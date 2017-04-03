Чем может обернуться для подростка недостаток внимания

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Дети — это самое большое счастье родителей. Первое знакомство, первая улыбка, первые шаги и долгожданное первые слово — то ради чего живут все люди на земле. Наверное, каждый человек, когда был ребёнком, мечтал о том, какая будет его будущая жизнь. Но, повзрослев, он забывает о своих детских мечтах. Погружается в серые будни и не замечает спустя время уже в своих детях этих искрящихся глаз и наивных мечтаний, которые когда-то и его самого двигали вперед и делали счастливым.

В жизни каждого человека наступает тот "трудный" возраст, когда он полон сил и энергии, но никто не воспринимает его мысли и чувства всерьез. Умение найти общий язык с подростком и суметь его понять является главной задачей для взрослых. Но так бывает не всегда. Зачастую родители не понимают, что происходит с их детьми. Из маленьких зайчиков превращаются в колючих ёжиков, с выворачивающимся на изнанку максимализмом. Именно в этот период возникают острые семейные конфликты. Вследствие чего взрослые рискуют потерять его доверие и любовь.

В такие моменты сами родители испытывают непонимание того, что происходит с их детищем. Увлечение компьютерными технологиями, приводят в ужас. По их мнению, подросток перестает интересоваться реальной жизнью, а живет в своем виртуальном мире. На вопрос психолога: "Что вас беспокоит в своем ребенке?". Они отвечают, что он ничего не хочет. Родителям кажется, что их ребёнок не интересуется ничем важным, слишком пассивен. Но когда пытаются разобраться, с чем же это связанно. Оказывается, что подросток очень даже любопытен, просто то, к чему лежит его душа, не вписывается в систему ценностей родителей.

Главной проблемой современного подростка, по мнению психолога, является Интернет: "Сейчас родители связывают любые проблемы, происходящие у ребенка, с компьютерной зависимостью. Дело в том, что развитие личности, в подростковом возрасте, происходит благодаря межличностному общению. Если взаимоотношение с родными или друзьями отсутствует, то он ищет собеседника в Интернете. Запрет использования Интернета в качестве общения может привести к непониманию и спровоцировать конфликт. Но если создать дома благоприятную обстановку для общения с друзьями, проявить интерес к увлечениям подростка, то его необходимость в виртуальном общении отпадёт на второй план".

Конечно, Интернет — является незаменимой частью в жизни любого современного подростка. Это и вызывает опасение у родителей. А ведь не все знают, что для детей это единственный способ снять напряжение и справить с какими-то жизненными трудностями. Именно в такие моменты рядом должен быть близкий человек, который выслушает и поймет подростка. Тогда не будет необходимости искать помощи в другом месте. А она будет всегда рядом. Ведь так важно знать, что в тебя верят и поддержат в любой ситуации.

Не менее важным является взаимоотношение со сверстниками. Чем взрослее становится подросток, тем больше он зависит от общественного мнения, а именно друзей и одноклассников. В современных школах нет разделения классов по достатку родителей или материальной обеспеченности семьи, как это было ранее. Поэтому данное различие рождает зависть у детей, которое приводит к тому, что они всячески пытаются уговорить родителей приобрести какую-либо вещь. Не задумываясь, а может ли себе позволить это семья. Желая, чтобы собственный ребёнок выглядел не хуже других, начинают потакать подростку, покупают то, что он хочет. Тем самым, воспитывая из него эгоиста, который думает только о себе. Важно объяснить ему, что деньги просто так не появляются и их нужно зарабатывать. Однажды, попробовав заработать самостоятельно, он поймет настоящую цену деньгам, и не станет требовать у родителей слишком многого. А будет благодарен за то, что они для него делают.

Однажды я стала свидетелем ссоры между девочкой и ее мамой. Меня поразила их манера общения друг с другом. И я попыталась разобраться, в чем причина таких сложных взаимоотношений между ними. После того, как мне удалось пообщаться с Ангелиной, я поняла, что она безумно любит своих родителей. В частности, маму, с которой, по обстоятельствам нашей непростой жизни, проживают вдвоём. В свои 13 лет она столкнулась с трудным испытанием в своей жизни: первые предательства, неудачи и разочарования. Внутренние переживания, нескончаемый поток информации обрушились на её хрупкие плечи. Столкновение с реальным миром, показало, что всегда найдется тот, кто развеет детские иллюзии и покажет настоящую злую реальность. И в тот момент с ней рядом не оказалось никого.

"Сейчас я не держу зла на свою маму, но тогда я сходила с ума от одиночества и отсутствия семейного уюта и поддержки. Она всегда любила меня до безумия. Наверное, поэтому я слышала лишь упрёки в свою сторону, всевозможные недовольства, которые, по её мнению, выражали заботу и помощь. Я для нее была подопытным существом — она хотела слепить из меня красивую и милую девочку. Моё становление как личности сопровождалось постоянной претензией с её стороны. Это зародило во мне неосознанное чувство ненависти к родной матери" — рассказывает девушка.

По мнению Ангелины благодаря всему, что происходило в её жизни, она стала сильной, целеустремленной, устоявшейся личностью со сформировавшимися взглядами на жизнь. И, несмотря на все трудности, с уверенностью говорит: "Но с другой стороны добилась бы я всего того, что у меня есть сейчас без неё?!"

У каждого родителя есть своё представление, каким должен быть его ребёнок. Но все мы разные и часто то, что делает подросток, не соответствует родительским ожиданиям. И здесь важно, насколько мудры родители. Способны ли они поддержать своего ребёнка в его выборе. Ведь когда-то они были тоже детьми, у них были свои взгляды.

Не всегда родители могут уделять достаточно времени воспитанию своих подрастающих детей из-за постоянной занятости на работе. Но, несмотря на все их дела, им не стоит забывать, что чем старше становится ребёнок, тем больше он нуждается в советах и поддержке. Чтобы вырастить уверенного в себе человека, способного получить достойное образование, сделать карьеру и построить полноценную семью, взрослым необходимо всегда стараться находить время на общение с ним. Приведу несколько советов психолога, которые помогут наладить общение с подростком:

"Во-первых, научиться расставлять приоритеты, и находить время на общение с подростком. Если и папа, и мама работают по 20 часов в сутки, то в один не самый прекрасный день они обнаружат в квартире совершенно постороннего человека — собственного ребенка, про которого они ничего не знают, и не понимают, с кем он дружит, чем увлекается, не принимает ли наркотики.

Во-вторых, постоянно наблюдать за своим ребенком, потому что не все системы воспитания одинаково полезны: кому-то нужна строгость, а кого-то она может напугать.

В-третьих, не бить ребенка. Физическое наказание не способствует тому, что ребенок усвоит что-то полезное. Зато агрессия на родителя будет аккумулироваться с невероятной скоростью, так как физическое наказание — это всегда унижение. А, унижая, высокую мысль вложить нельзя".

Если подросток будет чувствовать в близких ему людях поддержку и веру, то он сможет открыться им и быть всегда в безопасности.