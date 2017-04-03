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Проблема экзаменов на степень бакалавра — тема, которая, к сожалению или к счастью, не теряет своей актуальности в нашей республике уже давно. Кто-то считает, что все устроено правильно и никаких проблем в этой области нет, а кто-то категорически против подобного тестирования.

Тем не менее, этот экзамен уже много лет представляет для учеников серьезное испытание.

Под камерами в чужой школе

Я сама проходила это испытание не так давно, всего четыре года назад. Я до сих пор помню, сколько переживаний было по этому поводу. За четыре года не многое изменилось в методике проверки знаний. Тогда, в 2013 году только ввели видеонаблюдение и писали тесты уже в чужих школах, с чужими преподавателями.

За несколько дней до БАКа нас, учащихся 12-го класса, пригласили в лицей, где мы будем писать выпускные экзамены. Нас завели в учительскую и показали мониторы, на которых будут отслеживать ход тестирования и следить, чтобы никто не списывал. Качество видеосъемки поражало, при приближении можно было запросто увидеть, что написано в работе ученика.

Когда выпускался мой класс, нам разрешали выйти в уборную. Сейчас, это позволяют только тем, кто принесет специальную справку о том, что имеет проблемы со здоровьем. Если нет ее, сиди и терпи три часа. Ко всему этому еще добавились металлоискатели, которыми проверяют детей на входе. К слову, это не имеет никакого смысла, потому что эти приборы реагируют на любую металлическую часть одежды. Но спокойнее от этого не становится.

Даже нет смысла говорить, как молодые ребята с неокрепшей психикой чувствуют себя в подобных условиях.

Даже те ребята, которые учились прилежно, могут запаниковать, растеряться и написать гораздо хуже, чем могли бы. Некоторым во время тестирования может стать плохо.

Это еще не говоря о том, что учителя напоминают лицеистам о БАКе с 9-10-го класса. Это не плохо, что преподаватели заранее говорят детям о предстоящих трудностях. Но, беседуя со знакомыми школьниками, я узнала, иногда наставники доходят до того, что повторяют ученикам на каждых контрольных: "Смотрите, а то бакалавр не сдадите", "Ну вот на экзамене, когда провалитесь, тогда и посмотрим".

Получается, дети учатся последние годы в лицее, не переставая думать о предстоящих экзаменах и опасаясь их завала. Есть дети, которых подобные заявления мотивируют, других это обескураживает и вызывает тревогу.

Если же не "проскочить" на БАКе, то поступить в ВУЗ не получится. Придется пересдавать экзамен на дополнительной сессии или в следующем году (лицеисты имеют право пересдать тест либо в том же году на дополнительной сессии, либо в последующие три года). Уже за один год, естественно, полученные знания забываются, и написать тест на положительную оценку становится сложнее, вдобавок условия могут еще ужесточить.

Каждый год БАК пишут около 20 тысяч учащихся. Последние несколько лет примерно половина выпускников заваливает какой-нибудь тест с первой попытки. После дополнительной сессии ребят без диплома остается примерно треть.

Государственный заказ, или для чего все это делается

Неужели списывание на этапе среднего образования настолько серьезная проблема, что на нее необходимо тратить огромные деньги для установки камер видеонаблюдения и гонять учеников в чужие школы?

Наши власти, к сожалению, "лечат" только симптомы, а не саму болезнь. Если Министерство просвещения считает, что ребята плохо подготовлены, и стремится дело исправить, следовало бы изменить систему обучения, подачи информации. Но, к сожалению, чиновники преследуют другую цель.

"Все существующие тесты, которые предлагают нашим ученикам, составлены так, что с ними не может справиться даже преподаватель ВУЗа, если он специально к этому предмету не подготовлен", — поделилась своим мнением преподаватель истории в комратском лицее им. Третьякова Ольга Капаклы.

Она считает, что такие сложные условия создают учащимся специально, чтобы они не могли сдать экзамены, и чтобы в будущем высшее образование было для них недоступно. Делается это все, как считает собеседница, по государственному заказу и по европейскому варианту, где выпускные экзамены также сдает около половины учащихся. Подобная система, по ее мнению, направлена на то, чтобы обеспечить большое количество квалифицированных рабочих рук. Так как в Молдове вакантных мест очень мало и все они низкооплачиваемые вся эта рабочая сила пойдет в Европу.

"Наши власти считают, что дети уже после 9-ти классов должны учиться в ПТУ получать хорошую квалификацию и не иметь доступа к высшему образованию. Властям нужно сократить расходы в нашей республике, чтобы не тратить много денег на образование", — считает Капаклы.

Иное мнение у частного репетитора по математике, готовящего выпускников к экзаменам, Даниела Кожокаря.

"Паники поднимать не нужно, просто ученики должны учиться. Мы все знаем, как на протяжении двенадцати лет на учебу они попросту плюют. Если гуманитарные науки перед экзаменами еще можно подтянуть, то математику очень сложно. Если время упущено, то наверстать будет очень сложно. Сейчас хорошо учиться считается немодным, отличники в школьной среде становятся изгоями, часто подвергаются травле. Потому все эти бившие баклуши выпускники мечтают хорошо сдать БАК, чтобы занять теплые места. Нет уж. Пусть либо учатся, либо остаются в жизни никем. Я приветствую ужесточение мер. Нужно заставлять учиться и уважать умных людей", — сказал он.

Также, по его мнению, никакого государственного заказа нет. Молдова должна стремиться идти в ногу со временем. В других, более развитых странах, требования к поступающим в ВУЗы более жесткие. Следовательно, считает он, нужно стараться соответствовать общемировым стандартам и не отставать от развитого мира. Только специалисты поднимут Молдову, а двоечники ими не станут.

Преподаватель русского языка в ILTC-Moldova Игорь Корнилов также поделился своим мнением.

"К экзаменам на сдачу степени бакалавра у меня отношение двойственное. Нужно держать баланс. С одной стороны, да, нам нужны специалисты, а к управлению обществом должны допускать лучших. С другой стороны, мы должны помнить о гуманистической составляющей — зачем ломать жизнь людям, которые, пусть не обладают от природы блестящими умственными способностями, но многого могут добиться прилежанием. Нам нужно учиться избегать крайностей", — отметил Корнилов.

На вопрос, есть ли в государственный заказ в ужесточении условий сдачи выпускных экзаменов, он заявил, что "любой правящей элите нужно как можно меньше умных людей, которые в эту элиту не входят".

Он считает, что вся правда в том, что различия между социальными слоями состоят только в различии знаний.

"Понимая это, сильные мира сего процесс получения знаний контролируют. Им выгодно плодить безграмотность, превращать людей в "стадо", которым легко манипулировать, вбивать в головы любую чушь, склонять к выгодному мнению. В СНГ нелюбовь к умным людям еще с советских времен. Критически мыслящих у нас инстинктивно боятся, так как они способны составить оппозицию", — объяснил Корнилов.

По его словам, именно исходя из этих соображений в постсоветских странах, и вообще в странах третьего мира, у интеллигенции самые низкие зарплаты. В западных же странах, как сказал филолог, наоборот, интеллектуалов как раз всячески поддерживают, они там значимая прослойка, которая двигает обществом.

"А у нас умный человек с деньгами — потенциальная опасность для правящих элит. Поэтому лучше, чтобы интеллектуалов не существовало вовсе. Поэтому, да, кому-то выгодно, чтобы большее количество людей заваливало экзамены. Это значит, что большее количество людей можно будет подавлять и использовать в своих интересах, манипулируя их сознанием", — подытожил Корнилов.

Как видно, у разных представителей молдавского общества мнения отличаются. Узнав эти разнообразные точки зрения, можно попытаться найти альтернативное решение этой проблемы. Для этого вновь вернемся к беседе с Ольгой Капаклы.

Вступительные экзамены вместо бакалавра

Преподавательница в нашей беседе отметила, что лучшим решением для образования в Молдове, по ее мнению, была бы отмена экзамена на степень бакалавра. Собеседница полагает, что по окончанию обучения в лицее не должно быть тестирования, абитуриенты должны сдавать вступительные экзамены в ВУЗы. В таком случае выпускники будут готовиться лишь по тем предметам, которые им интересны и которые они хотели бы в перспективе изучать. Подобная система была в советское время. Тогда это позволяло университетам отобрать подходящих студентов, с которыми они впоследствии работали и готовили из них специалистов.

Сейчас большое количество выпускников получают пятерки и шестерки на БАКе и идут туда, где их возьмут и на что хватит денег. При этом не имея желания познавать и в будущем работать в той или иной профессии.

Также стоило бы пересмотреть механизм сдачи экзаменов в университетах. Если после школы дети мучаются пройти бакалавр, то в ВУЗах сдать экзамены порой оказывается совсем просто. Потом страна получает некомпетентных медиков, юристов, педагогов, госслужащих и других специалистов.

После экзаменов

Благодаря БАКу обучение в республике становится и вовсе непопулярным среди наших сограждан. Некоторые абитуриенты сразу после выпуска уезжают из страны, другие покидают Молдову еще до окончания лицея, чтобы не проходить через все, что им уготовило наше министерство.

Пока большинство осиливает учебную программу и продолжает путь в университетах страны. Остальные абитуриенты вынуждены бросать обучение, либо поступать в университеты на нулевой курс, где позволяют учиться и готовиться к пересдаче экзамена.

В случае неудачи молодежь остается без "вышки" и пытается устроиться хоть на какую-то работу. Если здесь ее не находят, они уезжают из страны на заработки или навсегда.

Вся эта ситуация, увы, не сулит ничего хорошего. Молодое поколение нашей республики уже почти не получает качественного образования и фактически лишается возможности получить документ об окончании университета. Конечно, во многом виновата не столько система образования и власти, сколько сама молодежь, которая не уделяет должного внимания знаниям и занятиям в школе.

В любом случае, мы, гражданское общество, не должны быть равнодушны к тому, что происходит. Ведь это будущее Молдовы. А о развитии страны, учитывая подобную ситуацию, на данном этапе, не может быть и речи.