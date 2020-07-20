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Сервировка стола в ресторане Метрополь

Что пили и чем закусывали в дни Олимпиады-80?

© Sputnik / Владимир Богатырев
Олимпиада 1980
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/olimpiada-1980/20200720/31004475/Chto-pili-i-chem-zakusyvali-v-dni-Olimpiady-80.html

Накануне Олимпиады 1980 года западные продукты заполонили московские прилавки и ряда других городов, которые принимали олимпийские соревнования. Советский гражданин получил возможность отведать финскую колбасу, соки с трубочкой и пиво в банках.

"Финские колбасы были  просто неповторимы. Рассказываю  вам, и вкус ощущаю даже сейчас", - вспоминает ведущий научный  сотрудник Института истории  Академии наук Узбекистана Равшан Абдуллаев, который летом 1980 года посетил Москву в составе делегации от Узбекской ССР.

Тогда Абдуллаев работал ассистентом на кафедре истории КПСС в Ферганском политехническом институте и за примерную работу ему дали путевку в Москву на Игры.

"Нашу группу разместили  недалеко от Останкинской телебашни  в общежитии одного из московских  вузов. Раздали талоны на питание и повели на обед. К Олимпийским играм по всей Москве были организованы огромные кафе-столовые, фактически под открытым небом, якобы построенные по европейскому проекту. Кормили там восхитительно. Спустя столько лет я не забуду вкус всего того, что там попробовал", - утверждает ученый.

В 1980 году эти территории общепита возводили очень быстро: ставили столбы, стелили крышу из гофрированного железа. Стен практически не было. Внутри расставляли столики. Такие кафе, в основном, сооружали недалеко от спортивных объектов и общежитий.

Жители Молдовы встречают участников эстафеты Олимпийского огня
© Sputnik / Фред Гринберг
Жители Молдовы встречают участников эстафеты Олимпийского огня

"Как пункты питания  они перестали функционировать  практически сразу после Игр. Остались территории, покрытые крышей. Кто-то как склад их использовал, кто-то что-то строил внутри. Со временем эти конструкции снесли", - говорит специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея физкультуры и спорта Ирина Дзидзигури. В 1980 году она работала переводчиком.

Абдуллаев отмечает, что меню кафе было разнообразным. Ему запомнились фруктовые соки в маленьких картонных упаковках, которые ранее невозможно было попробовать в СССР.

"Появилась куча различных  соков. Например, югославские - в мягких  упаковках. К ним прилагались  трубочки. Надо было порвать окошечко  и через трубочку пить этот  сок", - вспоминает ныне обыденные детали Дзидзигури.

Еще в уличных столовых можно было заказать исконно русские блюда: щи, кашу, пельмени, пирожки и русский квас, которые были в новинку для иностранцев.

"Также на территории  кафе были бары. Не помню каких-то  крепких напитков, но чешского  и немецкого пива было много. И, конечно же, шоколадные конфеты  – "Рот фронт", "Красный октябрь". В Узбекистане купить их было невозможно. А если и находили, то за ними нужно было выстоять огромную очередь, или доставали только через знакомых. А здесь их продавали свободно", - говорит Абдуллаев.

Разнообразными продуктами были впечатлены не только советские люди, но и зарубежные гости. По словам ученого, меню для иностранных туристов включало еще больший набор блюд и деликатесов. И те, с кем ему удалось пообщаться, австрийцами и чехами, говорили, что им очень нравится питание в Москве.

"Обпились "фантой" и просили нашего "Байкала""

Москвичи с восторгом вспоминают появление в 80-м году различных напитков в жестяных банках. Жестянки даже какое-то время старались не выбрасывать, коллекционировали, и выставляли дома для красоты.

Фанту не нашел, есть Пепси
© AP Photo /
Фанту не нашел, есть Пепси

"Мой двоюродный брат был курсантом Орловского военного  училища. Их всех отправили в Москву следить за порядком. И вот они всем курсом с удовольствием вспоминают жестяные банки с соками и напитками. Их стали выпускать в СССР. Но это не были алюминиевые, легко вскрывающиеся банки, а настоящие консервные, как для горошка, только эти были для напитков. Такая забавная штука", - вспоминает историк, директор Государственного музея физкультуры и спорта Елена Истягина-Елисеева.

К Большой спортивной арене "фанту" привозили в кегах по 25 и 50 кг, говорит Ирина Дзидзигури. "Фанту" разливали в специальные переносные канистры, и сотрудники "Лужников" (ред.: так сегодня называется Большая спортивная арена) приносили напиток на трибуну, где сидели тренеры, участники и VIP-гости.

"У разносчиков "фанты" было специальное приспособление: кран, наподобие того, из которого опрыскивают растения. Из крана тянулся шланг. Тот, кто разносил напитки, нажимал кнопку и разливал напиток по пластиковым стаканчикам ", - рассказывает Дзидзигури.

Она признается, что сотрудникам оргкомитета иностранный напиток даже успел надоесть за время Игр.

"У нас в информационном  центре Большой спортивной арены  был холодильник с "кока-колой", "пепси", "фантой". Но мы уже к тому времени "фантой", честно говоря, обпились. Поняли, что это не самый блестящий напиток и попросили принести нам советских лимонадов и "Байкала"", - вспоминает Дзидзигури.

Олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.
© Sputnik / Нина Зотина
Чемпион Олимпиады-80 Сальников: за три золота мне удалось купить автомобиль ВАЗ

Вскрыть непривычную упаковку с заморским напитком было непросто. Например, металлические бочки с "фантой" привели советских спортсменов в замешательство.

"Несколько таких бочек пришло в гостиничный комплекс «Измайлово» нашим спортсменам, которые не знали, как ее открывать. И вот просто ткнули туда какой-то иглой или шилом. И вся эта бочка, все ее содержимое, оказалось на людях и на стенах. Это был совершенно новый продукт для СССР", - рассказывает историк Александр Никишин.

Как кормили в Олимпийской деревне

Спортсменов в Олимпийской деревне кормили от души. На закуску в местной столовой предлагали семгу с лимоном или мясо с гарниром; из первых блюд - куриный бульон, фасолевый суп по-арабски или борщ "Москвичка"; в качестве основного блюда  - осетр под соусом а-ля рус, свиной шницель либо жареную индейку. Еще был гарнир - жареная цветная капуста. А на десерт - яблоки в карамели и ананасовый компот.

"Кормили шикарно, - подтверждает советская хоккеистка на траве, бронзовый призер Олимпийских игр в Москве Валентина Заздравных. - В деревне была столовая, метров 50 на 50 примерно. Мы подходили, брали, что хотели. В дополнительных порциях повара нам никогда не отказывали".
Церемония открытия XXII Олимпийских игр на Центральном стадионе им. В.И.Ленина в Лужниках.
© Sputnik / Владимир Родионов
Всем Союзом – роль республик в подготовке Олимпиады-80

Советский конник Юрий Сальников, который на XXII Олимпийских играх в Москве завоевал бронзу в личном первенстве, вспоминает, что его команда делилась талонами на питание со своим спортивным врачом Андреем Пяткиным.

"Врач имел право  проходить на территорию деревни, а в столовую – нет. Тогда многие продукты в СССР были в дефиците, а в столовой можно было отведать всё, что угодно: балык, колбасы, любые соки, мороженое и печенье. Всё это мы могли и в гостиничный номер с собой забрать. Мы делились талонами с нашим спортивным врачом Андреем Евгеньевичем Пяткиным, иногда задержишься на тренировке, не успеешь на обед и остаются лишние. И мы вместе с Пяткиным ходили есть. Своего врача мы очень любили и уважали", - говорит конник.

Конкурс поваров, кулинаров и официантов, посвященный ОИ-80
© Sputnik / Юрий Сомов
Конкурс поваров, кулинаров и официантов, посвященный ОИ-80

Были рады разнообразию блюд и иностранные спортсмены. Юрий Григорьевич отмечает, что нередко встречался в столовой с итальянцами, болгарами и поляками. По его словам, участники Игр очень доброжелательно общались и всегда желали друг другу "Приятного аппетита!".

"Кстати, в Олимпийской деревне были очень забавные подносы для комплексных обедов. В них были углубления для тарелок и стаканов, чуть поменьше – для вилки, ложки", - отмечает Никишин.

Но чего точно не хватало в деревне, так это кошерного питания, сетует главный раввин России Адольф Шаевич, который в 1980 году служил в молитвенной комнате для иудеев.

Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны
© Sputnik /
Олимпиада-80: работает КГБ СССР - вывоз проституток, воры в законе и цыганские бароны

"В деревне был хороший ресторан, которым руководил грузин. Там можно было попросить, чтобы на отдельной сковороде, на которой ранее не жарили мясо, сделали яичницу без колбасы. Управляющий ресторана с пониманием относился к таким просьбам, поскольку, по его рассказам, он с детства дружил в Тбилиси с еврейскими семьями. А так, если бы в 1980 году приехали израильские спортсмены, то была бы большая проблема, чем их кормить и как", - рассуждает Адольф Соломонович.

От пуза могли наесться и журналисты в Международном пресс-центре на Зубовском бульваре. Там, помимо прочего, разливали диковинные коктейли "Мохито" и "Куба либре". И мешали их не советские работники общепита, а специально приглашенные кубинские бармены!

Советские сигареты – важный сувенир

Соревнования Олимпиады 1980 года проходили не только в Москве, но и в других городах Союза – Минске, Киеве, Ленинграде и Таллинне.

В столице Эстонии проводили парусную регату, в которой участвовали девять стран. Бывший директор табачной фабрике Leek Борис Окс вспоминает, что тогда официальным зарубежным делегациям, которые прибывали на Игры, вручали в качестве подарков местные сигареты "Румба". На сувениры разбирали эстонские сигареты и иностранные болельщики.

"Нашим курильщикам  было приятно вытаскивать из  кармана красивую пачку "Румбы" с красным треугольником. Я даже  знаю, что когда к нам приезжали  зарубежные официальные гости, один  из подарков, который им вручали, это были наши сигареты в  твердой упаковке", - утверждает  Окс.

Олимпийский торт в исполнении кондитера минского магазина Ромашка
© Sputnik / Юрий Сомов
Олимпийский торт в исполнении кондитера минского магазина "Ромашка"

К тому же, и в Эстонию хлынули продукты, которых раньше не было в продаже.

"Я помню, как во время  Олимпиады мама принесла из  магазина крошечные треугольнички с финскими сливками. Я была потрясена, увидев такую заморскую еду! Еще мы попробовали финскую мясную нарезку в вакуумной упаковке - и было очень невкусно, она напоминала пластмассу", - вспоминает Виктория Федорова, которая в 1980 году жила с семьей в Таллине.

Чем отмечали победы и запивали горе поражений

Производителям спиртных напитков было сложно поставить алкоголь на Олимпиаду, так как все товары проходили "тщательнейший и жесточайший отбор", отмечает Никишин. Тем не менее на полках магазинов появилась продукция лучших советских винно-водочных заводов.

"В дни Игр в свободной  продаже можно было встретить  даже такую редкость, как эстонский  ликер "Вана Таллин" и рижский бальзам, - говорит историк. - Выбор для гостей столицы был весьма солидным. Когда еще купишь рижский бальзам? А в те времена можно было купить. Даже такие монстры алкогольного рынка, как производители коньяков "Камю" и "Курвуазье" умудрились поставить на Олимпиаду праздничные, потрясающей красоты бутылки с упоминанием Московской Олимпиады".

Церемония открытия XXII Олимпийских игр на Центральном стадионе им. В.И.Ленина в Лужниках.
© Sputnik / Владимир Родионов
Всем Союзом – роль республик в подготовке Олимпиады-80

Впервые в СССР в продаже появилось баночное пиво. Была партия из Финляндии – "Синебрюхофф", а также отечественная продукция – серия "Золотое кольцо".

Алкоголь был доступен и для спортсменов, которые праздновали завоевание медалей.

"Сидели в баре в Олимпийской деревне, разговаривали и пили шампанское. Честно говоря, не помню, бутылку можно было на месте купить или мы принесли свою. И вот сидим, празднуем, а тут японские журналисты подходят. Мы как подскочим! Быстро спрятали бутылку, пересели за другой столик и тут же поставили на него лимонад. Японцы ничего понять не успели – просто стали нас фотографировать и брать интервью, после чего ушли", - вспоминает гимнаст Александр Дитятин.

Австралийский пловец Майк Керри перекусывает в Олимпийской деревне
© AP Photo /
Австралийский пловец Майк Керри перекусывает в Олимпийской деревне

К тому же, алкоголь лился рекой на церемониях открытия и закрытия Олимпиады. Участники торжественных событий могли продегустировать молдавские, грузинские, азербайджанские и армянские вина, перечисляет историк Никишин. Переводчик Алмас Чукин вспоминает, что в "Лужниках" в VIP-зоне можно было отведать иностранное пиво Heineken.

"На самом деле, без  алкоголя нельзя. Чем отмечать  победы и поражения? Лучшего способа, чем алкоголь, пока не придумано", -  считает Никишин.

Информационное агентство и радио Sputnik запустило уникальный мультимедийный проект "Москва-80: Ретро-tube". 

журналисты собрали рассказы очевидцев и участников Олимпиады - от спортсменов и чиновников до представителей спецслужб, которые отвечали за безопасность крупнейшего спортивного мероприятия в истории страны.



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