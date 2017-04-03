Игорь Мериакре: Вы хотите мне помочь? Давайте я объясню, как правильно

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В молдавском бизнес-сообществе грядут перемены: отныне работодателей, которые не принимают на работу людей с ограниченными возможностями будут штрафовать. О том, поможет ли это, мы поговорили с Игорем Мериакре, исполнительным директором общественной организации "Мотивация", который сам передвигается в инвалидной коляске больше 25 лет.

Игорь, недавно стало известно, что молдавских работодателей обяжут принимать на работу людей с ограниченными возможностями. Можно сказать, что раньше это было необязательно, а теперь все резко изменится?

Когда новость опубликовали, произошло недопонимание смысла этой поправки в законе. Обязанность принимать на работу людей с инвалидностью существует давно, сначала она была прописана в законе о социальной защите инвалидов, потом в законе о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Сейчас же речь об изменениях в Кодексе о правонарушениях, смысл которых в следующем: если работодатели, в штате которых более 20 человек, не создадут рабочие места для лиц с ограниченными возможностями, они будут оштрафованы на суммы 12-15 тысяч леев. К сожалению, это изменение было принято без учета наших рекомендаций по созданию программ поддержки для работодателей со стороны государства.

Правильно ли я поняла: если, к примеру, речь о владельце редакции, в штате которой работают 20 человек, то сейчас он должен сломя голову искать на работу человека с инвалидностью?

Да, но помимо того, чтобы его найти и нанять, работодатель должен обустроить для него рабочее место.

А если нет такого человека с ограниченными возможностями, который, к примеру, сможет работать в редакции?

В этом вся проблема, потому что у людей с инвалидностью нет доступа к образованию, и значит, они просто не смогут выполнять те или иные поручения. К нам обращаются много людей с инвалидностью, которые хотят работать, но у них нет профессии. Куда их трудоустроить?

Где вообще могут работать такие люди?

Идеальный вариант — работа за компьютером. То есть копирайтинг, веб-дизайн, программирование, переводы. Еще неплохой вариант — оператор на телефоне.

Как вы думаете, этот штраф в 12-15 тысяч леев, который вроде как обяжут заплатить в случае непредоставления рабочего места, не слишком ли он мал для фирмы? Ведь намного проще заплатить такой штраф, чем морочить себе голову и искать человека.

Это одна сторона. Но я боюсь, что вот такой закон откроет возможности для коррупции. То есть, работодатель начнет либо искать способ этот закон обойти, либо будет нанимать человека с инвалидностью фиктивно.

Кто будет контролировать выполнение этого закона?

Инспекция по труду.

Этот закон что-то изменит?

На первых порах да, он взбодрит работодателей и, возможно, руководители фирм и предприятий начнут задаваться вопросом: "Ребята, вы от нас требуете, а что вы делаете, чтобы нас поддержать?" Мы, например, как НПО, уже который год просим агентство занятости внести в закон о трудоустройстве отдельный пункт о трудоустройстве людей с инвалидностью, а также пункт о поддержке работодателя, который будет трудоустраивать таких людей.

Я часто вижу мальчика с ДЦП, он работает в супермаркете на Буюканах в отделе фруктов и овощей. Если честно, я восхищаюсь им, мне кажется, это очень тяжело — работать у всех на виду и не бояться осуждающих взглядов.

Нужен сильный характер, потому что мы привыкли все вокруг воспринимать по стандартам, вешая ярлыки. У нас в обществе сформировалось стойкое мнение, что такие люди неспособны работать, их нужно опекать и лучше всего убрать с глаз долой. К сожалению, этот пример, который вы описали, довольно редкий. Очень часто человеку с инвалидностью комфортно сидеть дома, на мизерную пенсию и радоваться путевке в Сергеевку раз в три года.

Почему так происходит? Почему люди смиряются?

Очень многое тянется из Советского Союза. Тогдашняя система отучила людей бороться за свои права и двигать локтями.

Мы были несколько лет назад в Сербии, и там пенсии по инвалидности не повышают, а понижают. Потому что есть большой отток населения в другие страны и просто некому платить взносы в соцфонд. При этом государство работает над созданием условий для людей с инвалидностью на рынке труда и доступом к профессиональному образованию.

Сколько у нас в Молдове людей с ограниченными возможностями, пускай и не из официальной статистики?

Официально около 186 000, из них примерно 20% имеют физико-моторные нарушения, пользователей инвалидными колясками около 5000, но если добавить и пожилых людей, которые не зарегистрированы как люди с инвалидностью, тогда цифра будет больше.

На российском телеканале Дождь есть такая телеведущая, Женя Воскобойникова, она пересела в инвалидную коляску после тяжелой аварии. Недавно она выпустила книгу, в которой пишет, что самое неприятное в жизни человека в коляске — когда к тебе на улице вдруг подходят незнакомые и начинают толкать или дают денег. Это действительно так?

Это правда. У нас чаще протягивают деньги. На улице у нас не так часто кто-то подходит и начинает толкать, но, например, когда я иду на какое-то заседание в суд или госучреждение, то, конечно, меня могут в коридоре остановить и начать толкать без моей просьбы. Люди сердобольные, на них не надо обижаться. Важно научить человека в коляске правильно себя вести в такой ситуации, то есть просить о помощи правильно.

Это как?

Когда вас начинают без спроса толкать, сразу же надо человека остановить и спросить: "Вы хотите мне помочь? Давайте я объясню, как правильно". И дальше объяснять, как управлять коляской сзади, как поднять ее на 2 колеса, потому что человек в ней может упасть вперед и так далее. Неправильная помощь может травмировать.

Насколько наши школы, ВУЗы, садики открыты и доступны для таких детей, подростков в инвалидных колясках или просто для людей с ограниченными возможностями?

Я не видел и не знаю ни одного заведения, которое бы было доступно полностью. Очень часто нам рассказывают об отрицательном отношении со стороны учителей/воспитателей, а также родителей детей без ограниченных возможностей. Сейчас Министерство образования хочет провести мониторинг всех общеобразовательных учреждений для того, чтобы определить проблемы и выработать план их устранения. Но опять же, у нас нет квалифицированных педагогических кадров, которые бы могли оказывать качественную поддержку людям с ограниченными возможностями.

В помощь таким людям вы в 2002 году открыли организацию "Мотивация". Зачем вы открывали ее тогда? И в итоге, чем занимаемся организация сегодня?

Во-первых, мы хотели изменить отношение общества, доказать, что у нас есть не только ограничения, но и способности. Во-вторых, мы понимали, что нужно изменить и отношение самих людей с инвалидностью и их семей, чтобы они перестали быть бенефициариями, а стали полноправными членами общества. За эти годы мы развили несколько важных программ: независимая жизнь, адаптированный спорт, профессиональное ориентирование, поддержка при трудоустройстве, продвижение создания и соблюдения условий доступности, мониторинг соблюдения прав, информационная и техническая поддержка, обучение различных специалистов работающих с такими людьми, и многое другое. К сожалению, нам становится все сложнее поддерживать постоянно эти программы. В общей сложности за 15 лет работы более тысячи человек приняло участие в наших мероприятиях и программах, из них более 10% действительно изменили свою жизнь к лучшему.

Какова сумма средней пенсии или компенсации, которую получают такие люди в Молдове? И от чего она зависит?

Пенсия зависит, во-первых, от того, был ли рабочий стаж перед наступлением инвалидности, а вернее были ли выплаты в соцфонд. Если таких выплат не было, а инвалидность наступила после 18 лет, то человек будет получать пособие около 220 леев, но он будет иметь возможность перейти на пенсию по инвалидности, если сможет работать и накопит стаж. Если инвалидность с рождения или наступила до 18 лет, то пенсия по инвалидности с детства составляет около 600 леев, опять же можно пересмотреть ее. Например, у меня пенсия по инвалидности — 1118 леев, потому что до травмы у меня был маленький стаж работы — я отучился на электрика и какое-то время проработал в автосервисе.

Это правда, что после того, как вы пересели в инвалидное кресло, первое время вы чинили радиоприемники, потом накопили на машину, потом начали таксовать и только потом зарегистрировали НПО?

Да, мне было около 21 года, когда я получил травму спины. Пять месяцев я пролежал в больнице. Когда выписался, начал вспоминать что я умею и принялся чинить разные приборы. И вот тогда встала проблема — а как поехать на "птичку", чтобы докупить там новых деталей? Я стал просить друзей раз в месяц меня подвозить. И когда мне все это надоело, подкопил денег, купил Москвич, переоборудовал его под ручное управление и понял, что могу таксовать. Год таксовал без прав, тяжело было. Помню как-то ночью приехал, родители спали, и мне пришлось по лестнице ползком самому подниматься на второй этаж и тащить за собой коляску. Так я таксовал до 2002 года, потом случайно меня пригасила на тренинг румынская организация. Я втянулся, во мне разглядели потенциал. В итоге через какое-то время мне предложили возглавить НПО. Сегодня мы работаем на гранты, иногда нам помогают крупные компании, но можно стать нашим членом и вносить раз в год символичный взнос.

Если сравнивать ситуацию, к примеру, 10 лет назад и сегодня, есть ли сдвиги в области соблюдения прав людей с инвалидностью? Насколько изменилось отношение общества?

Благодаря усилиям нескольких общественных организаций, мы потихоньку поднимаем вопросы, связанные с соблюдением прав, сейчас все больше уделяется внимание той же доступности, трудоустройству, но, к сожалению, сами люди с инвалидностью очень пассивны, как, в принципе, и все наше общество.

Кстати, как все-таки правильно — люди с ограниченными возможностями или люди с инвалидностью?

Мы долго пытались определиться сами, в итоге зашли на сайт похожей организации в Москве и теперь рекомендуем использовать два термина: люди с ограниченными возможностям и люди с инвалидностью. Главное — стараться не использовать слово инвалид. Это неправильно.