Жизнь студента и её 50 оттенков

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Жизнь современного студента в Молдове разнообразна и наполнена морем эмоций, как хороших, так и плохих. Студенту приходится преодолевать много препятствий на пути к своему взрослению и получению долгожданного диплома об окончании университета. Но с чем действительно приходится сталкиваться молодым людям в нашей стране на пути к "золотому" документу? Так ли красочно это время и насколько легко быть студентом? Давайте разберёмся.

В нашем обществе любого студента принято считать вечным тусовщиком, лентяем и человеком без денег. На самом деле, некоторые из перечисленных фактов ложь. Телевидение преподносит студенческую жизнь как постоянное веселье в клубе. В рассказах родителей и друзей студенческие годы наполнены смешными ситуациями и интересными моментами, но никто не упоминает часть истории, связанную с изнурительной учёбой, жизнью в общежитии и постоянным желанием поспать. В действительности же, студентам приходится трудно, особенно в нашей стране.

Всё всегда сводится к капиталу

Из-за бедности и обычного нежелания учиться в университете, в нашей стране количество студентов постепенно уменьшается. В 2016-2017 годах количество контрактных и бюджетных мест в ВУЗах было сокращено на 3% по сравнению с прошлым годом. Это сокращение было связано с недобором студентов по итогам прошлого года. С каждым годом количество квот на стипендию становится меньше, стоимость на обучение растёт, родители не могут постоянно платить, в итоге студент устраивается на работу. Условно, с 8.00 до 15.00 он должен быть на учёбе, а с 16.00 до вечера на работе. Не каждый студент способен 3 года подряд жить в подобном ритме. Такая жизнь лишает желания пойти в клуб, только здоровый сон может служить наградой. Те же, кто смог с 10 по 12 классы учиться на одни девятки и десятки, а так же сдать БАК на такие же оценки может бесплатно учиться и получать 650 лей каждый месяц. Талант студента на всём экономить, и небольшая помощь родителей позволяют студенту скромно жить. Но и тут есть свои проблемы. Как и в школе, оценки должны постоянно быть на уровне 9 и 10. Пока студент прилежно учится, беззаботное время и тусовки проходят мимо него.

О проблемах приезжих студентов

Отдельную категорию студентов составляют приезжие. Обычно это молодые люди, которые приехали из сёл и маленьких городов, где нет ВУЗов. Они живут в общежитиях, потому что стоимость проживания идёт от 1000 до 3000 леев в год, а стоимость съёма однокомнатной квартиры в городе берёт начало от 100 евро в месяц и выше. Выбор до безумия прост. В общежитие так же всё не так просто. Многие общежития в нашей стране были построены ещё в советские времена. Сейчас построены новые здания, но их мало и не каждому может там достаться место. В старых общежитиях приходится жить в одной комнатке ещё с 2 или 3 молодыми людьми. Ремонтом, уборкой и многим другим приходится заниматься самим студентам. Так же проблемы доставляют кровати, которые портят осанку и часто ломаются. Местная живность, вроде тараканов и грызунов, с трудом убиваются. Мой хороший друг однажды по пути из своей комнаты в туалет столкнулся с рядом проблем. На кухне сломанный кран стал причиной мини потопа. Пока по грязной газовой плите ходили тараканы, люди падали на пол из-за разлитой воды. Он спокойно прошёл до туалета и даже там не удивился забитым до отказа напольным унитазам (унитазы в полу). Он уверяет, что полгода жизни в общежитие делает студента невозмутимым в подобных ситуациях, пропадает желание реагировать на всё происходящее.

Не хочу учиться, а хочу жениться

Среди студентов есть и молодые семьи, которым приходится делить все невзгоды пополам. Иметь семью в столь молодом возрасте трудно. Надо получать образование и одновременно зарабатывать деньги, кому-то надо воспитывать детей и учиться. Знакомая мне молодая семья распалась из-за материальных проблем и вечных поездок за границу в поисках работы. По статистике в Молдове за прошлый год произошло 11 тысяч разводов, и молодые семьи составляли почти половину из них. Для тех, кто продолжает жизнь в браке, есть и приятные моменты. Молодым семьям предоставляется небольшая финансовая помощь со стороны правительства. В некоторых университетах, например, в Государственном, студентам можно бесплатно венчаться в университетской церкви. По мнению некоторых студентов, состоящих в браке, все проблемы, с которыми они сталкиваются, стоят того.

Всё познаётся в сравнении

Студентам в других странах живётся легче. В Германии очень ценят образование. За обучение в ВУЗе не платят, многие успевают получать стипендию. Финансовые проблемы студентов можно легко решать с помощью научных работ или программ по трудоустройству. Общежития похожи на "рай". Замечательные комнаты, оборудованные новой мебелью, электроникой, есть специальные комнаты для занятия спортом, хороший ремонт, холлы для отдыха и многое другое. Но и стоимость проживания составляет 150-200 евро в месяц. В США всё не так красочно. Обычно, плату за обучение даёт кредит, который берут родители студента или сам студент. Общежития хорошо охраняются. Так же каждый год в них делается хороший ремонт. Недостатком может служить гиперактивность студентов, которые не бояться правил и могут испортить соседям весь процесс обучения. В России жизнь студента больше напоминает нашу. Образование стоит дорого, стипендии маленькие. Общежития пугают своей стоимостью. Ремонт, сантехника, электрика и многое другое оставляют желать лучшего. Так что не мы одни страдаем в этом плане.

В бочке дёгтя найдётся ложка мёда

Известный советский физик Л.А.Арцимович говорил, что студент-это не сосуд, который надо заполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь. Отсутствие времени и материальных средств никогда не мешало студенту зажигать в себе искру познания или желания отдыхать в компании друзей. Статус студента и студенческий билет в некоторых клубах, кафе и спортивных залах дают скидки от 10% и выше. Мероприятия, посвящённые студентам, так же дают возможность приятно скоротать досуг. Так же, если правительство каждый год будет подымать стипендию на 5%, то и мотивация учиться будет выше. Отдых в дорогих ночных клубах не для студента, но во время праздников или пару раз в месяц, студент может отдохнуть в недорогом месте.

Студенты способны вытерпеть многое, школа выживания (общежитие), знания и навыки, приобретённые в университете, делают студента психологически сильнее. Стойкость делает жизнь студента проще, лично для меня и моих друзей всё так. Не зря же говорят: "Кто не был студентом, тому не понять; Как хочется кушать! Как хочется спать"!