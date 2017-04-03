Взлеты и падения людей с ограниченными возможностями в попытках трудоустроиться

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

На сегодняшний день трудно найти работу человеку с особыми потребностями, несмотря на то, что есть закон, который регламентирует их право трудоустройство. Корреспондент Мифтахов Максим ощутил это на себе, попробовав устроиться на работу, которая вполне могла бы подойти человеку с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Перечень вакансий был самым разнообразным: переводчик с русского, румынского, телефонный оператор, распространитель рекламы, редактор и журналист.

Первым местом, куда обратился корреспондент, была компания, которая занимается продажами за границу по телефону. На собеседовании необходимо было заполнить стандартную анкету, указав место, дату рождения и причину трудоустройства. После заполнения анкеты ему пообещали перезвонить, но звонка не поступило.

После этого корреспондента заинтересовала вакансия рерайтера (обработка текста) в одном из частных СМИ. Были указаны следующие требования – знание русского, румынского языков, навыки работы за компьютером. Резюме с контактными данными было отправлено, но и тут без результатов.

Следующая вакансия — распространитель рекламы. Здесь работодатели поинтересовались, не будут ли служебные обязанности физически сложными для соискателя, а впоследствии и вовсе отказали. Таким образом, из трех работодателей ни один не захотел нанимать сотрудника с ограниченными возможностями.

Однако, есть примеры, доказывающие обратное.

Ксения Семенчук: "Кто, если не я"

32-летняя Ксения Семенчук с детства является слабовидящей. Несмотря на это, она ведёт достаточно активный образ жизни. Ксения – счастливая жена и любящая мать, которая в свободное от работы время пишет песни. Она также – сотрудник Организации объединённых наций (ООН).

Несмотря на "нечеткое" видение мира, она точное знает, как преодолевать испытания.

"Будучи ещё школьницей, родители отдали меня в обычную школу, где мою маму спросили, как она будет учиться, если она практически не видит. Но благодаря моей маме меня взяли, и моя учительница заметила то, что я очень много беру памятью. Таким образом, меня научили читать", — рассказывает Ксения.

Работать она начала волонтером в Обществе незрячих. Сейчас она специализируется на сфере прав человека в представительстве ООН в Молдове

"Мой девиз по жизни – кто, если не я", — признается Ксения

Сергей Долашкану: "Я хочу быть как все"

У каждого человека есть права на медицинскую помощь, на образование и жизнь, но не все они соблюдаются. Пример 25-летнего Сергея Долашкану – яркое тому подтверждение. Образование ему пришлось получать самостоятельно, так как учебное заведение отказало предоставлять ему свои услуги.

"Когда я хотел поступить в университет, меня отказались брать, мотивируя тем, что я на коляске, а у них нет условий для того, чтобы я комфортно себя чувствовал. Когда я спросил: "А если меня будут сопровождать, вы меня примете?", то на мой вопрос последовало молчание, а за ним и просьба покинуть вуз. Мне пришлось самому постигать специальность", — рассказал молодой человек.

По словам Сергея, работа есть, но до нее очень сложно добраться, так как город не адаптирован для людей с особыми потребностями.

"Единственное, о чём я мечтаю, чтобы с нами считались и принимали нас такими, какие мы есть", – заключил Сергей.

Виктория Боцан: "Никогда не надо отчаиваться"

Виктории 25 лет, у нее проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Девушка окончила мастерат факультета журналистики и сейчас является менеджером ассоциации "Мотивация" по связям с общественностью.

"С работой было непросто, но я устроилась в ассоциацию "Мотивация", которая занимается помощью людям с особыми потребностями. В 2016 году ассоциация помогла более 20% ребят с ограниченными возможностями", — отметила Виктория Боцан.

Устроиться на работу, по ее мнению, это хорошее начало для Молдовы.

"Мы медленно, но верно идём к адаптации для людей с особыми потребностями. Появились новые инструменты защиты, это и Совет по предотвращению дискриминации, и поправки в Трудовом кодексе", – уточнила Виктория.

Одна из них, кстати, гласит, что работодатели, которые не решаются принимать на работу людей с ограниченными возможностями, будут оштрафованы на суму от 12 до 15 тысяч леев.

Поправки приняты, но можно убедиться, что они не работают. Поэтому особенным людям приходится уповать на свою настойчивость и людей, которые все-таки руководствуются буквой закона и гуманистических ценностей.

Стоит отметить, что согласно статистике Совета по предотвращению дискриминации, был зарегистрирован лишь один случай нарушения права людей с ограниченными возможностями на трудоустройство.



