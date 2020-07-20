Чемпион Олимпиады-80 Сальников: за три золота мне удалось купить автомобиль ВАЗ

Когда спортсмены говорят, что выкладывались для победы на Олимпиаде по максимуму, мы не всегда представляем, как это выглядит. Например, советский пловец Владимир Сальников на Олимпиаде-80 в течение шести дней завоевал три олимпийских золота.

Sputnik поговорил с легендарным пловцом о том, как добиться впечатляющих результатов, а также о том, какой была олимпийская Москва.

Наука побеждать

Как признается сам легендарный пловец, на Олимпиаде-80 очень хотелось поставить новый мировой рекорд, а непросто выиграть медаль.

"Это был основной заплыв, - говорит Владимир Сальников. – Задача стояла не только победить, но и постараться побить мировой рекорд, к которому я приближался в последние два года до Олимпиады. Предыдущий рекорд поставил американский пловец, и он составлял 15 минут 02,40 секунды. Нужно было проплыть быстрее пятнадцати минут. То есть, получалось – надо было выиграть, побить рекорд, и преодолеть пятнадцатиминутный рубеж. Вот такие задачи ставились".

© Sputnik / Юрий Сомов Владимир Сальников

Что мы знаем об ответственности спортсмена? Да, его мотивирует тренер. Но не только. За него болеет вся огромная страна. Его победа – это престиж державы.

"Напряжение было достаточно высокое, - вспоминает атлет. - Подходили незнакомые люди, еще за неделю, и спрашивали: "Ну, что? Рекорд побьешь? Выплывешь?" Это все, конечно, создавало достаточно напряженную атмосферу".

Легендарный пловец вспоминает, что перед Олимпиадой доходило до трех тренировок в день.

"Бывало так, что общая сумма проплываемых дистанций составляла более 20 километров в день, - вспоминает спортсмен. - Но без таких усилий невозможно было выйти на такие результаты. У меня за плечами было 3300 км в год. И все это было оправдано. Без этого результата добиться было невозможно".

Владимир Сальников признается, что медалей получилось даже больше, чем он рассчитывал. Одна медаль оказалась фактически непредвиденной. Можно сказать, случайной.

"Я готовился выступать на дистанции 400 метров и 1500 метров, - говорит легендарный спортсмен. - А эстафета с моим участием была уже решением главного тренера непосредственно во время Олимпиады. К коллективному заплыву я специально не готовился. Конечно, я был опытным спортсменом. И стены действительно помогали, когда трибуны болели, и весь спорткомплекс "Олимпийский" был заполнен до предела".

Отмечает олимпийский рекордсмен и такой важный фактор подготовки к победе, как помощь психолога.

"Мы пользовались услугами психолога сборной Геннадия Горбунова, осваивали методы аутотренинга, саморегуляции, - вспоминает Владимир Сальников. – Стрессов и волнения было много. Поэтому главным было умение грамотно переключить свое внимание на другую тему. Это комплексные приемы, требуют практики и применения не в последнюю секунду".

Непрерывный праздник

Атмосфера Олимпийской деревни Владимиру Сальникову нравилась, но, как он признается, удивления не было.

"Мне было, с чем сравнить, - говорит легендарный пловец. - Я был на Олимпиаде 1976 года в Канаде. Поэтому я поневоле сравнивал игры в Монреале и в Москве. Каждые игры отличаются друг от друга. И в Канаде, и в СССР уровень был самым высоким".

© Sputnik / Юрий Сомов Владимир Сальников

Но грандиозностью и масштабом олимпийская Москва все-таки превзошла канадский Монреаль.

"Так как у нас такие соревнования проводились впервые, были построены грандиозные сооружения, - говорит Владимир Сальников. - Тот же спорткомплекс "Олимпийский" был великолепен, с необычным бассейном, с вогнутой конструкцией крыши. Мы испытывали гордость за то, что смогли так быстро построить спортсооружения и привести город в образцовый вид. Олимпиада приоткрыла окно в другой мир. Была гордость: ведь можем, когда захотим".

В Олимпийской деревне легендарному пловцу наиболее запомнились столовая и дискотека.

"Столовая была очень востребованным объектом, - вспоминает спортсмен. - Там было все, как на скатерти-самобранке. И продукты – мыслимые и немыслимые, и расфасованы особо. Это было как аттракцион, который мне запомнился навсегда. Ну, и дискотека, подобных которой в Москве в то время и не было. Была хорошая аппаратура, коллекция записей практически всех модных исполнителей. Ну, естественно, и шедевров классики. Дискотека в Олимпийской деревне пользовалась огромным успехом".

На церемонии открытия Владимир Сальников не был по уважительной причине.

"На открытие я не пошел потому, что надо было готовиться к старту, - говорит легендарный пловец. - Церемония открытия – мероприятие очень серьезное, начинается обычно за 4-5 часов до официального старта. Это движение – сбор команды, перемещение, долгое стояние в колонне. В общем-то, достаточно утомительное мероприятие. Хотя, конечно, все испытывают чувство эйфории. Но если близко старт, то обычно те спортсмены, которые выступают на следующий день или через день – не участвуют в открытии".

Зато на церемонии закрытия трижды обладатель золота присутствовал.

© Sputnik / Владимир Вяткин Владимир Сальников

"Я сидел на трибуне, - вспоминает спортсмен. – Как и все, смотрел, как улетает олимпийский мишка. Слезы на глазах были у всех. Кто-то по-настоящему рыдал. И, конечно, это было очень трогательное зрелище. И грусть расставания присутствовала. Мысль витала: "А, может, он вернется?" Надо сказать, что он и вернулся. Правда, в виде своего собрата – белого медведя (одного из трех талисманов Сочинской Олимпиады 2014 года)".

В честь победителей проводились официальные приемы. И, конечно, герой Олимпиады Владимир Сальников на них присутствовал.

"Лично Брежнев меня не поздравлял, - вспоминает спортсмен. - Но на одном из мероприятий я оказался достаточно близко от него – метрах в тридцати. За призовые деньги за три золотых медали мне удалось купить автомобиль ВАЗ. Это была "шестерка", модель 2106. Как раз в сумму уложился".

© Sputnik / Александр Лыскин Олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.

По словам Владимира Сальникова, важен не столько сам факт проведения Олимпийских игр, сколько наследие Олимпиады.

"Наследие – это очень важная вещь, - говорит легендарный пловец. - Московская Олимпиада подарила сооружения, многие из которых жили почти 40 лет. Например, Олимпийский бассейн, который сейчас, к сожалению, исчез из Москвы, но обещает возродиться, в течение почти сорока лет служил ареной для крупнейших соревнований по плаванию. Там проводились чемпионат мира на короткой воде , этапы кубка мира, чемпионаты страны. Это то, что оставалось, и то, что работало. Ну, и, естественно, другие сооружения, которые были построены, очень долго функционировали как объекты спорта и давали возможность людям заниматься".

Сейчас Владимир Сальников является президентом Всероссийской Федерации плавания. И снова готовится к Олимпийским играм. Только теперь честь страны будут отстаивать его ученики.

Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80. Журналисты информационного агентства изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.

Своими находками и впечатлениями они поделятся в публикациях, которые выйдут в рамках мультмедийного спецпроекта.

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