Потреблять нельзя созидать

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

Смена человеческих ценностей и приоритетов происходит параллельно со сменой поколений. Те жизненные принципы, которые нам важны сегодня, возможно, забудутся нашими детьми завтра, равно как и мы забыли то, что чтило и уважало поколение наших родителей.

Сегодняшний век, в котором господствует капитал, сделал нынешнюю молодежь поколением потребителей. Это обуславливается ежедневной пропагандой вещи, как главной ценности человека. Реклама, которую мы видим в интернет пространстве, на таблоидах, в смс-рассылке модных магазинов пестрит яркими красками, уверяя вас, что их товар — первая необходимость, и никак не иначе. Вещь настолько заполонила наше пространство, что человек уже не может контролировать её присутствие в своей жизни.

Нельзя сказать, что потребительство присуще только нынешнему веку.

Термин "общество потребителей", введённый немецким социологом Эрихом Фроммом, возник в результате развития капитализма, экономической и коммуникационной эволюций. Когда потребление стало индивидуальной формой прав человека, мир постепенно стала заполонять сфера услуг. Поток товаров не мог не вызвать потребительский ажиотаж.

Так почему проблема потребительства касается именно молодёжи?

Дело в том, что от 16 до 25 лет происходит становление человека, как личности. В этот период формируются ценности, расширяется кругозор, меняется мировосприятие, человек более чувствителен к жизни общества, он проявляет интерес ко всему, что заостряет его внимание. И тогда в борьбу за этот интерес вступает маркетинг и начинает диктовать свои правила, а молодой человек делает моментальный вывод — купить.

Ещё один немаловажный аспект, который формирует в молодежи потребителя — конкуренция. И формирует она не только материальный фанатизм, но и зависть, злобу, агрессию и другие психологические расстройства. Если у Валеры появился новый телефон последней модели, приобретённый отцом, то Серёжа, достаток семьи которого ниже, чем у семьи Валеры, станет доказывать своему отцу срочную надобность такого же телефона. Отказ в этой "срочной" покупке послужит полному непониманию данного факта Серёжей. "Нездоровая" конкуренция за наличие вещи вызовет агрессивное поведение Сережи. Пойдёт ли молодой человек зарабатывать, чтобы купить новый телефон на собственные деньги или "обчистит" местный магазин? А может украдет телефон у Валеры? Одно ясно: катализатор ситуации — вещь. Стремление иметь больше и лучше с противопоставлением "чем у кого-то" — явный признак постоянного потребителя.

Проблема потребительства опасна не только для молодого человека, как для индивидуальной личности, но и для страны. Молодёжь, которая априори является будущим государства, перестанет созидать, что приведет к неминуемому краху сначала отдельных экономически-социальных сфер страны, а затем и к краху самого государства.

Молодежь Молдовы потребительство затронуло особенно. Смена экономической системы после получения статуса независимости в 1991 году дала людям повод работать и обеспечивать свои семьи по мере индивидуальной возможности. На сегодняшний день родители, которые когда-то были обделены в товарах, продовольствии и других бытовых нуждах, не ограничивают своих детей в материальных благах, а наоборот стараются как можно больше дать своему ребенку.

По данным Национального бюро статистики более 600 тысяч граждан РМ находятся за границей в статусе трудовой миграции. Эти люди покинули Родину ради того, чтобы их дети здесь ни в чем не нуждались. Они готовы с утра до вечера ухаживать за пожилыми, работать на стройке в поте лица, собирать фрукты и овощи на плантациях под палящим солнцем Италии, лишь бы их ребенок смог купить себе желаемый гаджет или брендовую одежду. И, сами того не замечая, затягивают своих детей в материальную пучину.

Бороться с материальной пропагандой в материальном мире — бессмысленно. Но в наших силах научить ребенка видеть это общество иначе. Показать, насколько важен и кропотлив весь тот труд, в результате которого появляется вещь. Доказать, как важно уметь созидать, и главное — созидать во благо.