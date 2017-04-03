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ветряные мельницы

Сражение с ветряными мельницами

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Конкурс "Перспектива"
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Конкурс "Перспектива — 2017". Голосование в номинации "Статьи" (14)
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Конкурсная работа в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья". Автор - Елена Стоева

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

КВН УЖЕ НЕ ТОТ

Первая суббота февраля — встреча выпускников.

В моем случае — небольшой юбилей — 5 лет, как я и мои одногруппники успешно защитились и покинули родные стены любимого б̶у̶ф̶е̶т̶а̶ университета.

Решив отпраздновать это событие, мы решили сперва встретиться с преподавателями, поблагодарить их за терпение, критику, помощь.

Воспоминания, шутки, казусы, много студенческих историй от наших (когда-то очень строгих, как нам казалось) преподавателей. Встреча удалась!

Вот мы делаем несколько фото "на память", практически стоим в дверях, как одна из преподавателей говорит, что все мы были очень старательными студентами и она жалеет, что нынешнее поколение — уже не то.

СТОП.

Я точно помню, что я это уже слышала. Анжела Ивановна, Вы же уже говорили нам эти слова — лет 8 назад. Только тогда — "не тем" поколением были мы, а идеальными студентами были старшие курсы!

КВН уже не тот.

Докторская колбаса сейчас без мяса.

БИ-2 в 2000-х выпускали больше хитов.

Не те цели и приоритеты, не те моральные ценности.

Мне 27 лет и для кого-то я все еще "не то". Так может проблема не в современных методах воспитания, а в отказе людей развиваться и совершенствоваться вместе с новыми технологиями и открытиями?

ОБРАЗОВАНИЕ. РАБОТА. СЕМЬЯ.

Когда мне было 14 лет, я украдкой смотрела "Секс в большом городе" в 10 часов вечера. Все это было большой тайной, потому как, по мнению мамы, телевидение, да тем более такой развратный сериал, мешал мне в моем главном предназначении — учебе.

Ведь в годы юности моих родителей, поступление в вуз — было не просто желанием или стандартной процедурой по завершению школы, а скорее мечтой. Из-за плохой успеваемости, большого конкурса на место и вероятности "не поступить" с первой попытки — можно было потерять год или же все-таки поступить, но не на ту специальность, которую бы хотелось.

Тогда, лет 30 назад, самое замечательное, что только могло произойти с выпускницей школы — это поступление в хороший вуз, получение серьезной специальности, трудоустройство в стабильную компанию и только потом — семья, дети.

Поэтому, поработав над своими ошибками и упущениями, родители вкладывали в нас с сестрой максимум усилий. Все то, что не удалось в свое время достичь им — они прививали нам.

Логично. У каждого из нас есть свой план действий:

  • Если в детстве у вас было мало игрушек, вы сделаете все возможное, чтобы у ваших детей их было много.
  • Если вас не отпускали в летний лагерь вместе с друзьями — значит ваш ребенок точно поедет отдыхать в лучший приключенческий центр.
  • Если вам не разрешали встречаться с мальчиком/девочкой — вы то уж точно не будете препятствовать первой любви.

И вроде все хорошо, все правильно. Кто как не самые близкие люди советуют лишь то, что пойдет нам во благо?

Но будет ли видение лучшей жизни таким же замечательным и актуальным через 15-20 лет?

Что касается меня, то сбой в системе все же произошел.

ПОРА. ПОРА. ПОРА.

Семья — это самые любимые, обожаемые и преданные люди. Моя семья — это мои родители, сестра и племянник. Где же мой муж?

"Пора. Пора. Пора." — такое поздравление я получила в свой день рождения от одного из коллег на работе. Три слова и крепкое рукопожатие.

Но у меня, как и у многих моих ровесников, сейчас немного другая цель.

Мне нравится заводить новые необычные знакомства — принимая гостей через couchsurfing.com.

Мне нравится посещать концерты любимой группы.

Мне нравится преодолевать свои страхи. И решение воспользоваться предложением опытного роупджампера и прыгнуть с 80-метрого здания — я всегда буду вспоминать с учащенным сердцебиением.

Мне нравится наполнять свою жизнь необычными событиями.

У каждого свои ценности. Если в вашем понимании, счастье — это успешная карьера или загородный дом, полный детей, или ночевка под звездами в экзотической стране — это не значит, что о том же мечтают и ваши близкие.

ЖИЗНЕННЫЕ ДИЛЕММЫ

Родителей никто не учил быть родителями.

Их действия обусловлены заботой, любовью и желанием сделать жизнь своих детей более обеспеченной, яркой и счастливой.

Советы родителей всегда подпитаны собственной болью, ошибками, предательством, опытом.

Но советовать и принимать решение за собственных детей — это разные вещи.

Набив свои "шишки" — родители пытаются создать для детей лучшие условия и лучшее будущее:

  • Выбирают "подходящих" друзей.
  • Проверяют историю запросов на компьютере.
  • Отчитывают за плохое поведение.

Все эти "жизненные дилеммы" родителям необходимо решать в различные моменты взросления подростков.

"Мы не одобряем его/ее поступков потому, что неравнодушны. Неужели это не очевидно?"

"Почему сын/дочь не может увидеть во мне не узколобость, не консерватизм или осторожность, а заботу?"

Иногда, чтобы найти общий язык с подростком, достаточно предоставить ему свободу.

И что бы ни решил предпринять подросток — это должен быть его осознанный выбор, но никак не навязанное мнение. Выбор, за который он будет нести ответственность, а не прятаться за родительской слепой любовью и деньгами.

Хочешь свободы? Будь добр, приготовься держать удар. Самостоятельно.

СРАЖЕНИЕ С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ

В каждой семье случаются разногласия, и это естественно. Родители уверены в своей правоте. Дети уверены, что уже достаточны самостоятельны. Так зарождается эгоизм в семье — забота о своих потребностях, не считаясь с интересами близких людей.

Как решать семейные проблемы? Универсальных методов не существует, есть только рекомендации:

1.     Признание. Проблемы современных родителей и детей всегда есть, но родители не хотят это признавать, а подростки пытаются уйти от неприятного разговора.

2.     Саморазвитие. Ошибки и их самостоятельное исправление — самый важный этап в процессе формирования личности. Разрешите ребенку ошибиться.

3.     Мнение. Уважайте и считайтесь с мнением друг друга. Взаимоотношения в семье основываются на уважительности, почитании. Поддержка, а не тягостная обязанность.

4.     Сбалансированная система обязанностей и прав. У подростка, как и у родителя, есть право на личную жизнь. Не входите друг к другу в комнату без стука. Не трогайте личные вещи. Не подслушивайте телефонные разговоры.  Оставьте друг за другом право выбора друзей, одежды, музыки.

5.     Станьте терпимее к недостаткам друг друга. Не унижайте, а поддерживайте. Не вступайте в бесконечные споры и не допускайте молчаливой, «холодной» войны.

6.     Команда. Не ограждайте детей от горестей и радостей взрослого человека, а делайте соучастниками ваших переживаний. Прямо и смело, давая доступные разъяснения. Не запугивайте, не сгущайте краски, поделитесь своими надеждами. Все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех.

Проблемы современных родителей и детей, всегда были, есть и будут. Не требуйте друг от друга только правильных поступков, помните, что все совершают ошибки.

Не сражайтесь с ветряными мельницами. Просто не создавайте их. Человека не надо спасать. Каждый вправе жить так как он хочет.

Тема:
Конкурс "Перспектива — 2017". Голосование в номинации "Статьи" (14)
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