Культурная раздробленность Республики Молдова

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Современная Республика Молдова представляется сегодня большой совокупностью не только политико-экономических, но и, что немаловажно, социальных проблем. Все эти три фактора тесно связаны между собой и, не редкость, когда один из них способствует возникновению проблемы в другом. Подобная ситуация требует очень гибкого мышления правительства, которое вынуждено принимать решения в одной из этих областей, с оглядкой на его влияние и на другие. Не меньшей гибкости требуется и от общества, способного адаптироваться к новым условиям, создаваемым их избранниками. Именно отсутствие подобной способности приспосабливаться к изменениям и у одних, и у вторых, породило одну из острых проблем нашего государства — культурной раздробленности населения страны. Как уже было замечено выше, социальные, политические и экономические решения связаны между собой, таким образом решение данной проблемы, может стать одним из тех шагов на пути к разрешению других имеющихся сегодня трудностей, что очевидно приведёт к улучшению общего уровня жизни. Отсутствие диалога между представителями различных культур или его конфликтность имели нередко упадочные последствия для развития Молдовы. В первую очередь, на ум приходят современные полемики между румыноговорящим и русскоговорящим населением, которые породили не только целую серию угроз для единства страны, но и привели к Приднестровскому конфликту.

Причины возникновения подобных культурных проблем кроются в первую очередь в геополитическом положении нашей страны, а также в ряде исторических периодов, когда наша страна находилась под влиянием или и вовсе была частью Румынии или России. К нашему сожалению, наше государства никогда не было среди „первых" в Европе, а оттого вынуждено было адаптироваться, как политически, так и культурно под условия, создаваемые более сильными соседями. Подобные исторические перипетии, привели к тому, что современное общество разделено на радикально поддерживающих всего один из векторов развития — либо Румынию и запад, либо Россию. Подобные политические полемики вполне обыденны в либеральном обществе, каковым стремится стать наша Республика, однако, в этом политическом стремлении, мы забываем затронуть и социальную сторону вопроса, а ведь современный мир развивается под эгидой толерантности, причём, в первую очередь толерантности культурной. Именно проблема культурного радикализма молдаван, их тотальная приверженность и в политическом, и в культурном аспекте лишь одному из государств Румыния-Россия, являет собой то, что мы называем отсутствием толерантности.

В первую очередь, надо заметить, что, если политическая приверженность одному из лагерей является приемлемой точкой зрения, то подобная культурная точка зрения является следствием ограниченности человека, его отчужденности от целого пласта знаний, представленных тем или иным народом. Несомненно, поддержка развития Молдовы в западном направлении, не должна означать отчужденность от русского языка, некоторых русских традиций, сохранившихся на территории Бессарабии ещё с советских времен, а также русской литературы. Аналогичный выпад можно сделать и в сторону населения страны, поддерживающего идею более активного развития отношений с СНГ и Россией, в частности, нередко выказывающего неуважение к румынскому языку, признающим румынских писателей и поэтов „второсортными" и другими высказываниями, в том же духе. Намеренное избегание билингвизма, нежелание принять лучшие черты и качества, присущие обоим народам, и удачно ассимилировать их с местными достоинствами, всё это приводит к тому, что люди часто запирают себя в рамках одной точки зрения, не желая взглянуть на вопрос, с другой стороны.

Особенно ярко эта проблема заметна на примере подростков, которые, примешивая к существующим проблемам юношеский максимализм, занимают позицию на противоположных полюсах, что приводит к недостатку общения между говорящими на разных языках и, в некотором смысле, ограничивает их круг общения по критерию языка говорящего, что откровенно выглядит, как ксенофобия. Отсутствие диалога между молодежью означает туманное будущее для развития страны в будущем, ведь, если мы продолжим в том же духе, наши метания от одного направления развития к другому, продолжатся. Республика Молдова не представляется государством, способным развиваться независимо, однако отдаться полностью в руки соседа, не означает ли это потерять независимость? Правило „золотой середины" для социальных и политических вопросов, никто не отменял, оно всё также актуально, и очень сомнительно, что этот баланс будет найден в тех условиях, в которых мы сегодня живём.

Путь исправления любой проблемы начинается с осознания этой проблемы и поисков её решения. Несомненно, стоит для начала вспомнить об уже затронутом выше билингвизме, который действительно имеет значение при желании изучить иностранный язык. Румынский язык будет крайне полезен, как минимум для лучшего понимания грамматики и фонетики других языков романской группы, в которую входят очень востребованные и распространенные в мире французский, испанский, португальский и итальянский языки. Русский, в свою очередь, открывает доступ к пониманию многих других народов Восточной Европы, которых объединяет уже славянская группа языков. Значительный бонус в знании русского заключается также в большем количестве различного материала, будь то интернет-контент, различные сервисы, литературные переводы, фильмы с озвучкой и т.п. Существует и немалое количество исследований, говорящих о пользе билингвизма, однако же мы не будем распространяться в разговорах на эту тему, по причине того, что подобные исследования легко найти в сети (и при том, они принадлежат не только британским учёным). Из существенных плюсов всё же хочется выделить профилактику болезни Альцгеймера, что также немаловажно потому, как эта проблема актуальна в современном мире. Однако говоря больше об актуальных для нашего государства плюсах знания обоих языков, стоит выделить формирование национального единства, того, чем Молдова на данном этапе своего развития не может похвалиться и одной из важных на то причин, является именно нежелание прийти к некоему компромиссу в данном вопросе. Следует уважать решение правительства о государственном языке, однако, в то же время, не стоит забывать и о праве граждан на свободный выбор языка межличностного общения. И первое, и второе часто ставится под знаком вопроса нашими гражданами, нередко ввиду отсутствия той самой гибкости мышления и толерантности.

Исправление данной проблемы в подростковом возрасте выглядит более логичным решением, ведь именно в этом возрасте происходит наиболее активное формирование человека, как личности и закладываемые в данном возрасте идеи и ценности нередко сохраняются. Несколько сложно осуществить подобную затею из-за того, что те самые наставники и воспитатели подростков часто и сами пропагандируют культурно-радикальные идеи, однако стоит сказать, что тем самым они невольно ограничивают развитие ребёнка. Потому, говоря о проблеме культурной разобщённости, нельзя не выказать недовольство по поводу учителей, воспитателей и родителей, позволяющих детям думать подобным образом, и, порой даже поощряющих подобные идеи, что возмутительно. Изменения в менталитете наших граждан, безусловно требуют времени, однако для того, чтобы эти изменения начали происходить, следует пропагандировать изложенные выше идеи уже сегодня. Культурная раздробленность требует крепкого цемента, в виде толерантности и понимания другой национальной основы человека, а Республика Молдова является несомненно многонациональным государством. Пренебрежительное отношение к данной теме приведёт к долгой стагнации на том этапе развития нашего государства, на котором оно сейчас и находится.