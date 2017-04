История Кишинева.Улица Христо Ботева

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

1967 год. Бабушка.

And I Love Her

Советский Союз. "Битлз" официально запрещены. Однако если в обед поймать передачу "По заявкам радиослушателей", то иногда можно услышать что-то из "битлов". Бабушка- а в ту пору юная девушка по имени Людмила, очарована теми немногими песнями, которые ей удалось услышать. Она не понимает ни одного слова из волшебной мелодии,звучавшей из радиоточки, ведь в те времена в школах не учили английский. Юная Людочка учила немецкий, который тогда был обязателен к преподаванию в школах.

Девушка трудится в сельской аптеке, куда ее послали на работу после окончания кишиневского медучилища. С часу до двух у нее перерыв на обед и она вправе закрыть аптеку и зайти к квартирной хозяйке пообедать. Но вдруг из "точки" вновь польется божественная мелодия?

Ранняя осень…Еще очень тепло, но уже золотятся деревья в живописном селе Романешты, где и находится эта ветхая, одноэтажная, но такая нужная жителям села аптека, где работает Люда. И вот дивная мелодия, вырываясь из радиоприемника, летит над нереально красивой долиной Реута. Долетит ли она до Кишинева, где девушку в старенькой, но уютной квартирке в самом сердце Верхнего Центра ждет мама? Девушка вздыхает, но красота мелодии заставляет ее забыть на минуту о родном городе, где ее ждут друзья, о 60 рублях зарплаты, которых с трудом хватает только на еду в месяц и о том, что отрабатывать осталось еще долгих два года. А в 8 вечера, кода зажигаются звезды в темном звездном небе, Люда закрывает аптеку и идет к уютному сельскому домику, обвитому спелым виноградом, где она снимает комнату, и в такт ее шагам все еще звучит:

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her…..

1992 год.Мама.

While my guitar gently weeps.

Резкий звонок будильника и рыжеволосая девушка, медленно потягиваясь, спускает длинные балетные ноги на ковер. В голове вертится фраза из песни "Битлз", услышанной ею на вчерашней вечеринке:

I look at the floor and I see it needs sweeping…..

"Действительно, неплохо было бы ковер пропылесосить или хотя бы подмести", — думает девушка.

Но не сегодня, нет, явно не сегодня. Сегодня у нее практика в школе, она ведь студентка последнего курса Госуниверситета. Ей предстоит провести 6 своих уроков плюс классный час, а потом… потом ее будет ждать парень. Вспомнив об этом, белокожая красавица морщится, парень ей совсем — совсем не нравится. Но… обещала уже, а не сдерживать свои обещания не в ее правилах. Ей 21 год. Жизнь в самом начале, но страна, в которой она родилась, перестала существовать и весь привычный мир рушится у нее на глазах. Друзья массово уезжают за рубеж и фраза "Эмигрирую в Америку" рассматривается так, как если бы произносящий покрутил перед окружающими ключами от рая. Девушка, а ее зовут Алена, тоже может уехать, ведь она молода красива, но почему она должна покидать любимый город? К тому же здесь остаются мама и больная, старенькая бабушка. Нет, это не вариант, хотя перспективы найти хоть какую-то работу после окончания Университета сводятся практически к нулю.

Занятая своими невеселыми мыслями, Алена подходит к газовой плите и ставит чайник на огонь. Всего месяц как закончилась война на Днестре, и в их доме наконец-то появился газ. До этого они кипятили воду для чая на костре, который горел днем и ночью во дворе их типовой пятиэтажки…

Этим сентябрьским солнечным днем, отчитав свои уроки, девушка нехотя выйдет на школьное крыльцо, чтобы встретиться с парнем, назначившим ей свидание. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что парень пришел не один а с другом, у которого из-за пазухи выглядывала пластинка "Битлз" Ну, впрочем,это уже начало совсем другой истории. Достаточно сказать, что уже через 3 месяца Алена выйдет замуж. Правильно, за друга того не нравившегося ей парня- за моего папу.

2017 год. Я.

Something.

Я часто думаю о том, что музыку "Битлз" можно назвать гимном не только XX, но и XXI века. Как удалось 4 парням из обычных и даже (в отдельных случаях) проблемных семей из провинциального Ливерпуля так затронуть сокровенные струны души молодых людей из разных стран и эпох? Мне 17, и кто знает, что ждет меня впереди. Все так зыбко и туманно и с личной жизнью, и с вопросом трудоустройства И, наверное, эта строфа из "Битлз" как нельзя лучше описывает мое мироощущение на настоящий момент:

You're asking me will my love grow

I don't know, I don't know

You stick around now it may show

I don't know, I don't know