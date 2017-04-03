ТОС в ПМР, как фактор повышения политической активности в подростковой среде

О состоянии дел в ЖКХ ПМР

Обращаясь к представленной проблематике, стоит обратить внимание на суть устройства процесса уборки придомовых территорий многоквартирных домов.

На сегодняшний день, уборкой этих придомовых территорий занимаются дворники, приставленные ЖЭКом к определенным районам города. Главная проблема такового устройства выражает себя в том, что один дворник отвечает за соблюдение чистоты в 5-10 домовых комплексах. Помимо этого, дворник должен убирать и иные общественные места: дороги, тротуары, часть парков.

Уборка в каждом из дворов должна проводиться не реже чем 1 раз в 3 дня. На деле же получается так, что убирают дворы 1 раз в 5-7 дней. Становится ясно, что один человек, попросту, не в состоянии успевать наводить чистоту вовремя на всех территориях, к которым он приставлен. Эта ситуация не может не вызывать определенного резонанса, переходящего в молчаливое недовольство в обществе.

Частным пейзажем Приднестровских многоквартирных домовладений выступают большие объемы мусора и трупы погибших животных, одиноко лежащих у мусорок, либо прямо на дороге. Эта картина существует до тех пор, пока ЖЭКовский дворник не дойдет до этого участка своего округа. Однако, даже после этого, ситуация может оказаться не разрешенной, поскольку время дворника ограничено, а работы хватает на всех участках. Поэтому такой работник проводит лишь поверхностную уборку, пытаясь справиться и с частью объема работ на другом участке.

Омрачает сложившуюся ситуацию и количество платежей, отчисляемых жителями на уборку придомовых территорий. По нормам ЖКХ граждане выплачивают за уборку территорий сумму, которая высчитывается из квадратуры квартирного домовладения. В среднем, это 20-50 рублей ПМР с одной квартиры. Несложно подсчитать, что сумма, которую ЖЭК получает от жильцов стандартного 9-ти этажного домовладения на 108 квартир, достигает 3-5 тысяч рублей ПМР.

Один дворник обслуживает несколько домовладений общей численностью от 400 до 600 квартир. Зарплата такого сотрудника, составляет 1300 рублей ПМР. Т.е. остальная сумма, а это около 13 тысяч рублей ПМР, остается на балансе ЖЭКа и по сметам идет на "техническое обеспечение уборки придомовых территорий". На деле же, все это "техническое обеспечение уборки придомовых территорий" сводится к одной тележке для вывоза мусора, метле, венику, совку, лопате и граблям.

Возникает ряд закономерных вопросов:

1. На что идут собираемые с граждан деньги?

2. Как так можно дальше жить?

3. Что делать гражданам в сложившейся ситуации?

И, разумеется, молодое поколение подросткового возраста, наблюдая за такой ситуацией, приходит к выводу, что государство их попросту обманывает и что оно является лишь бездушным сборщиком податей. Осознавая свое бессилие в данной ситуации, молодёжь отрекается от политического участия, оставляя все на волю остальных.

Видимая альтернатива — ТОС

Опираясь на указанные факты можно констатировать, что существующая система ЖКХ в сфере уборки придомовых территорий является неэффективной. Явной альтернативой такому укладу является ТОС.

ТОС — территориальное общественное самоуправление, самоорганизация граждан по месту жительства, наделяемая статусом общественной организации.

По законодательству ПМР, для образования ТОС необходим сход граждан по месту жительства с дальнейшим голосованием либо "за", либо "против" образования ТОС. Сфера полномочий этого органа разнообразна: от простого ухода за прилегающей территорией — до самостоятельного обслуживания всей инфраструктуры домов.

ТОС формируется по территориальному принципу и может включать в себя как один многоквартирный дом, так и группу таких владений. В отдельных случаях, в сферу деятельности ТОС могут входить целые микрорайоны. Однако, пока следует рассматривать более реалистичную ситуацию, в которой ТОС охватывает от 1 до 2-х многоквартирных домовладений. После прохождения процедур по регистрации и созданию граждане получат независимые от бюрократической системы единицы, которые будут следить за чистотой на своем округе.

Обращаясь к экономической составляющей процесса ТОС, нужно отметить, что, после его создания, жители разрывают договор об уборке своей территории с ЖЭК и включают в свой штат дворника, за работу которого будут платить из своего кармана.

Разумеется, разница в эффективности и выгоде такого подхода будет существенно превосходить аналогичные действия, но при посредничестве ЖЭКа. Приводя более конкретные данные, можно остановиться на примере ТОС, включающего в себя 3 дома:

— один 9-ти этажный комплекс, включающий в себя 3 подъезда по 36 квартир в каждом, итого — 108 квартир;

— два 5-ти этажных комплекса по 3 подъезда на 15 квартир в каждом, в итоге — 90 квартир.

Общая численность квартир, входящих в единицу такого ТОС — 198. Выплаты в бюджет ТОС с каждой квартиры будут составлять от 10 до 20 рублей ПМР (учтены льготы для пенсионеров, инвалидов и остальных льготников). Итоговая средняя сумма, направляемая ежемесячно со всех квартир на благоустройство придомовых территорий с одного ТОС на 198 квартир, — 2,5-4 тысячи рублей ПМР.

Нанимая дворника с окладом в 2,5-3 тысячи рублей ПМР, жители ТОС получат в его лице добросовестного сотрудника, заинтересованного в результате своей работы. Очевидно и то, что объем работы этого сотрудника убавится в разы, по сравнению с ситуацией, когда уборкой ведает дворник от ЖЭКа. Становится ясным, что этот метод позволит вывести на новый уровень всю систему благоустройства территорий. Ведь, в представленном случае, дворники станут подотчетны не посреднику — ЖЭКу, а самим гражданам, которые их наняли.

В этой ситуации в случаях, когда жители отметят низкое качество услуг уборки, им не нужно будет отправляться в ЖЭК, писать заявление, вертеться в бюрократической системе и процедурах подачи жалоб, итог которых будет отнюдь не положительным.

Конечно, говорить о неэффективности уборки придомовых территорий в системе ТОС не приходится. Ярким примером эффективности такого хозяйствования выступают страны Еврозоны, в которых повсеместно развиты ячейки ТОС.

Возможные риски в появлении ТОС в ПМР

Существует, конечно, группа факторов, которая может помешать как образованию, так и эффективной работе ТОС.

К первой группе риска стоит отнести чиновничье вмешательство в попытки самоорганизации граждан для взятия на себя таких полномочий. Это вполне объяснимо: ведь ЖЭК недосчитается крупной суммы, которая взымается с граждан. Как следствие этому, — оскудение и без того небольшого бюджета единицы, на территории которой будет действовать ТОС. Ни для кого не является секретом, что ПМР переживает трудные времена, тесно связанные с упадком экономики и оскудением бюджетов всех уровней. В этой связи отток столь значимых средств, выплачиваемых гражданами ЖЭК на уборку придомовых территорий, покажется недопустимым для властей. И, нужно сказать, что руководство сочтет такую ситуацию неприемлемой.

В качестве механизмов для недопущения таких потерь могут выступить административно-бюрократические издержки, направленные на попытки недопущения организации ТОС. В данном случае противовесом исполнительной власти могут выступить народные избранники — депутаты всех уровней, на округе которых планируется создание ТОС. В лице своего избранника граждане смогут получить достойного защитника, обладающего полномочиями и неприкосновенностью.

Поэтому, при правильном подходе к вопросу организации ТОС, административно-бюрократических проволочек можно избежать посредством привлечения к этому процессу народных избранников.

Ко второй группе риска относится низкий уровень развития гражданского общества, следствием которого выступает нежелание граждан что-либо менять на местах. Все же при тонком расчете и эту ситуацию можно повернуть вспять. История не раз демонстрировала случаи, когда идея и энтузиазм отдельных личностей переворачивала общество, направляя его на пути лучшего развития.

Выгоды ТОС

Преимущества представленной альтернативы довольно весомы:

1. В первую очередь, к ним нужно отнести улучшение облика населенных пунктов. Ведь хорошо живется там, где чисто.

Говоря о дворниках на балансе ЖЭК: половина из них уйдет на баланс ТОС. ЖЭК восполнит их число, переведя их, наконец, на действительно качественную уборку общественных мест: улиц, дорог, парков. ПМР может получить статус "Чистой республики", что положительно скажется на международном имидже.

2. Нельзя обойти вниманием и экономическую выгоду для граждан. Представленное устройство позволит провести значительную экономию накопленных средств, которая будет составлять 50-70% от сумм, перечисляемых ранее ЖЭКу по договору об уборке придомовых территорий.

3. Развитие и успешное функционирование ТОС позволит вывести развитие гражданского общества ПМР на новую ступень, т.к. у граждан появится опыт в успешной самоорганизации. С этим опытом можно развиваться дальше, используя и приумножая его.

4. Стоит отметить и немаловажный для любого государства аспект: увеличение числа рабочих мест. Каждый орган ТОС будет давать по одному хорошо оплачиваемому рабочему месту. От количества таких органов и будет исчисляться общая сумма новых людей, задействованных в производстве общественных благ.

Приходя к итогам можно констатировать, что ТОС в ПМР нужны и внедрять их необходимо уже сегодня. Успешная реализация такого подхода к управлению своим имуществом позволит молодежи наконец-то понять, что, как отдельно взятая личность, так и сообщество людей, — способно влиять на власть и взаимодействовать с ней, изменяя совместно окружающее пространство в лучшую сторону. Как следствие, в дальнейшем, это приведет к повышению явки на выборы в среде молодежи, достигшей к тому моменту 18 лет.