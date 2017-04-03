"Синий кит". Остановить, пока "не выбросился на берег"

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Еще в прошлом году о том, что такое "группы смерти" и как с ними бороться в Приднестровье знали единицы. И только в 2017 опасная игра, а вместе с ней и ее последствия пришли в республику. Конечно, тех, кто решился на последний роковой шаг по сравнению с другими странами постсоветского пространства немного, но они все же есть. И для небольшого государства даже несколько человек внушительная цифра. Психологи говорят, все проблемы начинаются с семьи, особенно с тех, где как бы это грубо не звучало, ребенок становится "сиротой" при живых родителях. Поэтому, когда после трагедии взрослые говорят, что они не замечали ничего необычного и странного в поведении молодого человека, специалисты говорят, можно с уверенностью сказать: надо приложить усилия, чтобы не заметить признаков душевного кризиса у подростка. Но обо всем по порядку.

Сейчас сознание молодых людей заполняется с помощью социальных сетей. И, как показывает практика, результат технического прогресса не используется во благо. Наглядный пример — так называемые "группы смерти". Девочка Рина — современный образ и символ подросткового суицида. С нее, считают многие эксперты, началась массовая популярность подобных групп. Подросток, перед тем как покончить жизнь самоубийством на железнодорожных путях, написала в одном из своих профилей "Ня.Пока". Сначала фраза стала поводом для грубых шуток, позже из суицида сделали "веселую игру" для подростков.

Сообщества в социальных сетях или группы смерти. Игра "Синий кит", которая заставляет волноваться родителей и контролировать каждый шаг своего ребенка. В названиях таких пабликов часто фигурирует слово кит. И не случайно. Эти животные считаются символами самоубийц — они иногда выбрасываются на берег. Это слово как сигнал и ориентир для родителей, что их ребенок находится в опасности. В сообществах в основном преобладает информация, настраивающая на депрессивный лад. Их администраторы или кураторы дают подросткам задания и изо дня в день настраивают на самоубийство. "Кураторы этих групп — оплачиваемые психологи, серьезно работают над сознанием людей, обрабатывают это сознание, ликвидируют их механизмы защиты и детей вводят в депрессивное состояние. То есть дети постоянно находятся под давлением, все плохо, нехорошо, грустно и так далее", — рассказывает Александр, участник психологической группы спасения (они выявляют подростков, попавших в беду, и стараются помочь и отговорить молодых людей от совершения непоправимой ошибки).

"Группы смерти" буквально ловят в сети молодых людей, а кураторы сообществ внушают мысли о бессмысленности существования, собственной никчемности и недостойности окружающего мира. Суть игры "Синий кит" — довести молодого человека до самоубийства. 50 дней, 50 страшных заданий и как итог или своеобразная "награда" за прохождение игры — смерть. "Синий кит" стал своеобразным виртуальным кошмаром в реальной жизни.

Психологи говорят, подростки часто интересуются чем-то запрещенным и эпатажным и связано это с низким уровнем мышления. То есть ребенку часто сложно проанализировать, к чему ведет эта информация. Такая проблема как подростковая депрессия набирает обороты. "Раньше среди подростков таких тенденций было меньше. Так влияет мир, СМИ, пресса. То есть подросток где-то понимает о несовершенстве своего тела, своих доходов к тем, которые пропагандируются. И эти депрессивные элементы в подростковом возрасте они возрастают", — объясняет психолог Майя Иванова.

Для начала, советуют специалисты, нужно разобраться с причиной. Почему ребенок начал интересоваться темой смерти и подобными группами? Причин может быть несколько: там состоят его друзья, и молодому человеку не только по рассказам хочется узнать о "популярной" игре или серьезнее — у подростка развиваются депрессивные ноты. И только потом начать искать выход из сложившейся ситуации. "Если это для ребенка таков досуг был, потому что это интересно посмотреть это страшно, то здесь легче будет. Если же подросток задумывается о том, чтобы совершить суицид и ищет такие группы, чтобы найти там решение, здесь конечно нужна помощь психотерапевта, психиатра", объясняет психолог Майя Иванова.

"Вконтакте" пытается блокировать людей и группы, которые склоняют к самоубийству, но как показывает практика вместо одной, появляются сразу несколько новых, правда, с прежним содержимым. "Если сообщество посвящено описанию способов суицида или оправданию этой темы, то оно блокируется навсегда без права обжалования. Мы боремся с этим явлением как своими силами, регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и регулятора — Роскомнадзора", — заявил в одном из интервью пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников.

В России Владимир Путин поручил правительству разработать систему профилактики подросткового суицида. Ранее в Госдуме РФ предложили создавать кибердружины из юношей и девушек, которые будут бороться с нежелательным контентом. А в январе в российский парламент внесен законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности для создателей интернет-сообществ, пропагандирующих суицид.

В Приднестровье также пытаются бороться с этой проблемой. В 2013 году был принят закон аналогичный с Российским ("О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ".) Согласно ему информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, карается законом. Также в республике на сайте государственной службы связи ПМР есть единый реестр, где можно проверить подозрительный сайт или подать электронное обращение о ресурсе, содержащем признаки запрещенной информации. Есть и специальные службы, они выявляют информационные программы или группы в соцсетях с информацией, которая побуждает детей причинять себе вред. "По этим группам и информации проводятся мероприятия, обеспечивающие их закрытие на территории республики и запрет доступа к этим ресурсам", — объясняет Андрей Каргаполов, старший инспектор управления милиции общественной безопасности МВД ПМР.

И, как показывает практика, самый действенный способ со стороны государства — горячая линия в министерстве внутренних дел. С ее помощью, а также волонтеров из психологической группы спасения "Дельфины" удалось защитить от роковой ошибки нескольких человек.

И самое главное — молодому человеку всегда необходима поддержка взрослого. Особенно в подростковый период, когда ребенок, которого защищали и оберегали, превращается в одинокого подростка. Чтобы обезопасить молодого человека от подобных групп много усилий прилагать не нужно. Стоит организовать досуг молодежи, больше времени уделять детям, интересоваться их жизнью и находить точки соприкосновения.