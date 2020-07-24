Шампанское на лимонад. Как чемпиона Дитятина чуть не "спалили" японские журналисты

Единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх вспоминает, как прятал шампанское от японских журналистов, на что потратил олимпийский гонорар, и с кем из западных спортсменов поддерживает отношения.

На московской Олимпиаде 1980 года гимнаст Александр Дитятин завоевал три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль и с этим результатом вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Открытие и закрытие Олимпиады помнит, как грандиозное событие, хотя сам участия в историческом марше не принимал – смотрел по телевизору, поскольку "у гимнастов рано начинаются соревнования и мы зальные".

"Это было грандиозно, масштабно и произвело огромное впечатление. Не говоря уже о спортивных мероприятиях, которые проходили. Кое-что я даже успел посмотреть уже после своих выступлений. Гордился тем, как все у нас провели", - рассказывает Александр Дитятин.

Отметить получение медалей он решил с другом, тоже "динамовцем", Виктором Санеевым - единственным в истории трехкратным олимпийским чемпионом в тройном прыжке. На Олимпиаде-80 Санеев завоевал серебряную медаль, до этого – в Мехико-68, Мюнхене-72 и Монреаль-76 – золото.

"Мы с ним сидели в баре в Олимпийской деревне, разговаривали и пили шампанское. Честно говоря не помню, бутылку можно было на месте купить или мы принесли свою. И вот сидим, празднуем, а тут японские журналисты подходят. Мы как подскочим! Быстро спрятали бутылку, пересели за другой столик и тут же поставили на него лимонад. Японцы ничего понять не успели – просто стали нас фотографировать и брать интервью, после чего ушли", - смеется Александр Дитятин.

© Sputnik / Дмитрий Донской Александр Дитятин

Призовые потратил на мебель и машину

Поскольку гонорар полагался за каждую олимпийскую медаль, в целом Александр Дитятин остался доволен призовыми деньгами. Но, как выясняется спустя сорок лет, рассчитывал на большее.

"За золото заплатили по 4 тысячи рублей минус подоходный налог, на руки выходило 3600 или 3700 рублей – уже не помню. Но обещали нам за золотую медаль 10 тысяч, а у меня было три золота - сами видите, какая разница получилась", - вспоминает гимнаст и добавляет, что за четыре серебряных медали получил по 2 тысячи рублей, а за серебро - 1,5 тысячи.

Точную сумму, полученную за семь олимпийских медалей после уплаты налога, он не помнит, говорит, что это было около 20 тысяч рублей. На них Дитятин сразу же купил новую машину, продав старую, и полностью обставил новую четырехкомнатную квартиру в центре Ленинграда, которую также получил благодаря своим спортивным достижениям.

Правда, называлось это улучшением жилищных условий, поскольку до этого у него была квартира меньшей площади. "Мы с женой, маленьким Алешей и родителями до Олимпиады-80 жили в трехкомнатной квартире. Председатель Ленинградского горисполкома подписал мне документ на получение четырехкомнатной квартиры в центре Ленинграда, но оказалось – этого мало, мне ничего подходящего подобрать не могли", - рассказывает Дитятин.

© Sputnik / Савельев Александр Дитятин

Хорошо, дополняет спортсмен, товарищи подсказали, что квартиру можно подыскать и самому, объяснили, как это сделать. "С готовым вариантом я пришел туда, где квартиры распределяют – сказал, что нашел, попросил дать мне ордер. Конечно, были там чиновники, которые не очень хотел это делать – да кто я такой, почему мне должны. Но все закончилось благополучно, и мне выделили эту квартиру, улучшили мои условия", - вспоминает Александр Дитятин.

Спустя много лет, когда старший сын уже вырос, а с женой Александр Дитятин развелся, эта "спортивная квартира" в центре Санкт-Петербурга была разменяна на три.

Бойкот? Мы и так были сильнейшими

Александр Дитятин говорит, что бойкот почти не заметил, да и не было особенно обидно из-за случившегося: главных соперников – американцев он победил еще за год до этого у них же на родине. На чемпионате мира в американском Форт-Уэрте гимнаст взял пять медалей - четыре золотых (одна за командное выступление) и одну серебряную, а команда СССР в общем медальном зачете получила первое место.

Самое главное, подчеркивает спортсмен, что в целом никакие бойкоты не разрушили доброжелательное отношение между спортсменами. "Ни до Олимпиады в Москве, ни после дружбы как таковой не было, мы не ездили друг к другу в гости, но на соревнованиях, показательных выступлениях, матчевых встречах дружелюбно общались. И с американцами, и с представителями других стран. Даже если на ломаном английском и пальцах".

© Sputnik / Владимир Федоренко Президент МОК Майкл Моррис Килланин поздравляет олимпийского призера Александра Дитятина (слева) на XXII Олимпийских играх в Москве

Со многими спортсменами их разных стран гимнаст поддерживает отношения и сейчас. Встречается, если оказывается за границей, а они в Москве или Санкт-Петербурге. Как во время последнего "Кубка Александра Дитятина" по спортивной гимнастике в Петербурге, куда приезжал немецкий гимнаст, призер Олимпиады в Монреале в 1976 году, а ныне депутат Бундестага Эберхард Гингер.

"Мы с Эберхардом встретились на кубке, потом он приехал ко мне домой в гости - посидели, поговорили. Эберхард хорошо по-русски говорит". О спорте, уверяет бывший гимнаст, говорили меньше всего – тем для разговоров хватает. В конце концов, Гингер ныне немецкий парламентарий, отвечающий в законодательном органе Германии за образование и спорт, а Дитятин заведует кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена в Санкт-Петербурге.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova