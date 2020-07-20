Sputnik запускает спецпроект про Олимпиаду-80

КИШИНЕВ, 20 июл - Sputnik. Журналисты информационного агентства и радио Sputnik изучили атмосферу летних Олимпийских игр через истории и детали быта жителей СССР в 1980 году.
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"Это проект не только о спорте, и не столько о спорте. Это проект о той эпохе, о людях, атмосфере, в которой жила большая страна, о том, как готовились к одному из главных событий десятилетия бывшие союзные республики. Кому-то мы напомним о том, как это было, а кому-то расскажем, как люди жили в 1980 году. В проекте мы используем все возможные форматы: рассказы очевидцев и участников Олимпиады, спортсменов, чиновников, уникальные архивные фото- и киноматериалы, в том числе из личных архивов наших героев. Будет и интерактивная инфографика – путешествие по олимпийской Москве. И, конечно, главная фишка проекта – сериал "Москва-80: Ретро-tube", ведущими каждой серии которого стали известные блогеры и журналисты", - отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.
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В процессе подготовки материалов журналисты Sputnik искали случаи вокруг Олимпиады, чтобы посмотреть на этот период в истории СССР с неожиданного, неофициального ракурса. По словам авторов проекта, удалось найти множество интересных подробностей: например, попытка кражи олимпийского факела в Минске, которую сорвали милиционеры, или история о том, почему делегация КНДР устроила народный суд над одним членов команды.
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