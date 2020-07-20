Умер легендарный художник, придумавший Олимпийского мишку

На книгах с его иллюстрациями выросло не одно поколение детей. Он создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналах "Мурзилка", "Веселые картинки" и других.

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. На 85-м году ушел из жизни один из самых известных художников и иллюстраторов детских книг Виктор Чижиков.

Он был автором знаменитого талисмана московской Олимпиады 1980 года — медвежонка Мишки, тронувшего сердца миллионов людей.

О смерти Чижикова сообщило издательство "АСТ Дети".

"Виктор Чижиков – ярчайший представитель послевоенного поколения мастеров книжной иллюстрации. С конца 50-х годов и до последних лет он рисовал для детей и для взрослых – книжки, карикатуры, шаржи, смешные рисунки для журналов… Чижиков одним из первых отечественных художников награжден престижнейшим дипломом имени Андерсена за книгу "Доктор Айболит", — говорится в сообщении издательства.

На книгах с его рисунками выросло не одно поколение. Его творения можно было встретить в издательствах "Малыш", "Детская литература", журналах "Мурзилка" и "Веселые картинки".

© Sputnik / Дмитрий Донской Талисман московской Олимпиады 1980 года.

Рисовал художник и для детских книг.

"Праздник непослушания", "Три поросенка", "Вера и Анфиса", "Вниз по волшебной реке" и многие другие популярные произведения преображались благодаря ярким и красочным иллюстрациям Чижикова.

"Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость – то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей", — отметили в издательстве "АСТ Дети".

Примечательно, что художник скончался именно в те дни, когда активно вспоминают Олимпиаду 1980 года.

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