевую девушку.
"Думаю, преодоление этих сложностей сыграло свою роль и помогло мне на Олимпийских играх в Москве. После серебра на Олимпиаде в Монреале у меня была одна цель – исполнить свою заветную мечту и стать чемпионкой", – поделилась собеседница.
Жаркое олимпийское лето
К 1980 году Лариса полностью восстанавливает свою форму и начинает готовиться к участию в московских Олимпийских играх. На тот момент она была самой сильной среди советских спортсменок и планировала выступать в индивидуальной гонке. Но тренерский совет решает объединить ее в экипаж с Еленой Хлопцевой из Беларуси, рассудив, что именно в двойке у команды будут наивысшие шансы на золото.
Девушки были одинакового роста и идеально подошли друг другу по технике. Роль загребной взяла на себя более опытная молдавская спортсменка. Кстати, их экипаж считался "темной лошадкой".
"Темная лошадка – потому что нас никто не знал в двойке, мы никогда не выступали на международных соревнованиях в таком составе. Никто не ожидал от нас мощного рывка, и это в каком-то смысле нам помогло. Между прочим, мы с Леной дружим до сих пор", – с теплотой вспоминает Лариса Михайловна.
Жеребьевка отправила спортсменок в сильнейший по составу предварительный заезд, но они заняли первое место и напрямую вышли в финал. Затем последовали пять томительных дней ожидания: по признаниям Ларисы, это были самые сложные дни в ее жизни. Олимпийское золото было почти в кармане, но груз ответственности по-прежнему давил на плечи. Нужно было не поддаться волнению и самое главное – выиграть.
Хотя олимпийское лето 80-го и выдалось жарким, 26 июля, в день решающего заезда, шел дождь. Кроме советских спортсменок претендентами на первую ступень пьедестала почета были немки, румынки и болгарки.
Парная двойка Ларисы Поповой и Елены Хлопцевой стала первым женским экипажем в СССР, завоевавшим олимпийское золото. Его в Советском Союзе ждали 28 лет. Кстати, эта награда высшего достоинства оказалась единственной для всей команды советских гребцов на московской Олимпиаде.
Молдавская спортсменка с большой теплотой рассказывает о XXII Играх и особой яркой атмосфере, которая царила в советской столице в июле 1980-го.
"Я участвовала во многих соревнованиях, в том числе на Олимпиаде в Монреале, но то, что творилось в Москве, не поддается описанию. Это был невероятный праздник: было очень торжественно, шумно, многолюдно. При этом игры были очень хорошо организованы, для спортсменов и тренеров было сделано все. Олимпийская деревня и объекты – все на высочайшем уровне", – вспоминает чемпионка.
Кстати, Лариса не участвовала в церемонии закрытия: уж очень хотелось быстрее домой, к семье и любимой дочери.
Жизнь после большого спорта
Высшая награда, завоеванная на Играх в Москве, доказала: все испытания и невзгоды были пережиты не зря. К сожалению, отец Ларисы Михайловны, мечтавший о ее спортивных достижениях, не дожил до этого момента. Но сама спортсменка признается: заветная медаль круто изменила ее жизнь и помогла еще больше поверить в себя.
После развала Советского Союза Лариса с супругом занялись винным бизнесом, а потом чемпионку пригласили на работу в Национальный олимпийский комитет Молдовы. Она была очень рада вернуться в спорт и приступила к работе с большим рвением.
Сейчас ребята готовятся к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры в Токио. Лариса Михайловна надеется, что они смогут пройти отбор и попасть на Игры в 2021 году.
"Я всегда говорю ребятам: если вы хотите чего-то добиться, то должны очень много работать. Не просто, сколько сказал тренер, а в два раза больше. Нужно полностью посвятить себя тренировкам", – подчеркнула она.
Как спортивный функционер Лариса Попова ратует за то, чтобы государство уделяло спорту больше внимания, ведь речь идет о здоровье нации. "Нынешняя ситуация с коронавирусом стала показательной: ни один спортивный работник не заболел. Даже если не все спортсмены станут чемпионами, они будут просто здоровыми людьми", – отметила собеседница.
Секреты побед чемпионки Ларисы Поповой
Лариса Михайловна – человек, состоявшийся во всех отношениях. В ее активе много побед, и не только спортивных. В свои 63 года Попова - прабабушка, и она очень гордится своей большой и дружной семьей. Рассказывает, что правнук, приходя в гости, с интересом рассматривает ее медали. И кто знает: может быть, в именитой семье подрастает новый олимпийский чемпион?..
"За моими достижениями стоит огромная поддержка близких людей. Три медали чемпионата мира мы завоевали вместе с мужем, а моя мама и свекровь уделяли много времени воспитанию маленькой дочки, когда я уезжала на сборы. Я им очень благодарна и счастлива, что мне удалось сохранить семью", – поделилась спортсменка.
Лариса Михайловна признается: ради побед приходилось жертвовать многим, но она ни о чем не жалеет. Занятия спортом изменили ее характер и помогли стойко принимать неудачи. И это пригодилось не только в спорте, но и в жизни.
Так в чем же секрет побед олимпийской чемпионки Поповой? Лариса Михайловна отводит взгляд и на пару секунд задумывается: "Трудолюбие, целеустремленность ну и, наверное, упорство... Когда тяжело, важно ни в коем случае не отступать, а настойчиво идти к достижению цели. Несмотря ни на что," – улыбается она.
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