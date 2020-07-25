Олимпийский размах: что строили в Москве к играм-80 помимо стадионов

К 1980 году в Москве были введены в эксплуатацию не только грандиозные спортивные комплексы, но и многочисленные объекты инфраструктуры.

Для проживания спортсменов был предпринят совершенно небывалый в мировой истории шаг – построен целый жилой микрорайон. Облик столицы СССР существенно изменился.

Олимпийская деревня: рай за высоким забором

Решение о строительстве на юго-западе Москвы специального микрорайона для спортсменов, было принято в 1974 году, когда Международный Олимпийский комитет дал право СССР провести игры. Было очевидно, что имеющиеся в Москве гостиницы не справятся с потоком спортсменов и туристов. Положение не спасало даже решение о возведении свыше десяти гостиниц и отельных комплексов. Строительство Олимпийской деревни началось в 1977 году.

Изначально рассматривалось несколько проектов будущего спортивного микрорайона. По одному из них, дома для гостей Москвы должны были стать круглыми. Также предполагалось размещение Олимпийской деревни на востоке столицы СССР, в районе Измайлово. Однако решено было строить микрорайон на юго-западе, поближе к спорткомплексу "Лужники". С застройкой тоже решили не экспериментировать и сделать ее стандартной. На месте будущей Олимпийской деревни располагалось три сельских населенных пункта - Тропарёво, Никулино и Никольское. Деревянные дома этих сел снесли. Уцелел только деревенский храм Тропарёва.

"Сама Олимпийская деревня была обычным для тех лет микрорайоном, - говорит историк Амирам Григоров. – Но с несколькими исключениями. Дома сдавались в эксплуатацию вместе со всей обстановкой – мебелью, телевизорами, светильниками. Для спортсменов высокого роста – баскетболистов, волейболистов – были установлены специальные кровати, размером больше среднего!".

Всего было возведено около сорока зданий. Из них – восемнадцать огромных по тем временам 16-этажных жилых комплексов. Были оборудованы отдельные здания дирекции, культурного центра, торгового центра, столовой на 4 тысячи человек и тренировочной базы.

Впоследствии здание дирекции стало Музеем обороны Москвы, культурный центр – концертным залом. На месте столовой некоторое время была автоматическая телефонная станция, впоследствии снесенная.

"Также в Олимпийской деревне предполагался работающий фонтан, - говорит Амирам Григоров. – Однако доделать его не успели, и он так и не заработал. Даже после Олимпиады. Фонтан был центром Олимпийской деревни. Рядом с ним располагались магазины, дискотека и кафе "У фонтана". Вход в это кафе был платным и составлял серьезную по тем временам сумму 2 рубля. Однако гость, заплативший за вход, совершенно бесплатно получал два молочных коктейля, сделанных на установке "Воронеж-2".

Для большинства советских граждан вход в Олимпийскую деревню был закрыт. Она была обнесена забором, а на КПП осуществлялся строгий контроль.

"Сохранились воспоминания работницы службы спортивной информации Олимпийской деревни, - говорит Амирам Григоров. - Пока не было спортсменов, советские граждане могли пообедать и поужинать в столовой, полной дефицитных товаров. В ассортименте были крабы, йогурты, пакетированный сок. Причём, всё давали в одноразовой посуде. Пластиковые ложечки и ножи работники Олимпийской деревни забирали домой в качестве диковин. Кто успел, тот сходил к зубным врачам - самым лучшим на то время, работавшим с импортными материалами. А вот в магазинах разрешалось делать покупки только спортсменам".

В Олимпийской деревне постоянно давали концерты звезды отечественной эстрады. Бары – тоже потрясали воображение советского человека. Там можно было попробовать виски или сухой мартини.

Гостиница "Космос": советский хай-тек

Фешенебельная гостиница на проспекте Мира, недалеко от главного входа на ВДНХ, открылась за год до Олимпиады. На ее открытии 18 июля 1979 года выступала суперзвезда международного уровня – Джо Дассен. И действительно, для СССР тех лет гостиница "Космос" была чем-то невероятным. Гостиница строилась югославскими строителями по французскому проекту.

© Sputnik / А. Предыбайло Здание гостиницы "Космос".

"Впервые в отечественной практике в здании появились трехкамерные стеклопакеты, - рассказывает историк архитектуры Анна Броновицкая. – Система датчиков по всему фасаду следила за прогревом его частей и регулировала температуру в номерах. Более того, в гостинице работал бельепровод, доставлявший чистые простыни, впервые появились пластиковые карты вместо ключей. К слову, этими карточками можно было расплачиваться в пределах гостиницы. Работал здесь и первый в Советском Союзе боулинг".

Здание неспроста имеет полукруглую форму, названную в народе "пол-стакана". Согласно первоначальному замыслу, гостиница должна была зеркально отражать полукруглый вход на ВДНХ.

"Однако поставить гостиницу напротив выставки не получилось, - говорит Анна Броновицкая. – С юга участок подпирала улица Космонавтов, застроенная согласно Генплану 1935 года, а придвигать космос вплотную к проспекту Мира не стали. Поэтому здание сместилось вбок, утащив за собой и ось симметрии".

"Измайлово": гигант с богатой историей

В 1980 году, специально к Олимпиаде, был открыт один из крупнейших гостиничных комплексов мира "Измайлово". Строительство длилось семь лет. Вместимость гостиничного комплекса – 5 тысяч номеров.

"Гостиничный комплекс по тем временам был фешенебельным. Это крайне суровый функционализм. Стоит признать, что измайловские гостиницы своей исключительной вместимостью очень помогли. Во время Олимпиады там останавливались целые делегации", - поясняет Амирам Григоров.

© Sputnik / М. Барабанов Гостиничный комплекс "Измайлово".

В 90-е годы практически весь гостиничный комплекс работал на обслуживание Черкизовского рынка. Номера использовались вместо складов. Ситуация изменилась после закрытия торговых точек. Сейчас корпуса ГК "Измайлово" принадлежат разным владельцам. Все они возобновили свою работу в качестве отелей.

Центральный дом туриста: хитрый небоскреб

К Олимпиаде-80 неподалеку от Олимпийской деревни возвели самую высокую гостиницу Москвы – Центральный дом туриста. Над юго-западной оконечностью Ленинского проспекта выросла громадина в 35 этажей и высотой 138 метров.

"Гостиница самая большая не только по этажности, - говорит историк архитектуры Анна Броновицкая. – Ее стилобат (цокольная основа) – тоже самый протяженный в Москве и составляет 128 метров. Стилобат параллелен проспекту, а вот башня гостиницы развернута под углом 45 градусов".

По словам историка, сделано это не для внешнего эффекта, а сугубо из практических соображений. Окна башни ориентированы по оси "север-юг", и это значит, что постояльцы номеров избавлены от солнца, которое может палить в окно утром или вечером.

© Sputnik / Борис Приходько Гостиница "Центральный Дом туриста".

"Смотреть с высоты небоскреба было не на что, - признает Броновицкая. – Не случайно именно Тропарево показано в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" как образец унылой, типовой застройки. Но дух от высоты все равно захватывало. Поэтому архитекторы пошли на достаточно рискованный шаг и разместили на самом верхнем этаже ресторан".

"Большой открытый пандус позволял автомобилям въезжать непосредственно на второй этаж, прямо к стойке регистрации, - говорит Анна Броновицкая. – Правда сразу после Олимпиады пандус был закрыт, и больше не заработал. Номера были аскетичны – например, ванн в номерах не было. Тем не менее, были оборудованы киноконцертный и спортивный залы, кафе, бары, рестораны, библиотека, бассейн".

В 2009 году Центральный дом туриста пережил реконструкцию, и сейчас является достаточно комфортным, но уже лишенным советской индивидуальности местом.

Пресс-центр: незримая симметрия

До самого конца 70-х годов XX века Садовое кольцо на участке Зубовского бульвара оставалось нетронутым современной застройкой. Над пространством доминировала достаточно большое здание Провиантских складов (ныне Музей Москвы). Здание Олимпийского пресс-центра сооружали ультрасовременным (по меркам 1980 года). От журналистского комфорта во многом зависела репутация страны.

"Кабинеты были оборудованы новейшей техникой (современными пишущими машинками), - говорит историк архитектуры. - Были созданы комфортные конференц-залы с телемониторами прямого эфира, пространства делового общения, кафе, рестораны. Работал легендарный валютный бар, попасть в который мечтали многие москвичи. Также здесь располагалась самая большая в Москве фотолаборатория, работали почта, телеграф, телетайп и факс".

Кстати, это мало кто замечает, но здание на Зубовском бульваре, 4 образует единый ансамбль с Провиантскими складами. Если те представляют собой три глухих объема, расширяющиеся книзу, то из здания пресс-центра эти объемы словно бы вынуты, образуя внутренние дворы.

© Sputnik / Владимир Акимов Главный пресс-центра XXII летних Олимпийских игр.

"Пресс-центр имел наследника, - говорит Анна Броновицкая. – Сразу после Олимпийских игр в здание въехало АПН (Агентство печати "Новости"), правопреемник Совинформбюро и главный международный рупор СССР. Агентству повезло. В начале 70-х годов его хотели разместить на "выселках" - на пересечении Ленинского проспекта с улицей Обручева. Это, естественно, не соответствовало престижности агентства, работать в котором мечтал каждый журналист-международник".

Сейчас в здании располагается Международное информационное агентство "Россия сегодня", важной составной частью которого является агентство Sputnik.

Центр международной торговли: советско-американское строение

В 1980 году было открыто здание Совинцентра, ныне известного как Центр международной торговли. Строили его совместно с американцами. США представлял миллиардер Арманд Хаммер, заключавший контракты еще с Владимиром Лениным. Возглавлял группу архитекторов главный архитектор Москвы Михаил Посохин. Американскую сторону представляла компания Welton Becket, известная своими офисными и гостиничными зданиями.

"В портфолио этой фирмы был и первостепенный аттракцион – гостиница в парке Disney World во Флориде, - говорит историк архитектуры Анна Броновицкая. – Не исключено, что площадку для будущего здания выбрал именно Арманд Хаммер. Это был железнодорожный двор на Краснопресненской набережной. Прямо через реку была карандашная фабрика, основанная самим Хаммером еще в 1926 году".

Строительство велось советскими и американскими рабочими.

© Sputnik / Р. Бениаминсон Центр международной торговли.

"Проект Центра международной торговли реализован заметно качественнее, чем большинство московских зданий того времени, - отмечает Анна Броновицкая. – Не допускалось халтурного обращения с дорогими импортными материалами. Стальной каркас, облицовочные панели с противопожарным слоем, алюминиевые переплеты и тонированные стекла – это появилось в Москве впервые".

Совинцентр представлял по тем временам нечто небывалое.

В двадцатиэтажной башне размещались представительства зарубежных компаний. К ней был пристроен отель на 600 номеров, а также комплекс апартаментов для иностранцев, постоянно живших в Москве. Многие представители зарубежных СМИ в дни Олимпиады поселились именно в этом комплексе.

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