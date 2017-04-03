Умри, но сделай: По следам групп смерти в Молдове

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Вот уже почти год российские СМИ бьют тревогу из-за участившихся случаев самоубийств среди подростков. Виной тому не просто плачевное стечение обстоятельств, а методичное, пугающе точное влияние на неокрепшую детскую психику со стороны многочисленных он-лайн групп смерти. Ребенку достаточно разместить в социальной сети свое фото с одной из незамысловатых подписей, в роде "разбуди меня в 4:20", "тихий дом", "море китов" и через пару дней он становится участником психологической игры. Всплеск интереса к суицидальным пабликам перебрался и в Молдову, где небезызвестный "Синий Кит" уже успел унести как минимум две жизни. Так куда же плывет "Синий Кит" и почему детей завлекает смертельный досуг ценою в жизнь?

Впервые российская пресса заговорила о группах смерти еще весной 2016 года. Журналистам удалось узнать, что сами по себе "группы смерти" феномен не новый, заявивший о себе ещё в конце 2014 года, а интересом у подростков начал пользоваться только недавно. Представляя собой своеобразный квест, игра вовлекает детей в выполнение различных заданий, финальным из которых становится самоубийство.

На собеседовании с кибер-убийцей

Общение через веб-камеру с "куратором" — именно так называют себя модераторы игры — лишь один из этапов изощренной череды заданий. После того как куратор находит через социальные сети новую жертву, последняя детально изучается. Номера телефонов, место жительства и обучения, город проживания, список родственников и друзей, хобби — все это берется в расчет, для последующего влияния на ребенка, если тот начинает отказываться от выполнения заданий. Главным рычагом давления становится угроза убийства родных и близких "игрока".

Из-за того что группы подобного характера закрыты для сторонних глаз, об их существовании стало известно только после первых случаев самоубийств в России. В первую волну нездорового интереса к суицидальным группам, а именно с ноября 2015-го по апрель 2016, рассталось с жизнью порядка 130 детей по всей территории России.

Проблема приняла поистине эпидемический характер, из-за чего правительство РФ, совместно с органами исполнительной власти в середине февраля 2017 приняло к рассмотрению ряд законопроектов об ожесточении наказания подстрекателей к самоубийству.

Кроме того, любое упоминание в социальных сетях о группах суицидального характера ведет к блокировке пользователя. Однако, разгоревшийся интерес подростков обходит все пути защиты. "Синий Кит" уже выплыл за пределы России, продолжая затуманивать сознание подростков и в странах СНГ.

Прощальное видео молдавских школьников

В ночь на восьмое марта, в Кишиневе, прыгнув с высотного здания, расстались с жизнью два подростка. Официального заявления от правоохранительных органов, касательно участия парня и девушки в суицидальных играх нет, но профили ребят в социальных сетях не оставляют никаких сомнений по этому поводу. Множество мрачных изображений, гнетущая музыка и неоднократные упоминания популярной группы смерти "Синий Кит" можно найти и сегодня на страничках кишиневских подростков. Для родных и близких фатальное решение ребят свести счеты с жизнью стало потрясением, ведь в кругу друзей они славились непоколебимой жизнерадостностью. Какими-либо подробностями муниципальная прокуратура не делится, из-за ведущегося предварительного следствия, но согласно одной из ключевых версий причиной самоубийства, все-таки, является влияние "групп смерти". В одежде парня, на месте смерти подростков, была найдена записка с просьбой похоронить пару вместе, а за несколько часов до происшествия на странице в социальной сети одного из погибших было опубликовано прощальное видео.

Интерес к игре отмечается и по левую сторону Днестра. Согласно заявлениям МВД Приднестровья, около 300 несовершеннолетних состоят в подобных группах. За первые месяцы этого года в Приднестровье было зафиксировано 3 случая самоубийств, но каких-либо параллелей с смертельным квестом пока не проводится.

Свой вклад в борьбу с подростковым суицидом вносит доступными методами и гражданское население. Относительно недавно в Молдове начала свою работу игра "Розовый Кит", которая также предлагает детям выполнение ряда заданий с целью показать детям всю красоту жизни и отогнать от них дурные мысли. Кроме того активисты самостоятельно решают вступить в игру и помочь правоохранительным органам в поимке "кураторов". "Недавно попалась на глаза новость, где призывают добровольцев к участию в игре, для чтобы призвать к ответственности причастных к самоубийству детей. Важно понимать, что далеко не каждый психологически подготовлен к выполнению заданий "групп смерти". Есть мнения, что видео, которые заставляют смотреть игроков могут нанести вред психике ни то что ребенка, а даже взрослого человека" — комментирует инициативу активистов молдавский видеоблоггер Александр Демьянов.

Как вытащить ребенка из "он-лайн петли"?

В первую очередь стоит понять, что ребенок начинает общаться с "куратором" на добровольной основе, он сам выступает инициатором начала игры. "В свете последних событий о суицидальной игре говорят все и вся. С одной стороны, родители становятся осведомлены о возможном риске для своих детей, а с другой — дети узнают о "группах смерти" и начинают ей интересоваться",- рассказывает активист из Кишинева Александр Нягу,- "Тревожным знаком для родителей должно стать бодрствование ребенка в ранние часы утра, рисование или что еще хуже вырезание на себе каких-либо символов, отстраненность и замкнутость — все это одни их главных признаков, свидетельствующих, что ребенок участвует в игре".

Интерес, несомненно, подогревает некоторый элемент секретности в общении с модераторами "групп смерти". "Так называемые "кураторы" ловко играют на чувстве собственной важности и самоидентичности, которое ущемлено практически у любого подростка. К сожалению, в пускай и извращенной форме, но перед ребенком предстает человек, который говорит о том, насколько он уникален, насколько важны его действия, делается акцент что далеко не каждому дается допуск к игре. Уязвленная детская психика таким образом компенсирует нехватку внимания к себе в реальной жизни" — комментирует одну из главных причин участия в смертельной игре практикующий психолог Людмила Семина.

Что следует делать, в случае если поведение ребенка начинает вызывать опасения? В некоторых случаях, открытый диалог может привести к тому, что чадо просто-напросто замкнется в себе, лишний раз сделав ложный вывод, что кроме "куратора" его никто не понимает. В первую очередь следует просмотреть страницы в социальных сетях, интересы и группы, обратить внимание скрыта ли какая-либо информация от глаз других пользователей. В случае необходимости стоит оповестить администрацию сайта о возможной причастности какого-либо лица к группам смерти, тем самым оградив подростка от негативного влияния. Далее, постепенно пробовать вызвать подростка на диалог, стараться понять что его тяготит, с чем связаны его волнения. В случае необходимости полезным может стать беседа с психологом зеленой линии по предотвращению суицида на сайте pentruviata.md либо любым другим профессионалом в области психологии.

Современный темп жизни, работа и карьера отодвигают на второй план заботы о домочадцах, пока не становится необратимо поздно. Феномен "Синего Кита" позволяет наглядно увидеть как важно для детей внимание и одобрение, без чего на смену счастливым улыбкам приходят сомнения и пустота.