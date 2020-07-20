Всем Союзом – роль республик в подготовке Олимпиады-80

Единственные олимпийские игры в СССР стали мероприятием всесоюзного характера. Соревнования проходили в пяти городах. Их проведение и подготовку в той или иной степени обеспечивали предприятия, колхозы и специалисты всех ССР.

Sputnik, Анна Желиховская, Дмитрий Матвеев, Лев Рыжков

Кто и как помог организовать такие крупные состязания – читайте в обзоре Sputnik.

Полноценные олимпийские города

Особенность Олимпиады-80 в том, что Москва "поделилась" некоторыми соревнованиями. В столице Эстонской ССР Таллинне прошла парусная регата. Футбольные матчи состоялись в Киеве (Украинская ССР), Минске (Белорусская ССР) и Ленинграде (РСФСР).

Член президиума Олимпийского комитета СССР Андрей Кислов рассказал Sputnik о том, как принималось решение проводить соревнования в союзных республиках.

"Нам нужно было не обидеть наших друзей. И по возможности задействовать разные республики, - вспоминает спортивный функционер. – И мы, оргкомитет, придумали, как их зацепить, чтобы не нарушать правила Международного олимпийского комитета. Это большой труд наш был. Чтобы несколько городов стали полноценными олимпийскими".

© Photo : Игорь Зенин, из личного архива Олимпийский огонь

С разрешения Международного Олимпийского комитета олимпийский огонь из Москвы понесли в четыре города – Ленинград, Киев, Минск и Таллин.

"Все города провели состязания на высоком уровне, проблем не было зарегистрировано, - вспоминает член президиума Олимпийского комитета СССР. - Вы ведь не вспомните какой-то крупный скандал во время Олимпийских игр? Этого не было".

Олимпийские объекты возводились не только в Москве, но и в трех столицах союзных республик. Модернизировалась инфраструктура городов.

Как Таллинн обогнал Ригу

"В Киеве, где проводились футбольные матчи, незадолго до начала Олимпиады был построен стадион и три новые гостиницы, рестораны и кафе, - говорит Елена Истягина-Елисеева. - В Минске модернизировали стадион "Динамо". В Таллине была создана Олимпийская деревня для приема спортивных делегаций, возведены гостиница, морской вокзал, международный аэровокзал, телебашня, спортивно-зрелищный зал. Специально для того, чтобы связать парусный центр с городом, проложили новую автомагистраль".

Почему для парусной регаты был выбран именно Таллинн? По словам Андрея Кислова, рассматривалось несколько других вариантов.

© Sputnik / Вольдемар Мааск Спуск Олимпийского флага, во время торжественного закрытия парусной регаты XXII летних Олимпийских игр

"Насчет парусного спорта была борьба между республиками, - вспоминает Андрей Кислов. – Варианты были такие: Сочи, Рига, Таллинн, Ленинград. Я, например, был за то, чтобы дали Ленинграду. Но как кандидата номер один на проведение парусной регаты рассматривали Ригу. Еще когда мы претендовали на XXI Олимпийские игры (которые достались тогда канадскому Монреалю), рижский вариант была в приоритете".

Тем не менее, столица советской Эстонии обошла в олимпийской гонке столицу Латвийской ССР.

"Рижское руководство не проявили такой юркости, которую проявил Таллинн. А у Таллинна выиграл глава города - очень энергичный человек. Ему слово скажешь, и он выполнял. Он и "отвоевал" этот город. Таллинн получил огромные дивиденды. Потому что если республику включали в список, то она, кроме славы, получала финансирование и возможность тратить свои ресурсы на нужды ССР".

У Эстонии была даже своя собственная олимпийская символика. Для парусного спорта был разработан особый, эстонский олимпийский талисман – тюлененок Вигри.

Три страны, две республики

Еще одним важным олимпийским мероприятием, в котором союзные республики принимали участие непосредственно, была эстафета Олимпийского огня.

"Маршрут проходил по территории Украины и Молдавии, включая такие города, как Кишинев, Черновцы, Хмельницкий, Винница, Житомир, Киев, Полтава, Харьков, - говорит историк Елена Истягина-Елисеева. - Предполагалось также, что эти же населенные пункты будут посещать иностранные туристы по пути в Москву. В связи с этим было решено осовременить их инфраструктуру и улучшить внешний облик".

Таким образом, по всему пути эстафеты были построены, отремонтированы и оформлены в национальном стиле гостиницы, кемпинги, рестораны.

По словам Андрея Кислова, кандидатуры факелоносцев отбирались специальной комиссией. Варианты, когда бежал кто попало, или родственники руководителей, по "блату", исключались.

"Мы не привозили бегунов из центра, - рассказывает Андрей Кислов. - Республика отбирала сама. Но она не была вольна выставлять блатных и недостойных. Весь скарб бегуна доставался факелоносцу в подарок. Самое главное, олимпийский факел. Форма была японская. За нее платили большие деньги изготовители–японцы".

© Sputnik / Yana Zaharova Олимпиада-80 в МССР

Первый тест-драйв будущего маршрута олимпийского огня был проведен на машинах – ровно за год до эстафеты.

"За год до эстафеты, когда мы ехали на машине, на дороге собирался народ с хлебом-солью, - вспоминает Андрей Кислов. - Мы вынуждены были остановиться. А они нас ждут, оказывается, уже полдня! Значит, нужно выпить, закусить или хотя бы сказать тост. Все, едем дальше. А через 10-15 километров – снова стоит толпа. И снова мы должны остановиться, потому что сообщили, что будет делегация будущего Олимпийского огня. Это реально было, во всех республиках. Им всем надо поставить пятерки. Это я говорю официально, как лицо, которое было уполномочено давать оценки и в силу своего положения и ответственности. У нас не было срывов. Иногда даже нам нужно было сдерживать их рвение".

Знакомство с гранатами

Через год ситуация повторилась. На всем пути следования Олимпийского огня собирались тысячи, а порой десятки тысяч людей.

В Олимпийских играх 1980 года участвовали представители почти всех союзных республик. Также в Олимпиаде принимали участие судьи, представлявшие разные республики Советского Союза. Почти все ССР выпускали сувениры с олимпийской символикой.

Но Олимпиада была еще и шансом для региональных производителей показать, что называется, товар лицом. И если в сфере бытовых товаров или одежды, советским производителям хвастаться было особо нечем, то совсем другая ситуация сложилась для производителей продуктов питания.

Так, в июле 1980 года, в Москву из Душанбе отправился поезд, целый вагон в котором был отдан под фрукты.

"От Министерства сельского хозяйства СССР поступил заказ – привезти в столицу Олимпийских игр лучшие таджикские фрукты, - вспоминает главный бухгалтер Ботанического сада Академии наук Таджикистана Алишер Саидов. – Хикматулло Буриев, бывший мой руководитель, работал чиновником в республиканском министерстве сельского хозяйства, тогда лично руководил этими перевозками. В Москву повезли 28 сортов винограда – лучшее из лучшего, что было выращено в колхозах и совхозах республики".

Была возможность отправить фруктовый груз на самолете, но Буриев настоял именно на вагоне, который был оборудован холодильниками, а каждый ящик ценного груза был завернут в бумагу.

"В Москве фрукты уже распределяло Министерство сельского хозяйства, - рассказывает Алишер Саидов. – Но точно знаю, что какая-то часть дошла до ВДНХ и была выставлена там в одном из павильонов. Таджикским виноградом угощали иностранные делегации. Буриев рассказывал, что какие-то сорта винограда даже увезли во Францию".

В Москве с участниками фруктовой экспедиции произошел забавный случай. По приезду их спросили, откуда приехали фрукты? "Из Таджикистана, колхоза "Коммунизм" Ленинского района, - ответили гости. "А что вы привезли?" - спросили москвичи. "Виноград, персики, гранаты", - сказали колхозники. И долго не могли понять, отчего так вытянулись лица встречающих. "А гранаты?" - спросил кто-то. Пришлось Буриеву вскрыть ящик, чтобы показать, что оружия в грузе нет, достать фрукт, разломать его: "Вот гранат!" Многие москвичи видели его в первый раз.

Фрукты на Олимпиаду отправлялись и из Узбекской ССР, притом тоже самого лучшего качества.

"Узбекистан поставлял на Олимпиаду самый лучший виноград, абрикосы, овощи, - вспоминает советник главы Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Исмат Кучиев, в годы Олимпиады работавший в КГБ СССР в составе подразделения, обеспечивавшего безопасность игр. - Раньше была поставка планового характера в московский торговый дом "Узбекистан". А самые лучшие, самые отборные продукты для Олимпиады направляли на реализацию не на лоток, а в Минплодовощторг. Там распределяли, и через них попадали в торговые точки".

Продукты везли поездом. Во фруктовом вагоне, без билета, умудрился доехать до Москвы юный борец из Бухары.

"В Бухаре живет знаменитая семья самбистов Юсуповых, - рассказывает Исмат Кучиев. – Вся семья – мастера спорта СССР. Вот их отец сел бесплатно в вагон "Фрукты-овощи" и доехал до Москвы. Его довезли".

Попасть на Олимпиаду, кстати, было сложно. Брали не всех желающих, а по 10-15 человек от области.

© Sputnik / Yana Zaharova Олимпиада-80 в МССР

"Путевка в Москву тогда была поощрением за примерную работу, - вспоминает бывший директор Института истории Академии наук Республики Узбекистан Равшан Абдуллаев. - Нашу группу, состоящую из 10-12 человек, формировали в ферганском обкоме Комсомола. Нас делегировали на открытие Олимпиады в Москву, где мы пробыли неделю. На закрытие была отправлена уже другая группа. Из каждой области отобрали примерно по 10-15 человек. Получается, что со всего Узбекистана тогда на олимпийские игры было делегировано 100-150 человек, но, возможно и больше".

Помимо фруктов особым спросом в Москве пользовались повара и официанты из Узбекистана.

"Это были "интуристовские" ребята, - вспоминает Исмат Кучиев. – Их отличало очень серьезное отношение к работе. "Интуристовские" умели подавать блюда, знали иностранные языки".

Был на Олимпиаде и алкоголь из союзных республик.

"На церемониях открытия и закрытия много было вин. Точно были – и молдавские, и грузинские, и азербайджанские. И коньяки. Армянский точно, - рассказал историк Александр Никишин. - Все проходило тщательнейший и жесточайший отбор".

В рамках подготовки Игр было задействовано множество разных предприятий по всему СССР. Например, мебель в некоторых гостиницах была из Латвийской ССР. Специальная автотехника производилась на Украине, в Латвии, Грузии и Армении. Электронные табло на ряде спортивных объектов были из Украинской ССР.

Молочный вклад Абхазии

Есть свои заслуги перед Олимпиадой и у Абхазии, бывшей тогда автономной республикой в составе Грузинской ССР.

"В горкоме партии я тогда отвечал за экономику и промышленность, - вспоминает российский ученый и писатель Александр Орлов-Кретчмер, в 1976-1980 годы занимавший должность секретаря горкома КПСС города Сухум. - Один эпизод. Как-то позвонили из ЦК, сказали, что есть проблемы у олимпийцев с питанием. Можно ли помочь? Вопрос предполагал немедленное действие. Стал разбираться, в чем дело".

В Абхазии на тот момент было две олимпийские базы. Одна – в Нижних Эшерах. И вторая – в Леселидзе.

"Леселидзскую базу снабжали молочными продуктами из Сочи, - вспоминает Александр Орлов-Кретчмер. - А Сочи, честно говоря, был существенно ниже по качеству обеспечения продуктами, чем Сухум. Я вызвал директора комбината. И мы стали поставлять на базу сыр и мороженое. У нас было великолепное мороженое! И сыр был – сулугуни, домашний. Такой был молочный (не цитрусовый!) вклад Абхазии в Олимпиаду-80".

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