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Олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.

Чемпион Олимпиады-80 Сальников: за три золота мне удалось купить автомобиль ВАЗ

© Sputnik / Нина Зотина
Олимпиада 1980
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/olimpiada-1980/20200720/30973019/NA-PND-chempion-olimpiady-80-salnikov-za-tri-zolota-mne-udalos-kupit-avtomobil-vaz.html

Когда спортсмены говорят, что выкладывались для победы на Олимпиаде по максимуму, мы не всегда представляем, как это выглядит. Например, советский пловец Владимир Сальников на Олимпиаде-80 в течение шести дней завоевал три олимпийских золота.

Sputnik поговорил с легендарным пловцом о том, как добиться впечатляющих результатов, а также о том, какой была олимпийская Москва.

Наука побеждать

Как признается сам легендарный пловец, на Олимпиаде-80 очень хотелось поставить новый мировой рекорд, а непросто выиграть медаль.

"Это был основной заплыв, - говорит Владимир Сальников. – Задача стояла не только победить, но и постараться побить мировой рекорд, к которому я приближался в последние два года до Олимпиады. Предыдущий рекорд поставил американский пловец, и он составлял 15 минут 02,40 секунды. Нужно было проплыть быстрее пятнадцати минут. То есть, получалось – надо было выиграть, побить рекорд, и преодолеть пятнадцатиминутный рубеж. Вот такие задачи ставились".

Владимир Сальников
© Sputnik / Юрий Сомов
Владимир Сальников

Что мы знаем об ответственности спортсмена? Да, его мотивирует тренер. Но не только. За него болеет вся огромная страна. Его победа – это престиж державы.

"Напряжение было достаточно высокое, - вспоминает атлет. - Подходили незнакомые люди, еще за неделю, и спрашивали: "Ну, что? Рекорд побьешь? Выплывешь?" Это все, конечно, создавало достаточно напряженную атмосферу".

Легендарный пловец вспоминает, что перед Олимпиадой доходило до трех тренировок в день.

"Бывало так, что общая сумма проплываемых дистанций составляла более 20 километров в день, - вспоминает спортсмен. - Но без таких усилий невозможно было выйти на такие результаты. У меня за плечами было 3300 км в год. И все это было оправдано. Без этого результата добиться было невозможно".

Праздничный фейерверк. Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени Ленина (Лужники)
© Sputnik / Сергей Гунеев
Олимпиада-80: что осталось за кадром церемоний открытия и закрытия Игр в Москве

Владимир Сальников признается, что медалей получилось даже больше, чем он рассчитывал. Одна медаль оказалась фактически непредвиденной. Можно сказать, случайной.

"Я готовился выступать на дистанции 400 метров и 1500 метров, - говорит легендарный спортсмен. - А эстафета с моим участием была уже решением главного тренера непосредственно во время Олимпиады. К коллективному заплыву я специально  не готовился. Конечно, я был опытным спортсменом. И стены действительно помогали, когда трибуны болели, и весь спорткомплекс "Олимпийский" был заполнен до предела".

Отмечает олимпийский рекордсмен и такой важный фактор подготовки к победе, как помощь психолога.

"Мы пользовались услугами психолога сборной Геннадия Горбунова, осваивали методы аутотренинга, саморегуляции, - вспоминает Владимир Сальников. – Стрессов и волнения было много. Поэтому главным было умение грамотно переключить свое внимание на другую тему. Это комплексные приемы, требуют практики и применения не в последнюю секунду".

Непрерывный праздник

Атмосфера Олимпийской деревни Владимиру Сальникову нравилась, но, как он признается, удивления не было.

"Мне было, с чем сравнить, - говорит легендарный пловец. - Я был на Олимпиаде 1976 года в Канаде. Поэтому я поневоле сравнивал игры в Монреале и в Москве. Каждые игры отличаются друг от друга. И в Канаде, и в СССР уровень был самым высоким".

Владимир Сальников
© Sputnik / Юрий Сомов
Владимир Сальников

Но грандиозностью и масштабом олимпийская Москва все-таки превзошла канадский Монреаль.

"Так как у нас такие соревнования проводились впервые, были построены грандиозные сооружения, - говорит Владимир Сальников. - Тот же спорткомплекс "Олимпийский" был великолепен, с необычным бассейном, с вогнутой конструкцией крыши. Мы испытывали гордость за то, что смогли так быстро построить спортсооружения и привести город в образцовый вид. Олимпиада приоткрыла окно в другой мир. Была гордость: ведь можем, когда захотим".

В Олимпийской деревне легендарному пловцу наиболее запомнились столовая и дискотека.

"Столовая была очень востребованным объектом, - вспоминает спортсмен. - Там было все, как на скатерти-самобранке. И продукты – мыслимые и немыслимые, и расфасованы особо. Это было как аттракцион, который мне запомнился навсегда. Ну, и дискотека, подобных которой в Москве в то время и не было. Была хорошая аппаратура, коллекция записей практически всех модных исполнителей. Ну, естественно, и шедевров классики. Дискотека в Олимпийской деревне пользовалась огромным успехом".

На церемонии открытия Владимир Сальников не был по уважительной причине.

"На открытие я не пошел потому, что надо было готовиться к старту, - говорит легендарный пловец. - Церемония открытия – мероприятие очень серьезное, начинается обычно за 4-5 часов до официального старта. Это движение – сбор команды, перемещение, долгое стояние в колонне. В общем-то, достаточно утомительное мероприятие. Хотя, конечно, все испытывают чувство эйфории. Но если близко старт, то обычно те спортсмены, которые выступают на следующий день или через день – не участвуют в открытии".

Зато на церемонии закрытия трижды обладатель золота присутствовал.

Владимир Сальников
© Sputnik / Владимир Вяткин
Владимир Сальников

"Я сидел на трибуне, - вспоминает спортсмен. – Как и все, смотрел, как улетает олимпийский  мишка. Слезы на глазах были у всех. Кто-то по-настоящему рыдал. И, конечно, это было очень трогательное зрелище. И грусть расставания присутствовала. Мысль витала: "А, может, он вернется?" Надо сказать, что он и вернулся. Правда, в виде своего собрата – белого медведя (одного из трех талисманов Сочинской Олимпиады 2014 года)".

В честь победителей проводились официальные приемы. И, конечно, герой Олимпиады Владимир Сальников на них присутствовал.

"Лично Брежнев меня не поздравлял, - вспоминает спортсмен. - Но на одном из мероприятий я оказался достаточно близко от него – метрах в тридцати. За призовые деньги за три золотых медали мне удалось купить автомобиль ВАЗ. Это была "шестерка", модель 2106. Как раз в сумму уложился".

Олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.
© Sputnik / Александр Лыскин
Олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.

По словам Владимира Сальникова, важен не столько сам факт проведения Олимпийских игр, сколько наследие Олимпиады.

"Наследие – это очень важная вещь, - говорит легендарный пловец. - Московская Олимпиада подарила сооружения, многие из которых жили почти 40 лет. Например, Олимпийский бассейн, который сейчас, к сожалению, исчез из Москвы, но обещает возродиться, в течение почти сорока лет служил ареной для крупнейших соревнований по плаванию. Там проводились чемпионат мира на короткой воде , этапы кубка мира, чемпионаты страны. Это то, что оставалось, и то, что работало. Ну, и, естественно, другие сооружения, которые были построены, очень долго функционировали как объекты спорта и давали возможность людям заниматься".

Сейчас Владимир Сальников является президентом Всероссийской Федерации плавания. И снова готовится к Олимпийским играм. Только теперь честь страны будут отстаивать его ученики.

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80. Журналисты информационного агентства изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.

Своими находками и впечатлениями они поделятся в публикациях, которые выйдут в рамках мультмедийного спецпроекта. 

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