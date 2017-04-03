20:09 03 Апреля 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Подростки. Архивное фото

Свобода подростка неограниченна: сбавьте скорость!

© Flickr/ Georgie Pauwels
Конкурс "Перспектива"
Получить короткую ссылку
Тема:
Конкурс "Перспектива — 2017". Голосование в номинации "Статьи" (14)
6 0 0

Конкурсная работа в номинации "Лучшая обзорная или аналитическая статья". Автор - Людмила Калкатинж

Чтобы проголосовать за данную конкурсную работу нажмите кнопку "Нравится" (изображение поднятого вверх большого пальца руки, которое располагается непосредственно под размещенной на сайте работой).

В экономически-зависимом обществе, в погоне за средствами по выживанию, большинство из нас забывают о важном механизме функционирования общественного сознания. Наблюдая разобщённость людей и то, во что переливается каждое из предыдущих поколений, хочется отметить важность подросткового потенциала в обществе, которому сейчас в Молдове уделяется внимание в определённой и, скажем честно, наименьшей степени, направляя развитие будущего поколения в русло, далёкое от процветания в сфере какой-либо деятельности. В огромных количествах случаев общество  узнаёт о последствиях своевольного и необдуманного поведения  детей-подростков, будь то подростковое пьянство, наркомания, и, как следствие, наихудшее проявление бесконтрольного социального поведения —  правонарушения, а часто и убийства среди подростков.  Но принимаемые при этом меры ограничиваются устранением последствий, понесением наказания и т.д., а причины, влекущие к действиям, разрушающим жизни людей, видимо, остаются пока за рамками интересов регулирующих государственных структур, не стремящихся создавать препятствия для возникновения негативных факторов в жизни общества, а особенно для психологически-уязвимого слоя населения — детей и подростков.

С развитием информационных технологий становится всё сложнее уследить за распространением и внедрением разрушающих факторов для сознания подростков, и скорее это связано не с технологической стороной процесса, а с трендами, сленгом и  новым направлением логического мышления для взращиваемого поколения. С развитием технологий кажется, что должен был ускориться процесс человеческой мыслительной деятельности, однако невозможно, пока разумом управляют технологии, а не наоборот. Тем более сложно говорить о развитии  общественного сознания в нашей стране, которая является аграрной, с разным уровнем городского и превалирующим сельского населения. Вследствие технологического бума каждому  подростку, вне зависимости от местности проживания, при доступных средствах становится открыт заманчивый мир иллюзий, однако сам он ещё не осознаёт своей роли в жизни и не отвечает в полной мере за свои действия и стремления.  

Но что даётся подросткам в нашем государстве в целях самостоятельного определения своих потенциалов? Делая обзор секций и прочих увлечений для подростков, можно выяснить, что психологическое обучение теперь является модным направлением не только для взрослых. За исключением немногих технологических и инженерных кружков, в основном в столичных детских центрах в идеализированном алгоритме готовятся профессионально-подкованные человечки для мира экономики и НЛП, психологически-уравновешенные лидеры и стратеги. Однако все ли в нашем неидеальном мире являются лидерами? И здравомыслящие люди скажут, что, конечно, нет, но каждый человек может проявить и развить свои индивидуальные способности, чтобы  чувствовать себя ячейкой функционального общества, а не потребителем и исполнителем составленной лидерской программы. Возможно, пока что из лидеров будут исключены те дети, которые воспитываются в сельской местности, и не знают о подобных курсах обучения стратегиям влияния, в принципе лишённые каких-либо дополнительных обучающих секций.

Но и это ещё не всё. Запускаемая общественная программа регулирования в области семейных отношений даёт детям (или свидетелям "некорректного" отношения к оным) юридическое дозволение пожаловаться на  родителей. Это дополнительная волшебная палочка для детских манипуляций над родительским поведением в сфере воспитательного процесса.

Однако при этом жизненные принципы и вне рамок закона являются всё теми же — за каждое действие человек должен научиться нести ответственность, и только после этого может считать себя личностью, когда не навредит, а ещё лучше — когда привнесёт полезное.  Подростки ещё не исполняют в полной мере своей роли в обществе и не определяют себя как личности, они находятся в начале своего пути и в поисках "истинного Я", бунтуя против  существующего уже общества и порядка, при этом поглощая и трансформируя получаемые "данные" из окружающей сферы влияния на себя, и конечно подростки более чем кто-либо способны на безрассудства, а поэтому и внимание к подрастающему поколению всегда должно быть особо сконструировано, подразумевая под этим не только защиту прав человека, но и, исходя из концепции защиты жизни и взращивания здорового общества, —  восстановление социального поведения. 

Тема:
Конкурс "Перспектива — 2017". Голосование в номинации "Статьи" (14)
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Видеофакт: заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
Заявление Путина и Лукашенко в связи со взрывом в Петербурге
Жизненный путь Евгения Евтушенко
Жизненный путь Евгения Евтушенко

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.