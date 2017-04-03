Куда катится мир, или как остановить деградацию молодежи

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Еще буквально 15 лет назад люди радовались появлению смартфонов, компьютеров и верили в то, что технический прогресс ведет их к великому светлому будущему. И действительно, большинство изобретений чудо-техники позволило значительно облегчить жизнь. Складывается впечатление, что современные дети начинают умело пользоваться различными гаджетами значительно раньше, чем говорить. Еще чуть-чуть и, кажется, мы станем теми самыми "гостями из будущего", которых показывали в фильмах, снятых в 90-е годы прошлого столетия.

Так что же случилось? Почему люди все равно остаются недовольными собой и окружающим миром?

Технический прогресс больше не радует, и мы начинаем ностальгировать по тому времени, когда друзей приходилось звать, выходя во двор, а не звоня по мобильному телефону. Хочется задать себе вопрос "Что происходит с современной молодежью?". И ответ на этот вопрос, к сожалению, ничуть не весел – она деградирует.

Почему это происходит? Во-первых, это отсутствие родительского контроля. Родители зачастую не знают, как живет и чем занимается их ребенок. Они сами себе создают иллюзию того, что их чадо – существо разумное, а если после очередной вечеринки маму с папой в полицию не вызвали – уже хорошо. Современные родители забыли о том, что именно они должны воспитывать ребенка, а не компьютер и социальные сети. Гораздо проще дать малышу заветный гаджет, и он перестанет вас беспокоить. Чаще всего это приводит к тому, что к подростковому возрасту ребенок начинает выходить из-под контроля, он уже сам мнит себя взрослым, самостоятельным человеком, а родителям и невдомек, что виной всему – послабления в воспитании, которые они допускали ранее.

Современная молодежь забыла о том, что такое искусство. А ведь именно оно обогащает внутренний мир человека. Действительно, зачем тинейджерам ходить в театры, музеи, когда все, что угодно, можно сейчас найти в интернете? Могу с уверенностью сказать, что большая часть современной молодежи даже не знает о такой, казалось бы мелочи, как правила поведения в общественных местах. Что можно сказать об уровне культурного развития молодежи, если, заходя в общественный транспорт, можно увидеть целующиеся у всех на виду парочки, в театре молодые люди считают верхом остроумия давать вслух нелепые комментарии. Причины такого поведения опять же нужно искать в семье и воспитании.

Однако, это еще не самое страшное, что может себе позволить современная молодежь.

В качестве примера, доказывающего процесс морального разложения общества, хотелось бы вспомнить нашумевшую историю, произошедшую в Молдове в конце 2016 года. В один из декабрьских вечеров компания пьяных подростков из Страшен жестоко убила свою 14-летнюю подругу. После этого они спрятали тело, и каждый вечер приходили проверять на месте ли оно. Невозможно понять, чем руководcтвовались молодые люди, совершая это преступление. И эти нелюди – практически наши ровесники, так сказать – "будущее нации"!

Еще одна шокирующая история, произошедшая в Молдове: в сети опубликовали видео, в котором школьник из Шолданешт зверски убил котенка. На глазах у своих друзей он швырял несчастное животное о землю, до тех пор, пока оно не лишилось жизни.

Разве при достойном воспитании ребенку могло бы прийти в голову развлекаться подобным образом?

"Как правило, в этот слой деградирующей молодежи чаще всего попадают дети из неблагополучных семей, и дети из слишком обеспеченных семей. Они предоставлены сами себе, и родительский контроль полностью отсутствует. Для того, чтобы с этим бороться, прежде всего нужна заинтересованность государства. Ведь деградация начинается с духовного разложения, и если государство не ставит своей целью духовное развитие граждан, то ничего с этим сделать уже нельзя" — говорит психолог Наталья Райлян.

К несчастью, в стране сложилась такая ситуация, что люди вынуждены выезжать за границу, дабы заработать деньги на достойное существование, при этом оставляя своих детей на попечение бабушек-дедушек, родственников или знакомых. Получая "легкие" деньги от родителей, дети перестают их ценить, и начинают думать, что все в жизни дается так же легко.

Основная проблема заключается в том, что молодежь перестает во всем видеть смысл: в образовании, в жизни. 12 лет они "отсиживают" в школе, получая якобы "полезные знания", затем идут в институт, из которого выходят совершенно не подготовленными к работе "специалистами". Молодые люди в большинстве своем абсолютно не самостоятельны, да и о какой самостоятельности может идти речь, если им приходится сидеть за партой почти до двадцати лет?

Из всего этого можно сделать вывод: изменить систему ценностей, моральные принципы и образ жизни целого поколения за короткий период времени невозможно, для этого необходимы годы и целый ряд мер, которые должны предпринять все, кто ответственен за судьбу страны и её граждан. Ведь если молодые люди будут видеть перспективу и возможность достойно жить на Родине, они перестанут уезжать за границу в поисках лучшей доли. А для этого дома должны быть созданы все необходимые условия для работы, отдыха и развития молодежи. Но многое в этом процессе зависит и от самих людей.

Согласитесь, для того, чтобы вместо планшета вложить ребенку в руки добрую книжку, которую он прочтет вместе с мамой, больших денег и государственных программ не нужно. И для того, чтобы всей семьей в выходной день сходить на спектакль, тоже. И конечно, мы сами, те, кому сегодня 18- 20 лет, должны задумываться о своем будущем и о том, в каком мире хотим жить, создавать семьи и растить собственных детей. В связи с этим хочу напомнить слова классика: "Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Страшно представить, до чего мы можем докатиться, если позволим деградации погубить наши мечты о лучшей жизни. Я для себя выбираю другой путь. А вы? Давайте помнить о том, что мы — будущее нашей страны, и это не пустые слова.