Сражение с ветряными мельницами

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КВН УЖЕ НЕ ТОТ

Первая суббота февраля — встреча выпускников.

В моем случае — небольшой юбилей — 5 лет, как я и мои одногруппники успешно защитились и покинули родные стены любимого б̶у̶ф̶е̶т̶а̶ университета.

Решив отпраздновать это событие, мы решили сперва встретиться с преподавателями, поблагодарить их за терпение, критику, помощь.

Воспоминания, шутки, казусы, много студенческих историй от наших (когда-то очень строгих, как нам казалось) преподавателей. Встреча удалась!

Вот мы делаем несколько фото "на память", практически стоим в дверях, как одна из преподавателей говорит, что все мы были очень старательными студентами и она жалеет, что нынешнее поколение — уже не то.

СТОП.

Я точно помню, что я это уже слышала. Анжела Ивановна, Вы же уже говорили нам эти слова — лет 8 назад. Только тогда — "не тем" поколением были мы, а идеальными студентами были старшие курсы!

КВН уже не тот.

Докторская колбаса сейчас без мяса.

БИ-2 в 2000-х выпускали больше хитов.

Не те цели и приоритеты, не те моральные ценности.

Мне 27 лет и для кого-то я все еще "не то". Так может проблема не в современных методах воспитания, а в отказе людей развиваться и совершенствоваться вместе с новыми технологиями и открытиями?

ОБРАЗОВАНИЕ. РАБОТА. СЕМЬЯ.

Когда мне было 14 лет, я украдкой смотрела "Секс в большом городе" в 10 часов вечера. Все это было большой тайной, потому как, по мнению мамы, телевидение, да тем более такой развратный сериал, мешал мне в моем главном предназначении — учебе.

Ведь в годы юности моих родителей, поступление в вуз — было не просто желанием или стандартной процедурой по завершению школы, а скорее мечтой. Из-за плохой успеваемости, большого конкурса на место и вероятности "не поступить" с первой попытки — можно было потерять год или же все-таки поступить, но не на ту специальность, которую бы хотелось.

Тогда, лет 30 назад, самое замечательное, что только могло произойти с выпускницей школы — это поступление в хороший вуз, получение серьезной специальности, трудоустройство в стабильную компанию и только потом — семья, дети.

Поэтому, поработав над своими ошибками и упущениями, родители вкладывали в нас с сестрой максимум усилий. Все то, что не удалось в свое время достичь им — они прививали нам.

Логично. У каждого из нас есть свой план действий:

Если в детстве у вас было мало игрушек, вы сделаете все возможное, чтобы у ваших детей их было много.

Если вас не отпускали в летний лагерь вместе с друзьями — значит ваш ребенок точно поедет отдыхать в лучший приключенческий центр.

Если вам не разрешали встречаться с мальчиком/девочкой — вы то уж точно не будете препятствовать первой любви.

И вроде все хорошо, все правильно. Кто как не самые близкие люди советуют лишь то, что пойдет нам во благо?

Но будет ли видение лучшей жизни таким же замечательным и актуальным через 15-20 лет?

Что касается меня, то сбой в системе все же произошел.

ПОРА. ПОРА. ПОРА.

Семья — это самые любимые, обожаемые и преданные люди. Моя семья — это мои родители, сестра и племянник. Где же мой муж?

"Пора. Пора. Пора." — такое поздравление я получила в свой день рождения от одного из коллег на работе. Три слова и крепкое рукопожатие.

Но у меня, как и у многих моих ровесников, сейчас немного другая цель.

Мне нравится заводить новые необычные знакомства — принимая гостей через couchsurfing.com.

Мне нравится посещать концерты любимой группы.

Мне нравится преодолевать свои страхи. И решение воспользоваться предложением опытного роупджампера и прыгнуть с 80-метрого здания — я всегда буду вспоминать с учащенным сердцебиением.

Мне нравится наполнять свою жизнь необычными событиями.

У каждого свои ценности. Если в вашем понимании, счастье — это успешная карьера или загородный дом, полный детей, или ночевка под звездами в экзотической стране — это не значит, что о том же мечтают и ваши близкие.

ЖИЗНЕННЫЕ ДИЛЕММЫ

Родителей никто не учил быть родителями.

Их действия обусловлены заботой, любовью и желанием сделать жизнь своих детей более обеспеченной, яркой и счастливой.

Советы родителей всегда подпитаны собственной болью, ошибками, предательством, опытом.

Но советовать и принимать решение за собственных детей — это разные вещи.

Набив свои "шишки" — родители пытаются создать для детей лучшие условия и лучшее будущее:

Выбирают "подходящих" друзей.

Проверяют историю запросов на компьютере.

Отчитывают за плохое поведение.

Все эти "жизненные дилеммы" родителям необходимо решать в различные моменты взросления подростков.

"Мы не одобряем его/ее поступков потому, что неравнодушны. Неужели это не очевидно?"

"Почему сын/дочь не может увидеть во мне не узколобость, не консерватизм или осторожность, а заботу?"

Иногда, чтобы найти общий язык с подростком, достаточно предоставить ему свободу.

И что бы ни решил предпринять подросток — это должен быть его осознанный выбор, но никак не навязанное мнение. Выбор, за который он будет нести ответственность, а не прятаться за родительской слепой любовью и деньгами.

Хочешь свободы? Будь добр, приготовься держать удар. Самостоятельно.

СРАЖЕНИЕ С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ

В каждой семье случаются разногласия, и это естественно. Родители уверены в своей правоте. Дети уверены, что уже достаточны самостоятельны. Так зарождается эгоизм в семье — забота о своих потребностях, не считаясь с интересами близких людей.

Как решать семейные проблемы? Универсальных методов не существует, есть только рекомендации:

1. Признание. Проблемы современных родителей и детей всегда есть, но родители не хотят это признавать, а подростки пытаются уйти от неприятного разговора.

2. Саморазвитие. Ошибки и их самостоятельное исправление — самый важный этап в процессе формирования личности. Разрешите ребенку ошибиться.

3. Мнение. Уважайте и считайтесь с мнением друг друга. Взаимоотношения в семье основываются на уважительности, почитании. Поддержка, а не тягостная обязанность.

4. Сбалансированная система обязанностей и прав. У подростка, как и у родителя, есть право на личную жизнь. Не входите друг к другу в комнату без стука. Не трогайте личные вещи. Не подслушивайте телефонные разговоры. Оставьте друг за другом право выбора друзей, одежды, музыки.

5. Станьте терпимее к недостаткам друг друга. Не унижайте, а поддерживайте. Не вступайте в бесконечные споры и не допускайте молчаливой, «холодной» войны.

6. Команда. Не ограждайте детей от горестей и радостей взрослого человека, а делайте соучастниками ваших переживаний. Прямо и смело, давая доступные разъяснения. Не запугивайте, не сгущайте краски, поделитесь своими надеждами. Все должно быть общее: и радость, и слезы, и смех.

Проблемы современных родителей и детей, всегда были, есть и будут. Не требуйте друг от друга только правильных поступков, помните, что все совершают ошибки.

Не сражайтесь с ветряными мельницами. Просто не создавайте их. Человека не надо спасать. Каждый вправе жить так как он хочет.