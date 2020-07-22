Была ли Олимпиада-80 финансово провальной?

Поросшие травой стадионы, засыпанные мусором бассейны, разбитые трибуны, разворованные административные здания - фотографии олимпийских объектов в Афинах (2004) и Рио-де-Жанейро (2016) вызывают уныние.
Эти две Олимпиады стали с одной стороны бездонной бочкой – в ходе строительства объектов шло постоянное удорожание зданий и сооружений, с другой образцом бесхозяйственности – большинству спортивных объектов просто не нашли применения.
Только по официальным данным, на организацию Олимпиады Грецией было потрачено 13 млрд. евро, вследствие чего вырос государственный долг, а выйти из разразившегося экономического кризиса стране не удалось до сих пор. А в Бразилии почти сопоставимые с Афинами траты на Олимпиаду (43,2 млрд. реалов - около 13,2 млрд. долларов), вызвали не только тяжелый экономический кризис, но и политический.
Бытует мнение, что и XXII летние Олимпийские игры 1980 года, проводившиеся в СССР, стали небывалым бременем для Советского Союза и едва ли не привели к его развалу. Однако эксперты считают иначе. Более того, Олимпиада дала импульс в развитии целых ряда отраслей.
Москва вышла почти в ноль
"Перед Оргкомитетом "Москва-80" была поставлена задача – обеспечить покрытие расходов, необходимых для организации Игр. Это почти удалось. Более того, по тем временам наша Олимпиада стала лидером по эффективности экономической программы: поступления средств составили 760 миллионов рублей, расходы – 862 миллиона. Сравните с немцами из Оргкомитета "Мюнхен-72": расходов – 1,972 млрд. марок, поступлений – 1, 358 млрд. Про Монреаль-76 даже говорить не стоит: долги после тех Игр город выплачивал еще 30 лет!", - напишет спустя годы в своей книге "Записки олимпийского казначея" Владимир Коваль.
Во время Олимпиады-80 он был заместителем председателя оргкомитета Игр и отвечал за экономическую программу. К сожалению, сам Коваль ушел из жизни почти 10 лет назад, но слова олимпийского казначея нам подтвердил его непосредственный начальник - первый заместитель председателя оргкомитета Игр XXII Олимпиады 1980 года в Москве Виталий Смирнов.
Во время интервью, когда вопросы касались цифр, он сразу отсылал к книге "Записки олимпийского казначея", утверждая, что Владимир Коваль ни в чем не ошибся.
"Я больше скажу – у Коваля после выхода книги были проблемы, поскольку он раскрыл многие засекреченные сведения", - признался Смирнов.
В 1932 году Олимпийские игры в Лос-Анжелесе впервые стали прибыльными – удалось заработать около одного миллиона долларов. Но только потому, что для соревнований использовались уже действующие спортивные комплексы. Именно строительство спортивных комплектов, жилья для спортсменов, пресс-центров, инфраструктуры - дорог, аэропортов и прочего как раз и является основной статьей расходов любых Игр. Поэтому дальнейшие Олимпиады, вплоть до московской, были убыточными.
Одна только Олимпиада в Монреале 1976 года принесла убыток в 1,5 млрд. долларов. Разницу восполнили за счет бюджета канадской провинции Квебек, которая расплачивалась по олимпийским займам до 2006 года.
Но уже спустя четыре года Москва могла повторить успех Лос-Анжелеса 1932 года. При этом вкладывая громадные деньги в подготовку к Играм.
"В Москве было построено Шереметьево-2, телевизионный центр с новейшим оборудованием - до Игр у нас работало всего три телеканала, а после - уже 21, больше чем в два раза увеличился гостиничный фонд. Кроме того мы построили мощный парусный центр в Таллинне, где проходили регаты, много тренировочных центров, в частности, парусный центр в Сочи. Помимо этого Олимпийские игры проходили еще в Ленинграде, Киеве и Минске, где тоже был выполнен очень большой объем работ. А передвижные телевизионные центры, собранные к Олимпиаде-80 работали до недавнего времени", - отмечает Виталий Смирнов.
Он напоминает, что к Играм был построен и Совинцентр (Хаммеровский центр) в Москве, который впоследствии стал называться Центром международной торговли.
"Это бы все произошло, но не к 1980-му году", - подчеркивает Виталий Смирнов, занимавшийся подготовкой и проведением Олимпиады-80.
Если бы не бойкот со стороны западных государств, именно московская Олимпиада смогла бы, как минимум, выйти в ноль, но скорее всего, принести прибыль. Однако совсем не олимпийские, а предвыборные игры президента США Джимми Картера, призвавшего бойкотировать московскую Олимпиаду, нарушили все планы советского руководства.
И первой современной Олимпиадой, принесшей прибыль, стали игры 1984 года в Лос-Анджелесе, которые бойкотировал уже Советский Союз. Эти Игры были почти полностью профинансированы частными инвесторами. И во многом прибыль складывалась благодаря трансляции Олимпийских игр - одна только американская телекомпания ABC заплатила за лицензию 225 миллионов долларов. Поэтому суммарные доходы оргкомитета Игр превысили 750 миллионов долларов при расходах в 550 миллионов.
Похожих результатов удалось добиться и на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году, прибыль достигала почти 500 миллионов долларов. Кроме того, в каждую Олимпиаду вкладывает приличную сумму денег Международный олимпийский комитет (МОК).
К слову, американские телекомпании в отличие от Олимпиады в Лос-Анджелесе решили не тратиться на Советский Союз. В декабре 1976 года, приехав на встречу в московскую гостиницу "Советская", руководители трех главных телеканалов – ABC, NBC и CBS - сговорились и попытались купить права на трансляцию Игр вскладчину, поставили ультиматум и предложили всего 50 миллионов долларов (в разы меньше, чем за трансляцию игр в США в 1984).
Американцы были твердо уверены в силе своего ультиматума. Но как вспоминал Коваль, Москва отказалась принять эти условия, и спустя пару месяцев на новые переговоры прилетели только представители ABC и NBC. В итоге победила компания NBC, предложив 87 миллионов долларов. На тот момент рекордная сумма в истории Олимпиад.
Контракты на трансляции важны и сегодня - организаторы получают половину всех доходов на предолимпийском этапе именно за счет этих продаж.
Все познается в сравнении
Самые дорогие в истории олимпийского движения Игры были проведены в Токио в 1964 году – на них было потрачено около 2 млрд. долларов. К Олимпиаде была затеяна столь масштабная реконструкция столицы Японии, что закончить ее удалось лишь к концу 1970-х годов. Японцы очень беспокоились о престиже Игр. Но при этом их не смущал тот факт, что олимпийская деревня была устроена в бывшей американской казарме.
"Я тогда возглавлял федерацию водного пола, жил вместе со спортсменами в одной комнате, в которой у нас стояло 30 кроватей. Но в то время нас все устраивало. Запомнилось, что Олимпийская деревня была полностью закрыта для автотранспорта, а передвигались мы по ней на велосипедах", - рассказал Виталий Смирнов.
А на зимних Олимпийских играх в американском Лейк-Плэсиде в 1980 году спортсменов и вовсе поселили в здании будущей тюрьмы для несовершеннолетних преступников. Деревня еще не была обнесена высоким забором с колючей проволокой, но ощущение было не из приятных - комнаты были очень маленькими, а зала, в котором могла бы собраться вся команда, вообще не было.
"Представьте - половина купе поезда, в нем двухъярусная кровать и умывальник, и все. Вот такие условия были. Но так жили практически все команды, кроме, разве что американцев и канадцев", - вспоминал американское гостеприимство хоккеист, многократный чемпион мира и СССР, двукратный олимпийский чемпион Владимир Крутов.
Спустя всего несколько месяцев американцы могли бы увидеть настоящее гостеприимство, если бы не проигнорировали Игры в Москве. Всех приехавших спортсменов расселили по двое в отдельные квартиры в специально выстроенной Олимпийской деревне, которая задумывалась как обычный московский район.
"Условия проживания в Олимпийской деревне были блестящими - ковры, телевизоры, холодильники. На кухне в достаточном количестве чай, кофе, сахар, можно было что-то приготовить. А сколько там было посажено деревьев, какой была парковая зона. Шикарная идея", - говорит Виктор Смирнов.
Правда, хозяева Олимпиады рассчитывали на 15 тысяч человек из 140 стран, но из-за бойкота приехало только около 7 тысяч из 80-ти. Большая часть квартир так и осталась пустыми. Но зато после завершения Олимпиады обычные советские очередники въезжали в совершенно новое жилье.
При этом в Олимпийской деревне можно было не только готовиться к состязаниям, отдыхать и ходить по кафе, но даже смотреть спектакли в специально выстроенном театре, который работает до сих пор.
"Зря американцы, немцы и другие страны, поддержавшие призыв Картера к нам не приехали. Вот это был размах! Ни до, ни после ничего подобного я не видел – ни Монреаль в 76-м, ни в Сеул в 88-м ни в какое сравнение с нашей Олимпиадой не шли", - до сих пор восхищается Играми в Москве олимпийский чемпион и легенда конного спорта Виктор Угрюмов.
Он вспоминает, что разница была заметна даже в мелочах. Если нужно было доехать от конюшни до Олимпийской деревни, ждать попутчиков не приходилось – достаточно было подойти к водителю, тот заводил двигатель даже ради одного спортсмена и вез в деревню. Ничего подобного в Монреале не было – нужно было ждать, пока весь автобус не набьется людьми.
Или можно было привести в столовую Олимпийской деревни кого угодно и сказать "это со мной", а в Монреале каждая порция была под учетом и даже стюардов не кормили.
"Мы сидим, едим, а они стоят, смотрят – и посадить за стол никого не можем, в итоге набирали еду для них с собой", - рассказал Угрюмов.
После посещения Олимпийской деревни американский предприниматель и давний друг СССР Арманд Хаммер заявил: "Ваша Олимпийская деревня удобна со всех точек зрения. И в то же время она красивая. Она так же грандиозна, как церемония открытия Игр. Вернувшись в США, я скажу мэру Лос-Анджелеса, что тот просто обязан приехать в Москву еще до конца Игр. Полезно посмотреть, как все организовано у вас в столице, поучиться". Но мэр все-таки не приехал.
И так со всеми олимпийскими объектами – все они в той или иной степени до сих используются в Москве по назначению.
Люди были готовы на все ради Игр
При подготовке Олимпиады-80 впервые вместо применявшихся в предыдущие десятилетия государственных займов, было использовано два относительно новых способа привлечения средств населения. Согласно совместному отчету Оргкомитета "Олимпиада‑80" и Министерства финансов СССР за 1976‑1980 годы, было реализовано товаров с олимпийской символикой на сумму 3,6 млрд. руб., а также продано лотерейных билетов "Спортлото" и "Спринт" на сумму 1 млрд. руб.
"Лотереи "Спортлото"дали почти половину поступлений от экономической программы Олимпиады-80. Мы получали пять процентов от доходов лотерей. Первый розыгрыш состоялся 20 октября 1976 года – это была специальная олимпийская денежно-вещевая лотерея "Спринт". В 1977-78 годах было продано 480 миллионов билетов – и их еще не хватало!", - писал в своей книге Владимир Коваль.
Это дало нам возможность 30% дохода направить Спорткомитету на подготовку выступления советских олимпийцев.
Случались и добровольные пожертвования населения, иногда весьма неожиданные. Так, пенсионер Турсун Юсупов из кишлака Караун Бухарской области Узбекской ССР подарил участникам XXII Олимпийских игр 10 тонн яблок из своего личного сада.
А еще при сооружении, реконструкции и благоустройстве олимпийских объектов устраивались субботники и воскресники. В некоторых ведомствах, например, на предприятиях системы Главинтуриста была проведена кампания "Олимпиаде‑80 – 80 ударных дней". Безвозмездной помощи добивались, взывая не только к чувству патриотизма и любви к спорту, но и необходимостью красиво принять гостей.
Заработать получилось и на билетах для иностранцев. С них бралась полная сумма по биржевому курсу, что полностью соответствовало рекомендациям МОК.
Из-за бойкота провести Олимпиаду-80 так, как планировалось, не удалось. Но уже новая Россия наверстала все на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи в 2014 году. По данным МОК, общая сумма затрат на проведение Игр в Сочи составила 41 млрд. долларов, а операционная прибыль — 53 млн. долларов. При этом президент МОК Томас Бах заявил, что затраты на организацию Олимпийских игр полностью остаются в рамках затрат прошлой Олимпиады, не превышают их и тут же оговорился: "Сложно говорить о затратах, когда полностью реконструирован регион. Немного старомодный летний курорт преобразован в современный круглогодичный комплекс. Игры — катализатор изменений и развития региона для будущего живущих здесь людей".
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