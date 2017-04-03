Свобода подростка неограниченна: сбавьте скорость!

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В экономически-зависимом обществе, в погоне за средствами по выживанию, большинство из нас забывают о важном механизме функционирования общественного сознания. Наблюдая разобщённость людей и то, во что переливается каждое из предыдущих поколений, хочется отметить важность подросткового потенциала в обществе, которому сейчас в Молдове уделяется внимание в определённой и, скажем честно, наименьшей степени, направляя развитие будущего поколения в русло, далёкое от процветания в сфере какой-либо деятельности. В огромных количествах случаев общество узнаёт о последствиях своевольного и необдуманного поведения детей-подростков, будь то подростковое пьянство, наркомания, и, как следствие, наихудшее проявление бесконтрольного социального поведения — правонарушения, а часто и убийства среди подростков. Но принимаемые при этом меры ограничиваются устранением последствий, понесением наказания и т.д., а причины, влекущие к действиям, разрушающим жизни людей, видимо, остаются пока за рамками интересов регулирующих государственных структур, не стремящихся создавать препятствия для возникновения негативных факторов в жизни общества, а особенно для психологически-уязвимого слоя населения — детей и подростков.

С развитием информационных технологий становится всё сложнее уследить за распространением и внедрением разрушающих факторов для сознания подростков, и скорее это связано не с технологической стороной процесса, а с трендами, сленгом и новым направлением логического мышления для взращиваемого поколения. С развитием технологий кажется, что должен был ускориться процесс человеческой мыслительной деятельности, однако невозможно, пока разумом управляют технологии, а не наоборот. Тем более сложно говорить о развитии общественного сознания в нашей стране, которая является аграрной, с разным уровнем городского и превалирующим сельского населения. Вследствие технологического бума каждому подростку, вне зависимости от местности проживания, при доступных средствах становится открыт заманчивый мир иллюзий, однако сам он ещё не осознаёт своей роли в жизни и не отвечает в полной мере за свои действия и стремления.

Но что даётся подросткам в нашем государстве в целях самостоятельного определения своих потенциалов? Делая обзор секций и прочих увлечений для подростков, можно выяснить, что психологическое обучение теперь является модным направлением не только для взрослых. За исключением немногих технологических и инженерных кружков, в основном в столичных детских центрах в идеализированном алгоритме готовятся профессионально-подкованные человечки для мира экономики и НЛП, психологически-уравновешенные лидеры и стратеги. Однако все ли в нашем неидеальном мире являются лидерами? И здравомыслящие люди скажут, что, конечно, нет, но каждый человек может проявить и развить свои индивидуальные способности, чтобы чувствовать себя ячейкой функционального общества, а не потребителем и исполнителем составленной лидерской программы. Возможно, пока что из лидеров будут исключены те дети, которые воспитываются в сельской местности, и не знают о подобных курсах обучения стратегиям влияния, в принципе лишённые каких-либо дополнительных обучающих секций.

Но и это ещё не всё. Запускаемая общественная программа регулирования в области семейных отношений даёт детям (или свидетелям "некорректного" отношения к оным) юридическое дозволение пожаловаться на родителей. Это дополнительная волшебная палочка для детских манипуляций над родительским поведением в сфере воспитательного процесса.

Однако при этом жизненные принципы и вне рамок закона являются всё теми же — за каждое действие человек должен научиться нести ответственность, и только после этого может считать себя личностью, когда не навредит, а ещё лучше — когда привнесёт полезное. Подростки ещё не исполняют в полной мере своей роли в обществе и не определяют себя как личности, они находятся в начале своего пути и в поисках "истинного Я", бунтуя против существующего уже общества и порядка, при этом поглощая и трансформируя получаемые "данные" из окружающей сферы влияния на себя, и конечно подростки более чем кто-либо способны на безрассудства, а поэтому и внимание к подрастающему поколению всегда должно быть особо сконструировано, подразумевая под этим не только защиту прав человека, но и, исходя из концепции защиты жизни и взращивания здорового общества, — восстановление социального поведения.